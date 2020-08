Chuyện thật tưởng như đùa: Tàu cộng muốn làm quan tòa xử các vụ tranh chấp biển đảo

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 8, Trung Quốc muốn đề cử một ứng viên làm thẩm phán cho Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển (ITLOS) để xử các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo của các nước thành viên. Tuy nhiên, Mỹ chống lại điều này vì cho rằng Trung Quốc không thể trao cho ghế “quan tòa” ngồi xử các vụ kiện khi mà Bắc Kinh bất chấp luật lệ quốc tế.

Bằng chứng rõ ràng nhất là Trung quốc đã tự động bố chủ quyền theo hình “lưỡi bò” chiếm gần 90 phần trăm Biển Đông.

Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển (International Tribunal for the Law of the Sea, viết tắt là ITLOS) là một tổ chức liên quốc gia gồm 21 thẩm phán được thành lập tiếp theo bản Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea), được phần lớn các nước trên thế giới tham gia ký tên công nhận vào năm 1982. Đây là một trong 4 cơ chế quốc tế có thể được các nước vận dụng làm công cụ giải quyết các tranh chấp.

Theo nhận định của ông David Stilwell, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình dương “Đưa một viên chức Trung Quốc vào ngồi làm thẩm phán tại cơ chế này cũng giống như mướn một tên đốt nhà đứng đầu sở cứu hỏa.”

Ông Stilwell kêu gọi các nước tham gia vào việc lựa chọn thành viên vào ghế thẩm phán của Tòa án quốc tế luật biển “nên cứu xét thận trọng thành tích thích hợp để cứu xét xem liệu ứng viên của Trung Quốc ngồi tại phiên xử của tòa án này sẽ giúp hay cản trở luật biển quốc tế.”

168 thành viên của tòa án luật biểnquốc tế dự trù sẽ cuộc bầu cử thẩm phán vào Tháng Chín hay Tháng Mười tới đây để chọn 7 thẩm phán với nhiệm kỳ 9 năm.