Chuyện dài “đả cọp diệt ruồi” của Trung cộng

Lý Anh

Trong chiến dịch “đả cọp diệt ruồi” (chống tham nhũng) Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng, Trung cộng đã đánh gục nhiều con cọp bự từng giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng… Tuy nhiên, chưa một con cọp cái nào bị sa lưới pháp luật. Tháng 11/2016, tham quan đứng đầu danh sách 100 viên tham quan đào tẩu ra nước ngoài Trung Quốc nhờ Interpol (Cảnh sát hình sự quốc tế) truy nã là một phụ nữ đã từ Nữu ước về Bắc Kinh đầu thú. Cọp cái bự này là Dương Tú Châu, 70 tuổi, trốn ra nước ngoài từ năm 2003, mười ba năm sau mới về đầu thú.

Tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (The Central Commission for Discipline Inspection – CCDI) vừa cho chiếu cuốn phim về đề tài chống tham nhũng, nhiều người xem xong đều nhận xét: có thể Tập Cận Bình đang chỉa “nòng súng” vào Giang Trạch Dân và thuộc hạ của ông ta.

Cọp cái bự về đầu thú

Dương Tú Châu sinh tháng 05/1946, sau khi tốt nghiệp bậc Sơ trung, Châu xin vào làm nhân viên bán bánh bao màn thầu tại một cửa hàng thực phẩm của công ty ăn uống Ôn Châu. Là người có nhan sắc lại biết “cư xử”, đầu thập niên 80 Dương Tú Châu trở thành phó quận trưởng quận Tây Thành, thành phố Ôn Châu. Từ 1985 đến 1990, lên làm cục phó rồi cục trưởng Cục quy hoạch Ôn Châu. Từ 1990 đến 1995 là trợ lý rồi lên phó thị trưởng Ôn Châu. Năm 1998, Dương Tú Châu lên làm phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Triết Giang. Ngày 20/4/2003, khi đang là Phó giám đốc Sở Xây dựng Triết Giang, hành vi phạm tội bại lộ, Châu cùng con gái, con rể và cháu ngoại đào tẩu ra nước ngoài, lần lượt lẩn trốn ở Hương Cảng, Tân Gia Ba, Pháp, Hà Lan, Ý Đại Lợi và Hoa Kỳ. Châu từng xin tỵ nạn ở Pháp và Hà Lan nhưng bị các quốc gia này bác bỏ. Tháng 05/2014, Châu trốn sang Hoa Kỳ và xin tỵ nạn ở nước này.

Theo báo chí, Châu đã tham ô số tiền 253 triệu Nhân dân tệ (theo hối đoái ngày 20/12 mỗi Mỹ kim đổi được 6,9 Nhân dân tệ), mới thu hồi 42,4 triệu và niêm phong 70 triệu tài sản. Châu được mô tả là kẻ có tính tình thô lỗ, hung bạo, nhưng rất dâm đãng. Tính ra, người tình của bà ta có thể lên tới “3 con số” (tức hàng trăm người).

Hai năm qua, Tổ phối hợp chống tham nhũng trung ương, Văn phòng chống quan tham bỏ trốn đã phối hợp với các ngành ngoại giao, tư pháp, chấp pháp, chống rửa tiền, chống tham nhũng… của Trung Quốc, bằng nhiều biện pháp, từ gây sức ép tới vận động, khuyên nhủ Châu về nước đầu thú. Ban đầu, Châu tuyên bố “chết cũng chết ở Mỹ”, sau rút đơn xin tỵ nạn rồi quyết định về nước đầu thú.

Cơ quan pháp luật đã lập hồ sơ điều tra vụ án Dương Tú Châu, có tới hơn 100 người liên đới, trong đó có 2 quan chức cấp sở, 11 cấp phòng, 7 cấp ban. Châu còn trực tiếp liên quan đến 12 vụ án kinh tế khác, trong đó có các vụ án quan trọng như vụ Thị trưởng Ôn Châu Trần Văn Hiến nhận hối lộ và Cục trưởng Công an quận Lộc Thành, Ôn Châu, Vương Thiên Nghĩa tham ô. Việc Châu về đầu thú sẽ giúp cho việc điều tra, xét xử các vụ án này thuận lợi hơn.

