Chuyện… tiền!

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, trước đây chúng tôi đã trình bầy hầu quý bạn, ở ngoài Bắc người ta có bài “thơ” châm biếm về tiền: “Tiền là tiên là Phật. Là sức bật của tuổi trẻ. Là sức khoẻ của tuổi già…”. Có đúng như thế không? Tùy theo quan niệm của mỗi con người thôi. Có những người địa vị xã hội rất cao như đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chánh án tòa án huyện… nhưng “ham” tiền quá họ vẫn sẵn sàng lừa đảo hoặc ăn hối lộ để rồi vào tù, thân bại danh liệt, bị mọi người chê trách. Sau đây xin mời quý bạn xem một số trường hợp “ham” tiền của cả người nghèo lẫn người giàu thuộc loại “đại gia” rất có danh vọng…

Ra tòa vì lấy tiền trong túi quần của người chồng không hôn thú

Theo lời chị Nguyễn Thị Hải, cách đây hơn chục năm, chồng chết, chị đã vượt qua các khó khăn, gian khổ để đến với anh Chu Bá Minh. Mặc dầu hai người đã có với nhau hai mặt con nhưng anh Minh cứ nấn ná không chịu làm giấy hôn thú. Bất ngờ, một hôm chị Hải vướng vòng lao lý vì lý do hy hữu là lấy tiền trong bóp của chồng…

Số phận long đong

Nhiều ngày qua, dư luận dân chúng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa xôn xao bởi câu chuyện hy hữu: một người vợ bị bắt giữ vì tội lấy tiền trong túi của người chồng (chưa có hôn thú) để trả nợ cho việc xây dựng căn nhà của hai người và các con. Chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, quê quán tại Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết bố mẹ chị sinh được 5 người con, trong đó chị là con cả. Năm 1999, 18 tuổi, chị kết hôn với người đàn ông ở làng bên cạnh. Một năm sau, chị sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, đầu năm 2001, trong một lần đi đánh cá ngoài khơi, chồng chị bất ngờ gặp nạn rồi qua đời ở vùng biển Vũng Tàu. Lúc đó con gái của anh chị mới được 3 tháng tuổi.

Chồng mất sớm, chị Hải kìm nén nỗi đau đớn, tiếp tục kiếm sống để nuôi con thơ. Năm 2004, chị gửi con nhờ ông bà ngoại chăm sóc rồi một thân một mình ra Hà Nội mưu sinh. Trong thời gian làm công nhân bốc vác tại bến xe Giáp Bát, chị tình cờ gặp anh Chu Bá Minh (40 tuổi, quê ở Bắc Giang) làm nghề xế. Sau thời gian qua lại, hai người thuê nhà trọ, sống với nhau như vợ chồng tại một khu bình dân trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hơn 10 năm trời chung sống, chồng làm tài xế lái xe khách (trong Nam gọi là xe đò), vợ làm công nhân, anh Minh và chị Hải sinh được hai con trai (một cháu 9 tuổi, một cháu 7 tuổi). Do đã dành dụm được một số tiền, chị Hải bàn với anh Minh rồi về Thanh Hóa xin bố mẹ ruột của chị một miếng đất ngay bên cạnh nhà của bố mẹ, xây một căn nhà, hàng tháng cho thuê để bù vào tiền anh chị phải thuê nhà trong khu bình dân ở Hà Nội.

Sau khi cha mẹ làm giấy tờ cho đất (đứng tên chị Hải), chị xây căn nhà hết 340 triệu đồng (khoảng 10 cây vàng), còn thiếu cỡ 190 triệu đồng, chị làm giấy tờ thế chấp miếng đất và căn nhà đang xây cất cho ngân hàng để có tiền xây tiếp. Thấy vậy anh Minh hứa sẽ phụ chị 100 triệu đồng để chị trả bớt nợ. Cuối năm 2016, ngôi nhà hoàn tất. Tết Nguyên đán năm 2016, anh Minh cùng 4 người bạn từ Hà Nội về Thanh Hóa đón Tết với gia đình trong ngôi nhà mới xây rất vui vẻ. Chị Hải kín đáo hỏi tiền, anh Minh nói từ từ khi chị ra Hà Nội đi làm và các con đi học trở lại anh sẽ đưa.

