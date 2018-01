Chuyện nghệ sĩ Đại Hàn tự tử

Lý Anh

Vài chục năm qua, số nghệ sĩ Đại Hàn gặp nhiều khó khăn, phiền toái hay áp lực, “đua nhau” tự tử, tính đến nay có khoảng vài ba chục người. Ngày 18/12/2017, lại thêm một nghệ sĩ tự tử. Đó là Kim Jong-hyun, 27 tuổi, giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng SHINee, do đau buồn, trầm cảm lâu ngày, đốt than tự tử tại nhà riêng ở Hán Thành.

Ngày 21/12, nhiều bạn bè, người thân và một số fan coi anh là thần ượng đã đến nhà quàn bệnh viện Chungji, thuộc trường Đại học Konkuk, Hán Thành, tiễn biệt anh về bên kia thế giới.



Giọng ca chính nhóm nhạc SHINee tự tử

SHINee là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng do Công ty Giải trí SM (SM Entertainment) thành lập. Trong nhóm, Kim Jong-hyun là giọng ca chính, nhảy chính, cũng là là người sáng tác các bài hát. Anh được xem là một trong những thần tượng sở hữu giọng hát K- pop (Korean popular music hay Korean pop) hay nhất. Ngoài các hoạt động cùng nhóm, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Ngày 21/12/2017, nhiều người gồm bạn bè và người thân đã có mặt tại nhà quàn bệnh viện Chungji tham dự tang lễ của Kim Jong-hyun vừa từ trần ngày 18/12 tại nhà riêng. Một số thành viên trong nhóm nhạc SHINee và bạn thân đã khiêng quan tài tiễn biệt anh chặng đường cuối cùng. Tang lễ này chỉ giới hạn trong một số bạn bè và người thân, hàng ngàn fan của Jong-hyun phải đứng ở phía ngoài nhà quàn tiễn biệt thần tượng của mình.

Kim Jong-hyun chào đời năm 1990, theo đuổi sự nghiệp ca hát từ ngày 12/01/2015 với đĩa đơn Base. Sau đó, anh tiếp tục cho ra mắt hàng loạt sản phẩm âm nhạc như album Story Op.1, She Is và Story Op.2. Ngoài ca hát, anh còn dẫn chương trình trên đài truyền hình.

Theo Naver Corporation, công ty mạng lớn nhất Đại Hàn, giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng SHINee Kim Jong-hyun tự tử bằng cách đặt than lên chảo nóng cho khí carbon monoxide bay khắp phòng, khiến anh chết ngạt. Trước khi từ giã cõi đời, Kim Jonghyun để lại tin nhắn tuyệt mệnh cho chị gái:

“Em khổ sở đến tận bây giờ rồi. Hãy để em đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng”.

Người chị nhận được tin nhắn này gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Lúc cảnh sát đến nhà ca sĩ ở quận Cheongdam-dong, anh đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức anh được đưa tới bệnh viện Chungju thuộc Đại học Konkuk University để cấp cứu, nhưng không kịp.

Ở tuổi 27, Jong Hyun có những thứ mọi người xung quanh mong muốn. Đó là một gương mặt nổi bật, vai trò quan trọng đến mức khó có thể thay thế trong nhóm nhạc nổi tiếng SHINee, một sự nghiệp vững chắc với thu nhập lớn từ tiền bản quyền những ca khúc do anh sáng tác cùng nhiều nguồn khác.

Thế nhưng … khi anh nằm xuống, mọi thứ chỉ còn là hào quang quá khứ. Công chúng không khỏi xót xa, tiếc nuối một tài năng đã ra đi, để lại đằng sau niềm đam mê âm nhạc còn dang dở.

Mới đây nhất, toàn bộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của Jonghuyn đã được công bố. Trong thư, anh cho biết mình quá mệt mỏi, muốn trốn chạy khỏi nơi này. Dưới đây là một số đoạn trong lá thư tuyệt mệnh đó:

“Tôi đã tổn thương nhiều. Trầm cảm dần dần xâm lấn và cuối cùng đã nuốt chửng tôi. Tôi không thể vượt qua được. Tôi ghét bản thân mình. Chỉ có thể bám víu vào những ký ức đã phai nhạt. Cho dù tôi có hét lên để kéo bản thân ra khỏi cảm giác này cũng không có âm thanh nào trả lời. Nếu hơi thở cũng ngột ngạt như vậy, tốt hơn nên dừng lại …