Theo Đông Phương Nhật báo, ngoài Dương Tú Châu, hai em trai là Dương Quang Vinh và Dương Tiến Quân cũng đều phạm tội tham nhũng, hình thành “một nhà ba quan tham”. Vinh từng là Phó tổng giám đốc Công ty Phát triển nhà đất Cục Đường sắt Ôn Châu đã bị bắt, xét xử, nhận án tù. Còn Quân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Minh Hòa, Triết Giang. Sau khi công ty thua lỗ, Quân đã cuỗm hàng chục triệu Nhân dân tệ bỏ trốn sang Mỹ từ tháng 12/2001. Tương tự như chị gái, Dương Tiến Quân cũng bị đưa vào danh sách “truy nã đỏ” bắt 100 quan tham. Tháng 09/2015, Quân bị bắt ở Mỹ, sau đó bị giải về Trung Quốc xét xử.

Phim tài liệu về chiến dịch “đả cọp diệt ruồi”

Suốt 4 năm qua, bất cứ ai sống ở Trung Quốc đều quá quen thuộc với chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình: Hầu như mỗi ngày, các phương tiện truyền thông nhà nước đều công bố những thông tin liên quan đến việc điều tra hoặc khai trừ những viên chức làm việc cho chính phủ và các cán bộ trong lĩnh vực quân sự.

Tuy nhiên, tháng 10/2016 vừa qua, Tập Cận Bình đã dành hẳn 8 ngày để chuyển hướng chiến dịch “diệt cọp đả ruồi” qua một hình thức mới là phát sóng loạt phim tài liệu về vấn nạn này trên truyền hình hoặc trên các thiết bị điện tử cầm tay của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Phương pháp mới nhằm trấn áp tham nhũng này đã làm trái với quy tắc bất thành văn của Đảng Cộng sản: Không bao giờ công khai những điều xấu hổ hoặc làm hoen ố danh dự của Đảng. Giờ đây, Tập Cận Bình không đi theo lối mòn cũ, dường như ông ta muốn đoạn tuyệt với nạn tham nhũng do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân dung dưỡng, ngày càng lan rộng khắp cả nước…

Phim tài liệu về chiến dịch “đả cọp diệt ruồi” có tên gọi “Mãi mãi trên một con đường” (Always on the Road) gồm 8 tập, hé mở góc khuất của nạn tham nhũng, mê tín dị đoan của các cựu quan tham đang tạo nên cơn địa chấn với dư luận Trung Quốc. Trong đó, hình ảnh các quan tham nước mắt ngắn dài nói lời tự thú thu hút hàng triệu lượt khán giả truyền hình với muôn ngàn lời bình phẩm. Bộ phim này do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) phối hợp với Đài truyền hình Trung ương (CCTV) sản xuất nói về cuộc thanh lọc chống tham nhũng của ĐCSTQ. Lời thú nhận của các quan chức tham nhũng xuất hiện trong cả 8 phần của bộ phim dưới sự kiểm tra, giám sát của ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật đứng thứ sáu trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ phim diễn lại những lời thú tội về thói tham lam vô độ, lạm dụng chức vụ, cùng với những tệ nạn và lối sống xa hoa của 77 quan tham Trung Quốc, vừa kết thúc hôm 27/10. Tập đầu tiên mang tên “Cảm xúc của người dân” xuất hiện hình ảnh Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai cựu Phó chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Cả hai đang bị điều tra làm rõ cáo buộc tham nhũng. Quách Bá Hùng bị giam từ tháng 07/2015, Từ Tài Hậu chết trong tù vì bệnh ung thư.

