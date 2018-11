Chuyện Bên Nhà:Những vụ tạt axít lạ lùng ở trong nước

Đoàn Dự ghi chép

Vụ tạt axít bà thẩm phán

Bà Nguyễn Thị Kim Loan sinh năm 1965, quê quán tại tỉnh Thái Bình.

Năm 1991, 26 tuổi, sau khi đậu xong cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội và đã học xong chuyên ngành thẩm phán tại Đại học Luật pháp cũng tại Hà Nội, bà Loan được bổ nhiệm làm thẩm phán tại TAND quận Đống Đa, Hà Nội, chuyên làm chủ toạ (chánh án) các vụ án dân sự như ly hôn, kiện cáo về đất đai, nhà cửa… trong quận.

Câu chuyện 12 năm trước

Khoảng 7giờ 45 sáng ngày 25/7/2005, khi đó 40 tuổi, bà Loan vừa dắt xe ra cửa để đi làm được một đoạn ngắn thì bị hung thủ tạt một ca axít vào mặt rồi bỏ chạy.

Sự việc có nguyên nhân từ vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thịnh, cư ngụ tại nhà số 7, dãy A4, khu tập thể (trong Nam thường gọi là chung cư) Văn Chương, Hà Nội.

Bà Thịnh khởi kiện người em chồng là ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ tại số nhà 15/35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Hà Nội.

Nguyên chồng bà Thịnh là anh ruột ông Nguyễn Văn Vinh. Sau khi chồng mất, bà Thịnh cho rằng ngôi nhà ở số 15/35 ngõ Thổ Quan mà gia đình ông Vinh đang ở và khu đất bên cạnh là của cha mẹ chồng để lại, chồng bà là con trưởng, mặc dầu đã mất nhưng số tài sản nói trên phải thuộc về mẹ con bà chứ ông Vinh là con thứ tại sao lại được hưởng.

Trong khi vụ án sắp được xét xử, bà Thịnh làm giấy uỷ quyền cho người quen là Nguyễn Tiến Dũng, 44 tuổi, ngụ tại số nhà 167 ngõ Văn Chương, là phó giám đốc Công ty Thành An (tại số nhà 80 cùng ngõ Văn Chương) chuyên kinh doanh về các phụ liệu may mặc, làm đại diện cho bà trong vụ kiện, với lý do bà đau yếu. Bà hứa với Dũng là nếu thắng kiện, bà chỉ lấy căn nhà còn thì sẽ cho Dũng miếng đất bên cạnh.

Dũng đã thuê 2 luật sư tập sự tư vấn, chỉ bảo về pháp lý để ăn nói trước toà, ngoài ra cũng đã lo xong thủ tục chạy chọt “cửa sau”, Dũng chắc mẩm sẽ thắng kiện. Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm do bà Kim Loan làm chủ toạ (chánh án), Dũng không đưa ra được bằng chứng là căn nhà và miếng đất mang tên cha mẹ chồng bà Thịnh mà nó mang tên ông Nguyễn Văn Vinh, nênhắn ngã ngửa người là bị thua kiện.

Đáng lẽ, Dũng và hai luật sư tập sự đã giúp bà Thịnh làm đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm thì hãy chờ toà xét xử phúc thẩm xem sao. Đằng này, đã kháng cáo nhưng Dũng lại căm ghét bà Kim Loan đến mứcngấm ngầm thuê người trả thù.

Về phía kẻ tham lam miếng đất được hứa tặng nhưng thua kiện Nguyễn Tiến Dũng, do mối quan hệ của mình với những kẻ không lấy gì làm đàng hoàng lắm trong xã hội, Dũng đã liên lạc với Phạm Ngọc Hải, 33 tuổi, quê quán tại Tuyên Quang, đang ở nhà thuê tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đây Hải đã từng là nhân viên đi giao hàng thuộc công ty của Dũng và Dũng nhờ hắn “trả thù” giùm mình.

Cuộc “trả thù” lần thứ nhất

Trước khi bị tạt axit một tháng, bà Kim Loan đã từng bị một kẻ ném đá vào mặt gây thương tích. Theo nhận định ban đầu của công an, hung thủ cả hai vụ tấn công có thể chỉ là một người. Từ nghi ngờ này, họ tìm ra thủ phạm.

Một số bà con ở gần nhà bà Loan cho biết, từ khi chuyển đến ở tại nhà số 11, ngõ 279 phố Đội Cấn, vợ chồng bà Kim Loan quan hệ với bà con hàng xóm tốt đẹp, không có điều tiếng gì. Vợ chồng bà có 2 con nhỏ (cháu lớn là con trai,12 tuổi, cháu nhỏ, con gái, mới 2 tuổi). Chồng bà Loan là ông Nguyễn Văn Điệp, cũng người Thái Bình, mở một xưởng may tư nhân, công việc làm ăn thuận lợi, gia đình có thể nói là rất khá giả.