Sự việc hy hữu

Bẵng đi một thời gian, không thấy anh Minh nhắc tới chuyện đưa tiền để trả nợ, chị Hải lại hỏi nhưng anh Minh vẫn khất lần khất lượt. Chính vì chuyện tiền nong mà hai người đã nhiều lần xảy ra tranh cãi. Tối 19/4/2017, như thường lệ, anh Minh đi làm về, vào bên trong tắm rửa và để ví tiền trong chiếc bịch nylon treo trên móc. Trong ví của anh Minh có hơn 54 triệu đồng.

“Kiểm tra” thấy chồng có tiền, chị Hải bèn lấy hết với ý định sẽ dùng để trả bớt nợ. Tắm xong, ra ngoài không thấy chiếc ví đâu, anh Minh hỏi vợ, chị Hải nói “Tôi lấy đấy” rồi bỏ chạy, anh Minh đuổi theo. Ra tới đầu ngõ, chị Hải vừa chạy vừa lấy toàn bộ số tiền và vứt lại chiếc ví lép. Anh Minh nhặt chiếc ví trống, lại đuổi theo. Chị Hải chạy vào nhà một người quen, đóng chặt cửa “cố thủ” bên trong. Anh Minh đứng bên ngoài đập cửa, liên tục yêu cầu chị Hải trả lại tiền vì anh nói đấy là tiền bán vé của của công ty nơi anh lái xe. Anh đòi dữ quá, chị Hải bèn nhét qua khe cửa trả lại 34 triệu đồng, còn hơn 20 triệu đồng thì chị vẫn giữ. Thấy tiền còn thiếu, anh Minh tiếp tục đòi vợ phải trả nốt nhưng chị Hải không nghe lời. Anh tức giận bèn kiếm dây kẽm cột chặt cửa cho chị Hải khỏi bỏ trốn rồi đi báo công an.

Tại cơ quan công an, chị Hải thừa nhận hành động “chiếm đoạt” của mình, đồng thời giao nộp lại số tiền hơn 20 triệu đồng, nên công an lập biên bản rồi tạm thời cho chị về.

Trong khi công an còn đang liên lạc với anh Minh để tìm cách giải quyết thì chị Hải bỏ việc làm, đem hai con về nhà cha mẹ ở Thanh Hóa. Công an tống đạt giấy mời thế nào chị cũng lờ đi, không nhận.

Ngày 11/7/2017, công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã và chỉ hôm sau là họ bắt giữ được chị Hải. Về phía anh Minh, sau khi nhận lại đủ số tiền chị Hải đã lấy, anh không thưa gửi gì nữa nhưng VKSND quận Hoàng Mai vẫn truy tố chị Hải về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa ngày 28/9/2017, HĐXX đã tạm hoãn do có đơn xin và đóng tiền bảo đảm tại ngoại của gia đình chị Hải. Chủ tọa phiên tòa đồng ý cho chị tạm thời tại ngoại.

Theo luật sư Trương Anh Tú (người bào chữa cho chị Hải), VKSND quận Hoàng Mai nên ra quyết định đình chỉ vụ án, bởi vì anh Minh và chị Hải dù không có hôn thú nhưng cũng là vợ chồng, đã có với nhau hai mặt con, trường hợp này không thể coi như chị Hải cướp đoạt tiền bạc của người ngoài được.

Ông Nguyễn An Chất, giám đốc công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn thì cho rằng: Cách ứng xử của cả chị Hải lẫn anh Minh trong trường hợp này đều thiếu suy nghĩ cặn kẽ nên dẫn tới hậu quả mà ngay cả bản thân họ cũng không thể ngờ tới. Đối với chị Hải, giá như khi thấy “chồng” có tiền, chị lựa lời khuyên anh Minh tính chuyện trả nợ có lẽ kết cục sẽ khác. Còn về phần anh Minh, khi việc chị Hải lấy tiền đã xảy ra, nếu anh bình tâm suy xét sẽ hiểu mục đích của vợ mình, khi đó chuyện có lẽ không xảy ra tới mức đáng tiếc.

Đường đến trước vành móng ngựa của đại biểu Quốc hội

Hôm 3/10/2017, TAND Hà Nội bước sang ngày thứ 2 xét xử vụ án Châu Thị Thu Nga – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Housing Group và là đại biểu Quốc hội khóa XIII (khóa hiện tại) kiêm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Chiếm đoạt hàng mấy trăm tỷ đồng trong “dự án ma”

Vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bà Châu Thị Thu Nga là người cầm đầu cùng với 9 bị cáo đồng phạm.

Trong số 9 người đồng lõa, có 4 bị cáo đều là phó tổng giám đốc Housing Group: Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên; và 2 bị cáo là giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group: Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy. Ngoài ra, các bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (kế toán trưởng), Đinh Phúc Tiếu (phó tổng giám đốc, kế toán trưởng), Đoàn Thanh Thủy (quyền kế toán trưởng). Riêng bà tổng giám đốc Châu Thị Thu Nga bị tạm giam, còn 9 bị cáo tạm thời được tại ngoại.

Bà Thu Nga và nhóm bị cáo nói trên đã đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh đau xót khi bị lừa đảo, mua nhà tại Dự án B5, Cầu Diễn, Hà Nội của bà.

Ngày 2/10/2017, HĐXX bắt đầu bước vào phần xét hỏi đối với các bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Châu Thị Thu Nga không còn hình ảnh của một “đại gia” bất động sản và một “nữ chính khách”. Bà được đưa đến tòa trong chiếc áo thun (ngoài Bắc gọi là áo phông) ngắn tay, màu tím.

Bà Thu Nga sinh năm 1965 (năm nay 52 tuổi), quê tại Thừa Thiên – Huế. Con đường dẫn đến trước vành móng ngựa của bà bắt đầu từ Dự án B5, Cầu Diễn (thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Năm 2009, biết Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng, nhưng bà Thu Nga nhân danh tổng giám đốc công ty Housing Group, đã chỉ đạo cho nhân viên đưa tin theo hình thức quảng cáo lên website của Housing Group là chủ Dự án B5 Cầu Diễn. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật về thực trạng pháp lý cũng như tiến độ của dự án. Bà Thu Nga còn chỉ đạo cho nhân viên thuê lập mô hình dự án, đặt tại trụ sở Housing Group ngõ hầu thu hút khách hàng. Đồng thời bà chỉ đạo khoan cọc bê-tông tại khu đất dự án để khách hàng tin tưởng, nộp tiền mua các căn condo của Housing Group trong khi dự án chưa có giấy tờ gì cả.

Với thủ đoạn lừa đảo nói trên, trong thời gian từ tháng 1/2009 đến 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký được 752 hợp đồng và thu được hơn 377 tỷ đồng (tương đương với khoảng 18,5 triệu đô la Mỹ lúc ấy) của khách hàng, và cam kết sẽ giao 752 căn condo từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà sẽ xây cất trong dự án.

Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, Châu Thị Thu Nga mới hoàn trả lại được 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn hơn 348 tỷ thì bà Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết nên không có khả năng chi trả mà cũng chẳng có căn nhà nào để giao cho khách hàng.

Ứng cử đại biểu Quốc hội

Châu Thị Thu Nga ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (khóa hiện tại) tại Hà Nội, đồng thời cũng là đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.

Nóng lòng với việc cả mấy tỉ đồng của mình nằm ỳ trong dự án B5 Cầu Diễn, những người mua nhà làm đơn gửi đi nhiều nơi, cơ quan báo chí lên tiếng và cuối cùng là cơ quan cảnh sát Bộ Công an đã điều tra, khởi tố vụ án. Ngày 7/1/2016 bà Châu Thị Thu Nga bị bắt về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/6/2015, bà Châu Thị Thu Nga đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và ngày 6/7/2015 bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Được hỏi với số tiền khổng lồ như trên, bà dùng làm gì? Bà Thu Nga cho biết bà bí mật gửi sang các ngân hàng nước ngoài, mua nhà tại Mỹ, cho các con du học… Đặc biệt, bà đã dùng 1,5 triệu đô la để… “chạy chức”!

Dự trù vụ án này kéo dài đến ngày 20/10/2017.