Một trong những số tham quan đáng nói đến là Chu Bản Thuận (Zhou Benshun) nguyên là quan chức cấp cao làm việc tại Hà Bắc. Chu sống trong một căn nhà 2 tầng, rộng 800 mét vuông với 16 phòng ngủ. Chu trả hàng ngàn đô la tiền lương cho 2 đầu bếp và 2 vú em – trong đó có một người được giao nhiệm vụ chăm sóc thú cưng. Khi một con rùa trong nhà chết, Chu ra lệnh viết một đoạn kinh Phật để chôn cùng con rùa. ĐCSTQ quy định đảng viên không theo tôn giáo, mê tín dị đoan nhưng theo lời người dẫn dắt câu chuyện, Chu Bản Thuận đã “đặt kỳ vọng vào việc được các thế lực siêu nhiên bảo vệ và tham gia vào các hoạt động sùng đạo”. Chu Bản Thuận nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại kết thúc như thế này. Xuất thân từ một gia đình nghèo và luôn ghét những quan chức tha hoá nhưng tôi không ngờ mình lại trở thành một trong số đó. Tôi thực sự rất buồn…”.

Con trai của Chu thường xuyên “vay” hàng triệu đô la từ các doanh nhân địa phương không bao giờ trả lại.

Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) – cựu lãnh đạo của thành phố Thành Đô, ở phía tây nam Trung Quốc, lại có một màn diễn đầy cảm xúc khi thú nhận tội lỗi trước các khán giả truyền hình với câu nói: “Tôi đã mắc sai lầm”. Ông thú tội trong lúc tháo cặp kính ra và úp mặt trong tiếng khóc nức nở: “Tôi đã phản bội lại niềm tin của Đảng và nhân dân… Tôi đã đến gần đoạn kết của sự nghiệp, gần đến tuổi nghỉ hưu rồi nhưng giờ đây tôi lại có kết cục như thế này. Thật là bi kịch”. Tháng 10/ 2015, Lý Xuân Thành bị kết án 13 năm tù vì tội nhận hối lộ gần 6 triệu Mỹ kim.

Phim tài liệu Vĩnh viễn tại lộ thượng thu hút nhiều khán giả xem truyền hình cũng như số người tham gia bình luận. Tập cuối cùng vừa được phát sóng, 3 ngày sau, đoạn video clip trên trang web này đã thu hút khoảng 15 triệu lượt xem. Đồng thời, trang web riêng của bộ phim cũng đã thu hút 110 triệu lượt truy cập và hơn 50.000 nhận xét, dựa theo thông tin của tờ Beijing Times, một ấn phẩm bán chính thức của Trung Quốc.

Một số nhà phân tích chính trị nói rằng, bộ phim tài liệu này có 3 chức năng chủ yếu: Giúp cho người dân Trung Quốc nắm rõ về các quan chức tham nhũng. Hăm dọa và đề phòng các quan chức Trung Quốc đang tại vị và đã nghỉ hưu nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với Giang Trạch Dân. Cuối cùng là củng cố vị thế của Tập Cận Bình trước thềm hội nghị ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ lần thứ 6 vừa kết thúc gần đây.

Một số nhà bình luận Trung Quốc ở hải ngoại chỉ trích bộ phim tài liệu này đã mô tả các quan chức tham nhũng một cách quá trong sạch. Trong một bài viết đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (phiên bản tiếng Hoa), cô Hà Thanh Liên (He Qinglian), nhà văn đồng thời là nhà kinh tế Trung Quốc, đã viết: “Thời Giang Trạch Dân vơ vét tiền bạc, hoang dâm và xa hoa … không coi là hành vi tham nhũng … Tuy nhiên, bộ phim diễn tả quá hời hợt”.

Bộ phim tài liệu Vĩnh viễn tại lộ thượng công chiếu những lời thú tội cũng như đi sâu vào chi tiết tham nhũng của các quan chức cũng đủ làm cho ĐCSTQ mất đi thể diện của mình, đây là điều mà các nhà lãnh đạo Đảng thường tỏ ra rất quan ngại. Trải qua gần hai thập kỷ Giang Trạch Dân cai trị Trung Quốc, hầu như chưa bao giờ có bất kỳ quan chức tham nhũng cấp cao nào bị công bố trên các phương tiện truyền thông.

Nhà bình luận chính trị Lý Thiên Hiểu (Li Tian Xiao) cho rằng, Tập Cận Bình sẵn sàng hy sinh danh dự của Đảng để buộc tội Giang Trạch Dân…

Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc chưa sụp đổ, chuyện dài “đả cọp diệt ruồi” ở quốc gia cộng sản này không bao giờ hết, sau này còn có dịp xin giới thiệu cùng quý độc giả Thời Báo.