Hàng xóm cho biết, trước khi vụ tạt axít xảy ra khoảng chừng 1 tháng, khi bà Loan vừa ra khỏi nhà một đoạn thì bị một gã đàn ông tấn công rất thô bạo. Từ khoảng cách gần 2m, gã này móc trong túi ra một cục đá to bằng cỡ nắm tay, làm bằng bột đá trét tường (đã nhào thành cục, phơi khô) ném thẳng vào mặt bà Loan rồi bỏ chạy. Bà Loan choáng váng, lảo đảo gục xuống nhưng được mấy người trong xóm đỡ dậy. Nửa phần mặt bà bị sưng tấy, môi và miệng chảy máu nhưng bà nghĩ có lẽ mình chẳng may bị một kẻ tâm thần nào đóném đá chứ mình không có thù oán gì với ai nên không thưa gửi gì cả.

Cuộc “trả thù” lần thứ hai



Dân chúng ở ngõ 279 phố Đội Cấn cùng xóm với bà Loan cho biết, kẻ gây ra vụ tạt axit ngày 25/7/2005 có nhiều nét nhân dạng giống với kẻ trước đó 1 tháng đã ném đá vào mặt bà Loan.

Những người dân nói trên cho biết, hung thủ gây ra vụ tạt a-xít đã rình rập gần nhà bà Loan trong 3 ngày liền (23, 24, 25/7). Do 23 và 24 là Thứ Bảy và Chủ Nhật, bà Loan được nghỉ không phải đi làm và không ra ngoài nên hung thủ đã kiên trì theo dõi, tới sáng Thứ Hai (25/7), khi bà Loan đi làm gã mới ra tay gây án.

Thêm một thông tin khác cho biết, có một kẻ đi xe tay ga loại “xịn”, trông khá đứng đắn, áo bỏ trong quần, tuổi xấp xỉ 40, đứng chờ hung thủ ở đầu hẻm ngoài đường Đội Cấn. Khi tạt ca axít vào mặt bà Loan xong, hung thủ chạy ra đầu hẻm, nhảy lên chiếc xe tay ga của gã đàn ông đã nổ máy sẵn và chiếc xe phóng chạy rất lẹ. Dân chúng vội vàng sơ cứu cho bà Loan bằng cách dội nước và đắp muối lên mặt bà trong khi gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trưa hôm sau, 26/7/2005, tại Viện Bỏng Quốc Gia (ở thị xã Hà Đông, lúc ấy còn thuộc tỉnh Hà Tây, chưa sáp nhập vào TP Hà Nội).



Một nhân viên điều trị cho biết, 2 mắt bà Loan bị bỏng nhưng may không hư giác mạc. Da mặt bị cháy rất sâu. Hai môi bà cũng cháy, dính chặt vào nhau, miệng méo xẹo không mở ra được, phải thở bằng hai lỗ mũi, mặc dầu mũi cũng đã bị cháy không còn nữa. Cổ, ngực, tay và bụng bà cũng bị axít huỷ hoại nhưng tương đối đỡ hơn. Nói chung, bà Loan bị nặng nhất là ở mặt, và cả cơ thể bị axít huỷ hoại khoảng 64%.

Những ngày sau khi bị tạt axít

Theo bà Kim Loan cho biết, những sự đau đớn về thể xác sau khi bị axít hủy hoại rất khủng khiếp nhưng dù sao cũng không đau xót bằng khi nghe tiếng khóc và ánh mắt thảng thốt của các con.

Cậu con trai 12 tuổi như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt mẹ, còn cô con gái 2 tuổi thì òa khóc rồi hét lên: “Không phải mẹ! Không phải mẹ! Mẹ đẹp cơ! Mẹ đẹp cơ!”. Bà Loan cũng bật lên khóc nhưng hai mí mắt dính chặt lại với nhau không mở ra được còn miệng thì méo mó, mép phía bên trái cong lên, mép phía bên phải hạ xuống, khóc không ra tiếng. Bà tưởng như mình là người đã chết.

Không muốn nói đến kẻ gây tội ác

Mười hai năm trời – từ năm 2005 bị tạt axít tới năm 2017 – tương đối bà Loan đã bình phục, lấy lại được khoảng 80% dung mạo cũ, nhưng bà chỉ kể về những ca phẫu thuật khủng khiếp làm chị khốn khổ và về những nạn nhân đồng cảnh ngộ chị đã gặp tại các bệnh viện, chứ không muốn nhắc tới 2 kẻ độc ác đã trả thù chị một cách vô lý. Chị nói: “Tôi xử theo pháp luật. Họ không có giấy tờ gì chứng minh được quyền thừa kế gia tài thì xử cho họ thắng kiện sao được. Tôi không hề sai sót, nhưng giả thử nếu có sai sót thi còn toà phúc thẩm nữa chứ, tại sao họ lại thù oán tôi đến mức đó, vì vậy tôi không muốn nói tới họ”.

Chị cho biết, khủng khiếp nhất là 7 năm đầu, với 41 ca phẫu thuật cộng thêm những lần điều trị bằng laser cắt sẹo bỏng, dễ có tới 100 cuộc phẫu thuật tất cả. Từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi Singapore , Thái Lan … Nguyên ở Singapore chị đã phải sang bên ấy phẫu thuật 4 lần, mỗi lần nằm hàng mấy tháng trời, tốn kém vô cùng. Chị nói: “Người tôi chịu ơn suốt đời là anh Điệp, chồng tôi.Anh luôn ở bên cạnh tôi, còn hai đứa con thì ông bà nội trông nom giùm. Cạn tiền, anh phải bán ngôi nhà lớn vợ chồng đã tích luỹ được, mua căn nhà nhