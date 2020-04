Chuyện Thời COVID

SAU 24 NĂM BỊ BÁN SANG TQ, TÌM ĐƯỢC GIA ĐÌNH TRONG THỜI COVID

Đi làm thuê bị lừa bán sang xứ người

Gia đình bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi, ngụ tại xóm 12, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có 5 người con, trong đó chị Lê Thị Lan là con gái đầu. Năm 1995, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em, chị Lan khi đó vừa tròn 19 tuổi, nghe vợ chồng một người quen bảo đi làm thuê cho họ ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), chị Lan nhận lời.

Với suy nghĩ đi làm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em nên chị Lan đồng ý sang Nghĩa Đàn làm cho gia đình người quen này. Nhưng sang đến nơi, đã bắt đầu làm vài ngày rồi chị mới biết tiền công họ trả rất rẻ, chẳng được bao nhiêu mà vì là chỗ quen biết nên chị không tiện hỏi trước. Khoảng 10 ngày sau, chị xin nghỉ việc để về nhà bên huyện Nghi Lộc thì một người phụ nữ tên Th. (hàng xóm của chủ nhà) rủ ra Thanh Hóa chơi xem có công ăn việc làm gì khá hơn không, chị Lan đồng ý đi theo.

Nhưng thay vì ra Thanh Hóa, người đàn bà này đánh lừa, đưa chị Lan sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây với giá 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng Việt Nam hay hơn 500 đô la Mỹ lúc ấy), tiền bạc đều do bà ta nắm hết.

“Họ đánh đập, cho tôi uống thuốc gì đó khiến tôi gần như mất trí nhớ”

Bị mua về làm vợ, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn về nước song đều bất thành bởi chị không biết tiếng, không biết đường, cũng không có người thân thích bên ấy. Thế rồi chị lần lượt bị bán qua tay nhiều người đàn ông khác, đến nay đã có 3 con mà chị không nhớ rõ con của người nào. Đến người đàn ông cuối cùng chị bị bán làm vợ 6 năm trước là người tốt nhất, đối xử với chị đầy tình cảm, yêu thương chị đúng như vợ chồng và chị có thêm đứa con thứ 4 kém chị gái lớn nhất cùng mẹ khác cha của nó tới hơn 23 tuổi (người đứng phía sau chị Lan, trông rất giống mẹ). Chị Lan đã xa quê nhà tới hơn 24 năm.

Mừng tủi gặp con qua điện thoại

Những ngày đầu tháng 3/2020, tình hình bệnh dịch virus Vũ Hán ở Trung Quốc rất mãnh liệt. Mặc dầu tỉnh Quảng Tây xa với Vũ Hán nên vẫn còn yên tĩnh, chưa bị “bế quan toả cảng” nhưng người chồng chị Lan lo xa, muốn cho vợ và hai con nhỏ “di tản” sang Việt Nam trước vì nghe nói Việt Nam rất yên, không có người chết, số ca nhiễm virus rất ít, anh và hai người con lớn sống về nghề buôn bán, khi nào cần quá thì sẽ sang sau. Anh nói ý định đó với vợ, chị Lan rất mừng và mong muốn được trở lại quê hương vừa đem hai đứa con nhỏ sang tránh dịch lại vừa được gặp bố mẹ và anh em trong gia đình.

Ở Quảng Tây, chị Lan có quen với một phụ nữ người Việt có chồng cũng là người Việt đang làm ăn ở bên ấy. Qua tâm sự, người phụ nữ này biết câu chuyện gian truân của chị Lan nên dùng điện thoại di động quay giùm một đoạn video rồi đưa lên mạng xã hội Facebook giùm.

Lúc bị người đan bà tên Th. lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan đã 19 tuổi nên còn nhớ rõ tiếng Việt và vẫn nhớ tên bố mẹ, quê quán. Chị nói trong đoạn clip là rất mong đem hai con trở về vừa tránh bệnh dịch Covid vừa được gặp lại bố mẹ, gia đình.

Chị Đặng Thị Thảo, em dâu của chị Lan nói: “Mới đầu cả nhà thoạt nhìn còn ngạc nhiên chưa nhận ra là ai. Nhưng khi nghe chị ấy nói tên bố mẹ, địa chỉ nhà và các em thì bà nội các cháu kêu lên: “Con Lan đây mà! Tội nghiệp con gái tôi, mất tích bao nhiêu năm nay bây giờ mới biết tin!”.