Ông “Cục phó” mất trộm gần 400 triệu đồng trong khi đi công tác

Trong những ngày qua, dư luận và báo chí trong nước quan tâm nhiều tới vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang, cục phó Cục Kiểm tra & Bảo vệ môi trường, kiêm trưởng đoàn thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Báo chí nghi ngờ rằng đó là tiền “phong bì” do các doanh nghiệp bị thanh tra cống nạp. Nhưng ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông đem theo, sau khi đi công tác sẽ giải quyết công việc gia đình.

Tổng cục môi trường đã yêu cầu ông Quang tạm ngừng kế hoạch thanh tra, về Hà Nội tường trình sự việc.

Sự thật về các “phong bì” đã bóc và chưa bóc tại hiện trường

Tổng cục môi trường cho biết, về lý thuyết, vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang là chuyện của cá nhân. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang đi công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ, và việc báo chí nêu thông tin liên quan đến một số “phong bì” đã bóc và chưa bóc tại hiện trường, khiến dư luận dân chúng nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất của cá nhân ông Quang, cũng như tính minh bạch trong quá trình thanh tra của đoàn. Do đó, Bộ đã chỉ đạo cho tổng cục phối hợp với cơ quan công an tỉnh Long An điều tra để làm rõ vấn đề.

Biên bản làm việc của công an thành phố Tân An tỉnh Long An và bản tường trình của ông Nguyễn Xuân Quang cho thấy, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 26/9/2017, công an thành phố Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại Khách sạn Thanh Vân 2, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

Ngay sau đó, công an Tân An đã cử người đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường và tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu. Ông Nguyễn Xuân Quang cho biết ông bị mất 1 cặp da, trong đó có chứa 1 laptop và một số tiền là 385.000.000 đồng (gần 20 ngàn đô).

Kiểm tra phòng nghỉ tại Khách sạn Thanh Vân 2 của ông Quang, công an thấy chỉ còn lại một số tài sản gồm: một chiếc ví đàn ông (trong đó có 13 triệu đồng tiền Việt và 2.300 đôla Mỹ), 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay. Không có phong bì (chưa bóc hay đã bóc) trong phòng như báo chí đã đăng.

Ngày 29/9/2017, cơ quan điều tra công an Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra về vụ mất trộm tại Khách sạn Thanh Vân 2, TP Tân An.

Ông Quang khẳng định số tiền đã mất là tiền của gia đình, ông mang theo để sau khi đi công tác sẽ ra Bà Rịa mua đất chung với người em vợ. Về thời gian xảy ra sự việc, theo lời khai của ông Quang là khoảng từ 2 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày 26/9.

Cũng theo biên bản đã được lập, có 3 người cùng trong đoàn công tác. Những người này cho hay, chiều hôm trước, tức ngày 25/9/2017, sau khi làm việc xong khoảng lúc 18h20, các cán bộ này đi ăn cơm rồi trở về khách sạn tắm rửa và ngủ. Ông Quang không đi ăn cơm, ở trên phòng nghỉ. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 26/9, ông báo là bị mất trộm.

Biên bản nhấn mạnh, người lái xe tên Đạt (nhân viên lái xe của đoàn thanh tra) không để ý ông Quang có mang theo cặp da lên phòng hay không.

Trả lời báo chí vào ngày 2/10/2017, ông Nguyễn Văn Tài – tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – cho biết, trong bản tường trình gửi tới lãnh đạo cơ quan này, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định không có “phong bì” trong phòng ở khách sạn.

Than ôi, Cục phó, trưởng đoàn thanh tra, tương đương với quan khâm sai đại thần thời xa xưa, mất có chưa tới 20 ngàn đô la Mỹ thì la lối lên làm gì cho mang tiếng mang tăm là có “phong bì” với không có “phong bì”. Mấy tay nhà báo nó chỉ nói tầm bậy tầm bạ, nghi ngờ nọ kia lung tung. Kế hoạch dự trù là thanh tra tới 30 doanh nghiệp, mới thanh tra có 8 doanh nghiệp mà! Mất keo này ta bày keo khác chứ lo gì!

Đoàn Dự