Có chứng cớ cho là virút corona đã xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

New York: Trong hôm thứ hai ngày 14 tháng 9, nữ tiến sĩ Li Meng Yan người đã từng lên tiếng tố cáo là COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm vi rút ở Vũ Hán, đã công bố một bản tường trình để chứng minh cho những lời mà bà đã tố cáo.

Chính vì những lời tố cáo mà bà tiến sĩ Yan đã phải trốn từ Hồng Kông qua Hoa Kỳ trong những tháng trước đây, để tránh bị chính quyền Trung quốc bắt giữ.

Bà tiến sĩ Yan nguyên là một khảo cứu gia của trường y khoa the Hong Kong school of Public Health, đã đăng trên mạng Zenote một bản tường trình cho thấy là vi rút SARS-CoV-2 ( COVID-19) đã được tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, chứ không phải từ loài dơi, hay từ chợ bán thú rừng Vũ Hán như những tin tức được công bố trước đây.

Trước đó bà Yan cũng đã trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình hội thoại Loose Women trên đài truyền hình Anh quốc xác nhận là con vi rút giết người này đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và phòng thí nghiệm này trực thuộc quân lực Trung quốc.

Bà tiến sĩ Yan cũng nói việc bảo con vi rút COVID-19 đến từ chợ thú rừng là một cách gây hỏa mù của nhà cầm quyền Trung quốc, nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bà yan cũng cho biết bà là một trong những khoa học gia đã ở trong nhóm khảo cứu về COVID-19 trong năm 2019.

Trong tháng tư năm nay 2020, bà Yan đã trốn từ Hồng Kông qua Hoa Kỳ và hiện đang ở một thành phố không được tiết lộ vì các giới chức an ninh Mỹ sợ là những tay sát thủ ở Trung quốc, được phái đến tìm giết bà này.

Cũng trong tháng 4 vừa qua, khoa học gia người Pháp Luc Montagnier, người đoạt giải Nobel, cũng cho là COVID-19 là một vi rút do người tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.