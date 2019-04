Chuyện “moi hầu bao” thiên hạ của Canada Goose

Hoàng Chiêu Ẩn

Bạn có mua cái áo parka nào hiệu Canada Goose không? Nếu bạn trả lời có thì một là bạn giàu, hai là bạn thuộc dân xài sang thích xài đồ xịn. Tại sao? Tại vì các món trang phục mùa đông hiệu Con Ngỗng Canada mắc khỏi chê luôn! Một cái mũ len “toque” 100 đô; một cái khăn len choàng cổ 250 đô; một cái áo “parka” giá trung bình 800 đô. Có dịp nào đi thương xá Yorkdale, bạn ghé vô tiệm Canada Goose ngó giá chơi thì biết.

Bất chấp tất cả mọi lý lẽ, thương hiệu trang phục Canada Goose “Made in Canada” đang phổ biến khắp nơi.

Làm thế nào Canada Goose có thể khiến người ta phải móc hầu bao ra mua sản phẩm “đắt xắt ra miếng” của mình? Đó cũng là nhờ công ty áp dụng chiến lược vững chắc để duy trì các sản phẩm may mặc “ngược thời trang nhưng hợp thời trang”.

Dani Reiss, CEO, Giám đốc điều hành của Canada Goose, dư biết rằng đại đa số những người mặc sản phẩm của công ty ông sẽ không bao giờ ghé thăm Bắc Cực. Điều đó cũng giống như hầu hết những người chủ xe Land Rovers không bao giờ lái vào đường đất sình lầy, và hầu hết những người đeo đồng hồ TAG không bao giờ lặn xuống biển sâu. Trên thực tế, một số thị trường nhiệt thành nhất khoái sắm trang phục Canada Goose là những quốc gia hiếm khi thấy tuyết rơi, như Việt Nam chẳng hạn. Họ sắm và xài đồ chiến vì tính thực dụng chỉ một phần; phần kia quan trọng hơn, là để thể hiện đẳng cấp.

Tuy nhiên, theo Reiss giải thích, tầm quan trọng cơ bản là sản phẩm của công ty ông không bị lỗi mốt. Reiss nói: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã xây dựng Canada Goose là sản phẩm tốt nhất, ấm nhất, nhiều chức năng nhất trên thế giới.”

Canada Goose là thương hiệu được lựa chọn cho những người hoạt động trong vùng băng giá cực lạnh: làm việc tại trung tâm nghiên cứu địa chất và khí tượng, leo núi, thám hiểm Bắc Cực, trượt băng, chơi môn thể thao đua cộ do chó husky kéo trên tuyết, là những người phải đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt trong môi trường hoang dã. Tiếp đến, các đoàn làm phim trong thời tiết lạnh cũng thích dùng sản phẩm của Canada Goose. Họ nói rằng trang phục Canada Goose là thiết bị cần thiết, và rõ ràng rằng sự thật này khiến cho ông sếp Reiss của công ty Con Ngỗng Canada khoái chí và cảm thấy sung sướng còn hơn tất cả các nghệ sĩ văn hóa nhạc pop trên thế giới.

Một khoảnh khắc đáng tự hào khác đã đến với Reiss khi bức ảnh diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu nổi tiếng Kate Upton mặc chiếc áo “bomber” Canada Goose màu trắng (ngoài ra ít còn mặc thứ nào khác) chụp ở Nam Cực được chọn đăng trên trang bìa tạp chí Sports Illustrated 6 năm trước. Reiss sung sướng là vì hình đó không phải do bất cứ sự xếp đặt dàn dựng nào. Reiss nói “Cô ấy mặc áo đó chỉ vì nó giữ hơi ấm rất tuyệt.”

Từ đó đến nay Canada Goose không ngừng đà phát triển. Mấy tháng trước đây, Canada Goose khai trương cửa tiệm đầu tiên ở Hoa Lục, một thị trường có tiềm năng vô cùng to tát. Ngày 9-4-2019 mới đây, tờ báo Financial Post loan tin Canada Goose đang chuẩn bị mở thêm 6 cửa tiệm nữa, 3 tiệm ở Canada, 2 ở châu Âu và 1 ở Mỹ, nâng tổng số thành 17 tiệm.

Công ty được thành lập năm 1957 với tên Metro Sportswear Ltd và đổi thành Canada Goose vào năm 2000. Metro Sportswear Ltd chỉ là một xưởng may nhỏ của một người di dân gốc Do Thái đến từ Ba Lan làm chủ ở Toronto. Xưởng chuyên may “parka”, một loại áo khoác ngoài cho mùa đông theo đơn đặt hàng của thân chủ là các đơn vị quân đội thuộc lực lượng biên phòng, nhân viên hãng hàng không First Air trên vùng gần Bắc cực, nhân viên đài khí tượng, công nhân hầm mỏ phải chịu đựng thời tiết lạnh giá phải làm việc ngoài trời. Mặc dù khi đó giá bán đã mắc, những chiếc áo khoác này là cần thiết bởi vì chúng giữ ấm tốt nhất.