Tôi mệt mỏi với việc suy nghĩ vì sao mình không chết đi cho rồi. Tôi luôn lo lắng và bận tâm. Tôi không thể biến nỗi đau thành niềm vui được. Đau đớn chỉ là đau đớn, không thể làm gì được khiến tôi càng đau khổ. Tại sao tôi không thể thoát khỏi điều này? Tôi muốn biết lý do tại sao tôi đau khổ …

Đó là lý do tại sao mọi chuyện vô cùng khó khăn đối với tôi … Điều cuối cùng tôi có thể nói: Tôi vất vả lắm rồi. Tôi đã làm rất tốt rồi, đã trải qua rất nhiều rồi. Nếu không thể mỉm cười khi tiễn tôi ra đi, xin đừng mắng trách tôi. Bởi vì:

Tôi đã làm việc chăm chỉ.

Thật sự tôi đã làm việc chăm chỉ. Tạm biệt.’

Jong-huyn

Bạn thân của Kim Jong-hyun cũng nói với truyền thông: Anh ấy từng u sầu, lo lắng nhiều chuyện như thu nhập không đủ, không đáp ứng lòng mong muốn của mọi người. Những điều đó mang lại cho anh nhiều áp lực, cuối cùng Jong-hyun phải tìm đến con đường tuyệt mệnh!

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nghệ sĩ Đại Hàn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tự sát ở Đại Hàn cao thứ nhì thế giới. Nó là vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng tại quốc gia đang phát triển này. Nếu chỉ tính riêng ngành giải trì, tỉ lệ này còn cao hơn rất nhiều. Bằng chứng là số nghệ sĩ lựa chọn cái chết để vượt qua mọi u uất, áp lực ngày càng tăng. Bởi vậy, có thể nói, nghệ sĩ Đại Hàn bị quá nhiều áp lực dẫn đến tự tử là điều không còn xa lại đối với mọi người. Vài chục năm qua đã có tới vài ba chục nghệ sĩ từ trần.

Năm 1998, cố Tổng thống Kim Dae-jung lên nhậm chức (1998 – 2003) trong tình trạng kinh tế suy yếu, đã đề ra chủ trương “phát triển văn hóa” để cứu vãn kinh tế. Chỉ trong vòng 2 thập kỷ ngắn ngủi, ngành giải trí Đại Hàn đã vươn lên trở thành một trong những ngành nghề phát triển bậc nhất thế giới.

Hằng năm, nhiều nghệ sĩ mới được ra mắt nhằm thỏa mãn thị hiếu ngày càng đa dạng và khó tính của khán giả trong và ngoài nước. Hệ quả là áp lực đặt lên các nghệ sĩ cũng tăng mạnh do nỗi sợ bị đào thải luôn túc trực. Ngoài ra, người dân Đại Hàn cũng rất coi trọng danh dự và uy tín. Bất kỳ lỗi lầm nào cho dù nhỏ cũng sẽ giáng một đòn nặng nề cho các nghệ sĩ vốn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Vừa phải giữ gìn một “hình tượng hoàn hảo” trước hàng triệu khán giả, vừa phải đảm bảo tiến độ công việc vận hành trơn tru mà còn phải duy trì cuộc sống cá nhân luôn ổn định. Điều đó khiến nhiều nghệ sĩ mắc chúng bệnh trầm cảm, dẫn đến tự kết liễu đời mình bằng con đường tự tử.

Nhóm nhạc SHINee gồm 5 ca sĩ ra đời từ năm 2008. Trước khi nhóm nhạc này ra đời, các ca sĩ trong nhóm được rèn luyện giọng ca với tư cách là một “mầm non”. Hàng năm, các công ty giải trí ở Đại Hàn thường tuyển chọn “mần non” từ 13 đến 15 tuổi. Mỗi ngày phải luyện tập khoảng 10 giờ, những ai không theo kịp bị loại ra ngoài. Trong số này chỉ có một số ít trở thành “Thần tượng” (Idol). Khi mới vào nghề, những “mầm non” này phải ký một hợp đồng “không công bằng” trong thời gian 10 năm, tương tự “khế bán thân”. Xin đơn cử South Korean entertainment company (SM Entertainment) là công ty giải trí quản lý nhóm nhạc SHINee: Công ty SM giữ 70% số tiền thu nhập, còn lại 30% là tiền lương trả cho ca sĩ. Thời gian hoạt động của thần tượng chỉ trong khoảng 5 năm, gọi là thời thanh xuân của nghề nghiệp, sau đó tự xóa bỏ danh hiệu “thần tượng”, chuyển sang những công việc khác như diễn viên truyền hình hay điều khiển chương trình TV. Đặc biệt, trong những năm làm việc, những thần tượng này gặp nhiều rắc rối, bị khá nhiều áp lực, kết quả tìm cách tự tử để thoát khỏi mọi phiền muộn.