Ba ngày qua, căn nhà của gia đình bà Liên nằm cuối thôn 12, xã Nghi Thịnh có rất đông bà con lối xóm tới hỏi thăm, chúc mừng khi nghe nói chị Lan mất tích hơn 24 năm, nay đã liên lạc được.

Gặp nhau qua điện thoại di động, hai mẹ con bà Liên cùng khóc nức nở. Nhận ra đứa con gái đầu (người bế đứa con nhỏ, còn đứng phía sau là các con của chị) . Bà mừng rỡ tưởng như trong mơ và nói với Lan: “Quay đi quay lại vậy mà bây giờ con đã 43 tuổi. Hồi con mất tích, cả nhà lo quá đổ đi tìm. Bố mẹ sang cả bên Nghĩa Đàn hỏi nhà chủ thì họ bảo con về nhà rồi, họ không biết gì nữa. Không ngờ con bị con mẹ Th. lùa bán sang Trung Quốc. Đợi con về xong bố mẹ sẽ thưa nó ra công an mới được”. “Thôi mẹ ạ, chuyện lâu rồi, nay con cũng có gia đình êm ấm, chồng con yêu thương con lắm, thưa gửi làm gì mất công”. “Không thưa thì nó vẫn tiếp tục đi lừa các cô gái khác. Ở quê mình mất mấy người rồi, chắc cũng lại con mẹ đó lừa đấy thôi”. Hai mẹ con và cả nhà tiếp tục chuyện trò cho đến khi điện thoại của chị Lan hết pin, phải chờ sạc đến chiều lại nói chuyện tiếp.

Cũng may, lúc chị Lan mất tích, gia đình có khai báo với công an để nhờ tìm kiếm. Tên tuổi chị Lan vẫn còn lưu trong sổ ở phường. Khi nào chị Lan về, công an sẽ xác nhận với cửa khẩu là chị bị bán sang Trung Quốc bây giờ trở về chứ không phải người sang Việt Nam tránh dịch Covid nên sẽ được chấp nhận cho nhập cảnh. Mặc dầu ba mẹ con chị sẽ bị cách ly tập trung 14 ngày tại trung tâm cách ly ở cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh trước khi được xét nghiệm để trở về nhà, nhưng đó là quy định, không thể ưu tiên cho mấy mẹ con chị được dù chị rất mong mỏi được gặp gia đình.

NGƯỜI ĐÀN BÀ QUƠ HẾT ĐỒ TỪ THIỆN GIÚP ĐỒNG BÀO NGHÈO

Hình ảnh người phụ nữ đem chiếc túi nilon rất lớn, đến bàn đặt quà từ thiện không ai trông coi, vơ vét hết các bịch đồ từ thiện cho vào túi rồi vội vã bỏ đi khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đem túi nilon đến điểm từ thiện vơ vét hết những phần quà dành cho người khó khăn trong đợt dịch Covid-19 này. Người đưa clip lên mạng cho biết, vụ việc xảy ra trên phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 12/4 vừa qua.

Theo nội dung đoạn clip, chủ nhà không mở cửa tiệm do tránh dịch nên để đồ từ thiện trên bàn bên lề đường trước cửa, người nghèo sẽ tự đến lấy. Tuy nhiên, camera phát hiện một người đàn ông không đeo khẩu trang thản nhiên đến lấy 3 phần quà. Rồi một phụ nữ khác đến sau, đem một túi nilon rất lớn tới lấy hết cdác phần còn lại trên bàn. Xong việc, người này vội vã rời đi, trên chiếc bàn không còn một túi quà nào cả.

Đoạn clip ngay khi được đăng tải khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều lên án hành động này là xấu xa, tham lam, không có ý thức về sự công bằng khiến những người đến sau thực sự khó khăn không được nhận quà.

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viễn là những người hay làm từ thiện cũng tỏ ý không hài lòng trước hành động của người phụ nữ đó, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 có nhiều người nghèo rất cần giúp đỡ. Chúng ta thử xem một vài ý kiến:

– Diễn viên Nhật Hạ: khẳng định rằng đây là việc làm xấu xa, đáng lên án, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh. Cô cho rằng trong mùa dịch, bên cạnh những thông tin tốt, cảm động, thì vẫn có nhiều vấn đề không chấp nhận được. Cô nói: “Không hiểu sao lại có những người lợi dụng mùa dịch để làm những điều trái lẽ thường, ví dụ họ đầu cơ hàng mấy trăm ngàn chiếc khẩu trang để lén lút bán ra nước ngoài. Họ đề bảng ngoài cửa tiệm: “Hết khẩu trang” nhưng sự thực là để bán ngầm hoặc để xuất ngầm sang Campuchia với giá cắt cổ, đắt hàng vài chục lần. Nhà nước đã bắt được nhiều vụ và đã xử lý rất nghiêm nhưng không thề bắt hết được”.

– Nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng đây là hành động nhẫn tâm đầy xấu xa của người phụ nữ trong clip. Anh nói: “Đồ từ thiện là để phát cho người nghèo, người đang gặp hoàn cảnh khó khăn chứ không phải đi gom hết để đem về nhà cho mình và gia đình mình làm của riêng. Tôi thấy như vậy là không được. Tôi cũng trách cả phía phát quà nữa. Đã bỏ ra đồng tiền để mua đồ làm từ thiện thì cũng phải cho người đứng đó trông chừng một chút chứ. Để một đống quà trên bàn ngoài lề đường rồi đóng cửa, bỏ mặc ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy vậy là không tốt, tạo cơ hội cho những kẻ tham lam chiếm đoạt hết phần của người nghèo. Chính những kẻ vô lương tâm, không biết suy nghĩ đó sẽ chen chúc, xô đẩy để chiếm phần hơn ở những nơi có phát quà từ thiện khác”.

Còn nhiều ý kiến phê bình, nhận xét khác nữa nhưng xem ra ý kiến của Kim Tử Long là chí lý nhất.

NỮ HÀNH KHÁCH TỪ BA LAN VỀ, DỌA NẠT NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI SÂN BAY

Tối 17/3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm người có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lớn tiếng với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khiến dân mạng nhiều người phẫn nộ.

“Cả chuyến bay không ai làm sao, không ai bị nhiễm Covid-19 thì chỉ cần tự cách ly là đủ rồi”

Đoàn khách bao gồm cả người lớn lẫn trẻ em, trở về Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra đang có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở châu Âu.

Trong clip này, nhóm hành khách liên tục có những lời lẽ không hay mà theo họ là do phải chờ đợi, nhiều chuyến bay tiếp tục hạ cánh, lượng khách di chuyển vào nhà ga càng lúc càng đông.

Thậm chí, một số phụ nữ to tiếng với lực lượng chức năng và cho rằng “cả chuyến bay không ai làm sao, không ai bị nhiễm Covid-19 thì chỉ cần tự cách ly ở nhà hoặc ở địa phương, không cần phải đi cách ly tập trung 14 ngày làm gì”.

Một cán bộ công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ, nói: «Các xe ô tô của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đưa một số người đi chuyến đầu tiên về nơi tập trung cách ly và hiện giờ xe đang quay trở lại sân bay để đón các đoàn tiếp theo. Khoảng 15h30 xe mới tới nơi. Việc này mong các chị thông cảm vì trước khi lên đón, xe ô tô phải được khử trùng”.

Dù những người làm nhiệm vụ nhỏ nhẹ giải thích nhưng sau đó một phụ nữ đi cùng đoàn ngay lập tức phản ứng, to tiếng, liên tục tranh cãi với lực lượng chức năng và yêu cầu để họ tự đi về nhà.

Nữ hành khách đó lớn tiếng: “Chuyến bay hạ cánh từ 7h thì phải cho đi để chuyến khác đến. Bây giờ cứ ùn ùn thế này thì chỉ có chết chứ dồn hết vào một chỗ thế này sống sao được…”.

Thấy vị khách quá lớn tiếng, người công an đề nghị nói nho nhỏ, giữ trật tự nơi công cộng. Nữ hành khách không những không nói nhỏ mà còn la lối: “Anh làm theo ca, hết ca là nghỉ, người khác làm thay. Nhưng chúng tôi hạ cánh từ 7h sáng, bây giờ gần 3 giờ chiều rồi, các anh xem như thế có chết cả lũ không? Các cháu nhỏ ăn không có ăn, uống không có uống. Đồ ăn các anh đưa nhưng không hợp khẩu vị nên không ăn được. Người lớn mệt mỏi, ngột ngạt, quần áo không được thay…”.

Đặc biệt, nữ hành khách lớn tiếng không muốn đi cách ly tập trung do lo ngại virus có thể lây nhiễm từ người bệnh sang người khỏe, đồng thời đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm? “Mọi người không ai có ý kiến thì sẽ bị giam chung hết và đều bị dịch giống nhau” – nữ hành khách đó phân trần.