Trong thời gian gần đây, Canada Goose ký kết bảo trợ cho một số sự kiện liên hoan phim quốc tế, bao gồm Liên hoan Phim Sundance ở Salt Lake City, Utah bên Mỹ và Liên hoan Phim Quốc tế Toronto. Nhưng trong hơn ba mươi năm qua, áo parka Canada Goose đã trở thành mặt hàng chủ lực trên các bộ phim trên toàn thế giới và được biết đến như chiếc áo khoác không chính thức của các đoàn làm phim ở bất cứ nơi lạnh nào. Áo parka Canada Goose đã giúp cho đoàn làm phim được ấm áp để thoải mái làm nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt.

Ngày nay, Canada Goose gồm có bốn xưởng may, sản xuất 2.000 sản phẩm, bao gồm hàng trăm loại áo khoác chống lạnh khác nhau đi với các món sản phẩm phụ như nón len, khăn quấn cổ, găng tay v.v… Gần đây công ty còn thêm vào bộ sưu tập cả trang phục mùa xuân và hàng đan móc.

Phát triển, bành trướng, nhưng Canada Goose luôn chủ trương chú trọng nhất về tính thực dụng của sản phẩm: công hiệu và bền chắc. Reiss nói “Thực sự chúng tôi không xem công ty mình là một thương hiệu thời trang.” Không chạy theo thời trang lại là khuynh hướng mới của thời trang.

Công ty không bao giờ lay chuyển trong phương cách thiết kế và chế tạo sản phẩm. Phẩm chất và chức năng vẫn là tối quan trọng. Tiếng lành đồn xa, lần dần theo thời gian, sản phẩm của thương hiệu Canada Goose cứ thế mà bán chạy hơn và công ty phát triển mạnh hơn. Kể từ năm 2017, Canada Goose trở thành một công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong hai năm nay, trị giá cổ phần tăng từ CAN$23 lên CAN$88.

Ngày càng có nhiều người nổi tiếng cũng mặc áo khoác mùa đông hiệu Canada Goose chẳng hạn như Emma Stone, Andrew Garfield, Hugh Jackman, Lucy Liu, Daniel Craig, Elizabeth Olsen, Ryan Reynolds, v.v. Điều này lại càng làm cho sản phẩm hiệu Con Ngỗng Canada được quảng cáo hữu hiệu và nhiều người tìm mua hơn.

Nhạy bén nắm bắt cơ hội đầu tư tốt, năm 2013, công ty cổ phần tư nhân Bain Capital của doanh thương gia kiêm chính trị gia Mỹ Mitt Romney đã bỏ ra 250 triệu đô la mua phần lớn cổ phần của Canada Goose. Từ đó thương hiệu càng phát triển mạnh hơn.

Bain Capital thuê nhà làm phim Paul Haggis thực hiện một loạt phim quảng cáo có tên là “Out there” giới thiệu những câu chuyện có thật về những người mặc áo parka hiệu Canada Goose đã chịu đựng được thời tiết lạnh hiệu quả như thế nào. Với chiêu thức lăng-xê sản phẩm đó, Canada Goose đã thuyết phục được giới tiêu thụ sành điệu, kể cả giới thượng lưu của New York; họ bắt đầu coi chiếc áo khoác hiệu Con Ngỗng Canada là vũ khí hoàn hảo để chống lại cái lạnh cắt da của mùa đông, mặc dù họ chỉ đi dạo một lúc ngoài trời trên đường phố đông người chứ chẳng phải lội tuyết cả ngày giữa chốn hoang vu.

Hình: Cầu thủ bóng đá David Beckham mặc chiếc áo parka hiệu Canada Goose trong một lần đi đá banh ở Nam Cực. Nigel Blenkharn/ALE

Thương hiệu Canada Goose của Canada cũng gây được sự chú ý của thị trường châu Âu. Thế là kể từ đó, các cửa hàng thương hiệu Con Ngỗng Canada coi như có mặt ở Mỹ châu và Âu châu; gần đây nữa là Hoa Lục. Doanh số đã tăng đáng kể, tăng từ 3 triệu đô la năm 2001 lên 200 triệu đô la trong năm 2014.

Công ty Canada Goose rất khôn khéo quy tụ được nhiều người nổi tiếng thuộc nhiều lãnh vực khác nhau để đóng vai trò “đại sứ” quảng cáo cho thương hiệu. Những người này được gọi là “Goose People” gồm các nhà thám hiểm, vận động viên, nhà khoa học và nghệ sĩ: Laurie Skreslet, người Canada đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest; Paddy Doyle, phi công đầu tiên hạ cánh máy bay trên một khối băng nổi trên biển; Lance Mackey, bốn lần quán quân vô địch môn thể thao “Iditarod” là môn đua cộ tuyết đường trường do chó kéo chạy trên tuyết; Karl Bushby, người hiện đang vẫn tiếp tục đi bộ trong cuộc hành trình 58 ngàn km xuyên địa cầu không nghỉ. Nhóm “Người Ngỗng” còn có nhà vô địch quần vợt Milos Raonic, cầu thủ bóng đá Karina LeBlanc, và cầu thủ bóng rổ Corey Joseph. Canada Goose xem những người đó là chứng tích hùng hồn của niềm tin cốt lõi của công ty.

Tại sao sản phẩm Canada Goose đắt giá nhưng vẫn đắt hàng? Lý do? Thứ nhất là hầu hết 2.000 sản phẩm hiện nay của Canada Goose đều dùng vật liệu của Canada và được làm tại bốn xưởng may: 2 ở Toronto, 1 ở Winnipeg và 1 ở Montreal. Chỉ nội hàng chữ “Made in Canada” trên nhãn hiệu của Canada Goose cũng đủ bảo đảm uy tín phẩm chất.

Sống ở cái xứ có biệt danh là “The Great White North”, “Vĩ Bạch Bắc”, vùng phía bắc phủ tuyết trắng vĩ đại này, bạn và tôi, những kẻ sinh ra ở một nước nhiệt đới gần Xích Đạo, mấy chục năm nay chắc cũng đã từng trải nghiệm, đã biết cái lạnh của Canada nó như thế nào rồi. Dù tình có nồng đến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không thể át được cái lạnh tồi tệ trừ 20 độ C, chưa kể yếu tố gió; cơn gió rét căm căm len qua từng xớ thịt khiến cả người cứ run lên không kềm nén được. Có bị như vậy rồi mới hiểu tại sao có người dám bỏ ra 800 bạc để sắm cái áo lạnh hiệu Con Ngỗng Canada.

Nó vừa nhẹ hều vừa ấm vì có độn lông ngỗng bên trong; nó bền chắc xài lâu năm vẫn không phai và được bảo đảm trọn đời cũng giống như một sản phẩm nổi tiếng khác của Canada là chiếc nón Tilley vậy.

Tôi là người tiết kiệm (nếu bảo là hà tiện thì có khi cũng đúng) nên có ý canh chừng xem chừng nào áo quần hiệu Con Ngỗng Canada bán hạ giá thì mua một cái mặc chơi. Nhưng tôi nghe nói dường như đồ hiệu Canada Goose không bao giờ “on sale” cả. Nếu bạn mà mua một cái áo parka mới tinh hiệu Canada Goose giá chỉ có 300 đô ở đâu đó thì y như rằng đó là hàng giả hay hàng nhái “Ma dê in Chi Na” bên trong có thể độn lông chó hay lông mèo không chừng. Tiền nào của nấy. Canuck thì mua hàng hóa của Canuckland, “Make Canada great again”. Cách tốt hơn hết là bạn đến mua tại tiệm Canada Goose để có thể mặc thử và bảo đảm 100%. Nếu bạn mua trực tuyến trên Amazon thì giá có thể rẻ hơn đôi chút nhưng lỡ mặc không vừa ý thì sao, phiền phức lắm.

Xài áo gài kín bằng phéc-ma-tuya, mấy lần tôi gặp cái nạn phéc-ma-tuya bị kẹt cởi áo ra không được; lúc đó thật khổ sở vô cùng, tôi bực bội và chỉ muốn lấy kéo cắt đứt phăng cái áo và quăng nó vô thùng rác cho rồi. Đọc nhiều lời nhận xét của khách hàng đã dùng qua sản phẩm Canada Goose, tôi thấy họ đều hài lòng với loại zipper xịn kéo ro ro và cách thiết kế khôn khéo để zipper không bao giờ kẹt mí vải.

Như bạn thấy, huy hiệu của Canada Goose có chữ Artic Program. Điều đó xác định độ chịu lạnh của trang phục hiệu này đối với khí hậu Bắc cực. Như vậy có nghĩa là cư dân Toronto mặc áo parka Canada Goose là quá ấm, bên trong không cần phải thủ ba bốn lớp quần áo dày cộm nữa. Nhưng bạn cũng đừng nên bắt chước mặc như cô người mẫu Kate Upton thì coi chừng bị cảm đấy.

Trong một số cửa hiệu Canada Goose có phòng thay đồ là một “freezer”, phòng đông lạnh. Khách hàng mặc áo Canada Goose xong bước vào phòng đông lạnh đó để xem áo có ngăn lạnh và giữ nhiệt tốt thật không.

Mùa đông năm sau chắc người viết phải tới tiệm Con Ngỗng Canada ngó thử một lần cho biết.

Hoàng Chiêu Ấn