Khi đã trở thành thần tượng, công ty quản lý thần tượng thường tìm cách “tô son điểm phấn” để được nhiều fan yêu thích. Đối với “thần tượng”, fan là “mật ngọt” cũng là “thuốc độc”. Nhiều fan nữ coi thần tượng là nơi mình gửi gắm tất cả. Khi không đáp được điều đó thường xảy ra nhiều chuyện không lường trước được.

Là thần tượng của ngành giải trí Đại Hàn, Kim Jong-hyun từng được nhiều fan yêu mến, trong đó có nhiều fan nữ của Đại Hàn và một số quốc gia như Đài Loan, Mã Lai Á … Năm 2010, anh vừa vào nghề được 2 năm thì lộ chuyện yêu đương với nữ diễn viên Lee Yu-bi, ngay khi đó nhiều fan nhắn nhủ vào tài khoản cá nhân của chàng và nàng yêu cầu 2 người chia tay. Khi nhóm nhạc SHINee biểu diễn, một số fan còn tảy chay Jong-hyun. Cuối cùng Công ty Giải trí SM yêu cầu 2 người phải chia tay. Đó cũng là một trong những áp lực đến với giọng ca chính của nhóm SHINee.

Di thư của nữ nghệ sĩ

tìm cái chết để giải thoát phiền muộn

Trong số những nghệ sĩ Đại Hàn tự tử, nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự tử ngày 07/03/2009, đã để lại “di thư” dày trên 200 trang chấn động nhiều người. Nội dung di thư cô kể lại cho mọi người biết, trong ngành giải trí Đại Hàn có nhiều “luật ngầm” hay “luật không thành văn” buộc nữ nghệ sĩ muốn thành danh phải tiếp rượu hay “ăn nằm” với thượng cấp.

Di thư của Jang Ja-yeon vạch rõ, trong 4 năm cô từng bị chủ buộc phải phục vụ 31 vị có chức có quyền, “ăn nằm” với họ hơn 100 lần. Trong đó, 1 lần phải ngủ cùng giường với 4 người đàn ông. Cô còn cho biết nếu mình không nghe lời, sẽ bị người quản lý đánh đập.

Jang Ja-yeon tốt nghiệp tại Đại học Chosun, Đại Hàn, bước vào ngành giải trí bằng việc quảng cáo cho Lotte Confectioney, một công ty Nhật Bản, trụ sở chính ở Hán Thành. Sau đó cô diễn xuất trong các phim My Lovely Fool của đài SBS năm 2006 và Boy over flowers của KBS.

Càng chấn động hơn, di thư của Jang Ja-yeon còn nhắc đến tên nữ diễn viên làm việc cùng công ty giải trí là Choi Jin-sil tự tử ngày 02/10/2008 bằng một sợi dây cao su.

Choi Jin-sil được nhiều người yêu thích sau thành công của hàng loạt phim truyền hình như Asphalt Man (1995), Star in My Heart (1997), My Rosy Life (2005), The Last Scandal of My Life (2008) …

Từ trước đến nay, chưa vụ tự tử nào trong ngành giải trí Đại Hàn gây chấn động mạnh như cái chết của nữ diễn viên Choi Jin Sil. Cô từng được mệnh danh là “Nữ hoàng điện ảnh” với sự nghiệp đáng nể: 18 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình, xuất hiện trong 140 quảng cáo thương mại và mang về hàng loạt giải thưởng danh giá. Tốt nghiệp cao học ngành nghệ thuật, Choi Jin Sil sở hữu tất cả những thứ mà mọi người phụ nữ khác đều mong muốn: Nhan sắc, học vấn, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng và đặc biệt là 2 đứa con kháu khỉnh. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân thất bại với người chồng vũ phu – cầu thủ bóng chày Jo Sung-min – đã mang đến cho cô nhiều nỗi đau không nói thành lời.

Sau khi di thư của Jang Ja-yeon công bố, viện công tố từng điều tra những người liên quan. Do không đầy đủ chứng cớ, những người đó không vướng vào vòng lao lý. Chỉ có chủ công ty giải trí và người quản lý bị kết án 2 năm tù án treo và phạt 160 giờ lao động công ích. Nhiều người cho rằng, hình phạt đó quá nhẹ …

