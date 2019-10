Có đến 25 người Việt trong số 39 nạn nhân trong chuyến xe vận tải “tủ lạnh” định mệnh

London, Anh quốc: Theo những tin tức thông báo hôm thứ bảy ngày 26 tháng 10, cảnh sát nước Anh đã bắt giữ thêm một tài xế lái xe vận tải “tủ lạnh” thứ nhì, trong cuộc điều tra về tai nạn thảm thương khiến 39 người Á Châu bị chết ngộp và chết lạnh trong lòng một chiếc xe vận tải tủ lạnh vừa diễn ra ở Anh.

Những người di dân bất hợp pháp này đã được cho vào trong những chiếc xe vận tải từ xứ Bỉ và được chở qua đến nước Anh trong một chuyến du hành kéo dài từ 12 tiếng đồng hồ cho đến 16 tiếng đồng hồ.

Lúc đầu người ta nghĩ là tất cả những nạn nhân là những người Trung quốc, nhưng những tin tức mới đây cho biết là có đến 25 trong số 39 nạn nhân là những người Việt.

Theo linh mục Đặng Hữu Nam, của giáo xứ Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thì không phải chỉ có 25 người Việt đã trốn qua Anh, mà con số này lên đến gần 100 người.

Cũng theo linh mục Nam thì số người Việt này phần lớn ở tỉnh Nghệ An, được bố mẹ bỏ tiền trả cho những tổ chức buôn lậu người, lén lút đưa vào Anh.

Hai trong số ba chuyến xe vận tải đã chạy qua trót lọt trước khi có chuyến xe định mệnh thứ ba.

Linh mục Nam cho biết có rất nhiều gia đình ở huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã giầu có, nhờ vào mượn tiền trả cho việc gửi con qua Anh và chúng làm việc và gửi tiền về cho gia đình.

Số tiền phải trả cho các tổ chức đưa người lậu qua Anh có thể lên đến 50 ngàn Mỹ kim.

Hiện nay có đến trên 20 gia đình ở Nghệ An, không liên lạc được với con cái trong chuyến đi, đã liên lạc với cơ quan an ninh Anh, xin tìm kiếm người thân của họ.

Những thân nhân của các nạn nhân cho biết là con cái của họ đã học nghề làm móng tay ở Việt Nam và sẽ dự định xin làm chui ở các tiệm nails ở Anh khi những người này đến nơi.

Một người khác có thể cũng đã chết là chồng của bà Hoàng Thị Thương ở huyện Yên Thành. Chồng bà Thương hiện đang sống và làm bất hợp pháp ở Lỗ Mã Ni và Đức, đã xin vợ gửi tiền 11 ngàn Bảng Anh (14 ngàn Mỹ kim) cho ông ta để ông ta có thể được chuyển lậu qua Anh.

Những người Việt khác có thể là 1 trong 39 nạn nhân là anh Võ Ngọc Nam 28 tuổi, cô Bùi ThịNhung 19 tuổi, Nguyễn Đình Lương 20 tuổi,..

Chuyến xe định mệnh chở 39 nạn nhân bắt đầu khởi hành rời hải cảng Zeebrugge của nước Bỉ vào buổi chiều hôm thứ ba 22 thang10 và đến bãi đậu Purfllet Docks vào nửa đêm hôm thứ tư, và sau đó một tài xế khác thay thế lái chiếc xe vận tải này đến Waterglade Industrial Park.