Chê sân bay ngột ngạt, đồ ăn miễn phí không hợp khẩu vị

Chia sẻ với báo Dân Việt, anh Dương Quốc V. nhân viên an ninh tại sân bay Nội Bài (người chứng kiến sự việc) cho hay, chuyện này xảy ra vào ngày 15/3, tại sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng 7h00 sáng cùng ngày, một đoàn khách chừng hơn 100 người đi máy bay từ Ba Lan về sân bay Nội Bài. Sau khi máy bay vào khu vực dừng đỗ, hành khách xuống, lên xe điện và đi vào khu vực kiểm dịch, đo thân nhiệt, khai báo y tế…

Hành khách tiếp tục xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm, sau đó ra khu vực chờ xe ô tô của Bộ Tư lệnh Thủ đô đến đưa về nơi cách ly theo quy định.

Trong thời gian chờ xe ô tô, đoàn khách được lực lượng chức năng phát miễn phí bánh mì thịt hay chả, sữa, nước lọc. Tuy nhiên họ cho rằng đồ ăn không hợp khẩu vị.

Ngoài ra, theo anh V., có quá nhiều hành khách đi các chuyến bay quốc tế về, ai cũng phải khai báo và kiểm dịch nên thời gian chờ đợi rất lâu.

Đến 3 giờ chiều, xe ô tô quay trở lại đón đoàn khách trong đó có người phụ nữ nói trên về khu vực cách ly.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay Nội Bài đã giải thích rất rõ rằng xe ô tô đón các đoàn khách về các trung tâm cách ly mất rất nhiều thì giờ bởi vì phải di chuyển đến những khu vực cách ly ở xa như Sơn Tây hoặc Hưng Yên.,vv.. Thêm nữa, công tác khử trùng, diệt vi khuẩn cũng mất nhiều thời giờ. “Tuy nhiên, người phụ nữ và một số người trong đoàn vẫn không hiểu, lớn tiếng tranh cãi với lực lượng chức năng” – anh V.cho biết như vậy.

Người Việt tại Châu Âu ồ ạt kéo về mỗi ngày hàng ngàn người

Ví dụ hôm 18/3 có tới 1.095 khách từ Châu Âu về Việt Nam (999 khách là người Việt, 96 khách là người nước ngoài).

Đáng lưu ý, trong 96 khách nước ngoài này, không có khách nào đến từ Anh hoặc tứ khu vực “Schengen” (tức 26 quốc gia Châu Âu được phép đi lại từ nước này sang nước khác không cần kiểm tra tại biên giới).

Riêng với 999 khách người Việt, có tới 325 khách về từ Anh, Pháp và Đức, ba quốc gia mà dịch Covid đang bùng phát rất dữ dội.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN BỊ CÁCH MỌI CHỨC VỤ VÌ PHẢN ỨNG DỮ DỘI VỚI TRẠM KIỂM DỊCH

Ông Lưu Văn Thanh, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, bị ban Thường vụ tỉnh ủy cách hết mọi chức vụ trong Đảng sau khi phản ứng tổ kiểm dịch.

(HĐND là cơ quan được nhân dân bầu ra, chỉ giữ vai trò bàn bạc, đóng góp ý kiến với UBND. Còn UBND do bên trên chỉ định, như chủ tịch hay phó chủ tịch tỉnh hoặc huyện chẳng hạn mới nắm giũ thực quyền. Dù không có vai trò gì quan trọng song các thành viên HĐND cũng phải là đảng viên, nếu bị khai trừ khỏi đảng tất nhiên sẽ bị bãi nhiệm, ra khỏi hội đồng.- ĐD).

Quyết định được ban Thường vụ tỉnh ủy đưa ra sáng 17/4, sau cuộc họp bàn kỷ luật về hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực của ông Thanh tại một chốt kiểm dịch hai tuần trước. Ông Trịnh Thế Sơn, chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản cho biết như vậy.

Theo ông Sơn, dự kiến tuần sau HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND đối với ông Thanh.

“Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý về mặt chính quyền đối với ông Thanh”, ông Sơn cho biết.

Ông Thanh to tiếng, quát tháo cán bộ kiểm dịch sáng 3/4.

Sáng 3/4/2020, ông Lưu Văn Thanh lái xe hơi riêng từ nhà đến cơ quan. Khi tới chốt kiểm dịch khu vực giáp ranh giữa thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản, ông Thanh bị nhân viên tại đây dừng xe, yêu cầu xuống đo thân nhiệt.

Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản xuống xe mà không đeo khẩu trang, to tiếng chất vấn lực lượng kiểm dịch vì sao lại chặn xe mình mà bỏ qua các xe khác. Khi một cán bộ giải thích là làm theo đúng quy trình kiểm dịch, ông Thanh yêu cầu phải có quyết định lập chốt vì cho rằng họ “lạm quyền”.

Thấy sự việc căng thẳng, người phụ nữ đi cùng ông Thanh can ngăn nhưng ông Thanh vẫn đập bàn, dùng điện thoại chụp hình các cán bộ làm việc tại chốt.

Video dài hơn 4 phút ghi lại sự việc sau đó đưa lên mạng. Hôm 13/4, ông Thanh bị Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước đình chỉ công tác. Một ngày sau, ông Thanh đã viết thư xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội, đồng thời nộp đơn xin từ chức nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong bức thư tay dài hai trang, ông Thanh thừa nhận những cử chỉ và lời nói của mình “rất đáng xấu hổ và phản cảm”. Ông cho rằng sự việc xảy ra do bộc phát, nóng nảy, không xuất phát từ việc lạm dụng quyền hạn, chức vụ.

CHỞ NGƯỜI ĐI CẤP CỨU, BA THANH NIÊN NHÀO VÀO ĐÁNH NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN RỒI … LÁI XE TÔNG CHẾT NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG

Công an TP Ban Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) sáng 9/4 cho biết, đã bắt giam Bùi Anh Dũng, Nguyễn Phi Hổ, Nguyễn Văn Lai để điều tra về hành vi đánh nhân viên bệnh viện và vi phạm quy định giao thông đường bộ.

Theo điều tra, Bùi Anh Dũng (29 tuổi) là tài xế của nhà xe Đình Thắng ở phường Thành Nhất (TP Ban Mê Thuột) chuyên chạy tuyến đường Đắk Lắk – Gia Lai.

Thời gian này nhà xe tạm ngừng hoạt động do phòng chống dịch Covid-19 nên Dũng được cho nghỉ việc. Trưa ngày 8/4, Dũng cùng 3 người bạn đến nhà xe Đình Thắng tổ chức ăn nhậu. Sau khi uống rượu và bia, một người trong bọn uống say, tự lấy dao chặt đứt ngón út trên bàn tay trái của mình.

Thấy vậy, Dũng cùng hai người kia (tên Nguyễn Phi Hổ và Nguyễn Văn Lai) bèn dùng chiếc xe ô tô 16 chỗ của nhà xe Đình Thắng chở người này đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên băng bó.

Khi đến đây, Dũng đậu chiếc ô tô ngay trước của phòng cấp cứu hơi lâu trong khi đưa người bạn vào phòng điều trị, nên anh Dương Công Hậu là nhân viên bảo vệ vào hỏi ai là người lái chiếc ô tô 16 chỗ thì xin ra đậu xe sang chỗ khác vì theo quy định, không được đậu trước của phòng cấp cứu quá 5 phút. Dũng ra đưa xe sang chỗ khác còn Hổ và Lai thì đưa người bạn vào phòng điều trị. Lúc y tá đang băng bó, Hổ và Lai trở ra, gây sự, hỏi anh Hậu là tại sao dám bắt đậu xe sang chỗ khác, rồi xông vào đánh rất dữ dội. Dũng từ bên ngoài vào, thấy thai bạn đánh anh Hậu cũng xông vào đánh giúp. Ba người đánh một, cứ đầu và mặt anh Hậu mà đánh, các nhân viên bảo vệ khác ngăn cản cũng không nổi, khiến anh Hậu đau quá ngất xỉu, ngã gục xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh song vẫn bị đánh tiếp. Hậu quả là nhân viên bảo vệ này bị chấn thương sọ não, phải đưa vào phòng cấp cứu chữa trị. Trong khi bệnh viện trình báo công an thì Dũng tưởng anh Hậu đã chết nên kéo hai bạn ra xe ô tô, lái xe chạy trốn với tốc độ lớn về hướng đường Trần Quý Cáp.

Khi đến khúc quanh, Dũng không làm chủ được tay lái nên tông vào xe máy của bà Nguyễn Thị Xuyên (57 tuổi) đang chạy cùng chiều phía trước, khiến bà Xuyên tử vong tại chỗ.

Công an cho biết hiện ba kẻ hung hãn một cách vô lý đó đã bị bắt và sẽ bị truy tố ra toà.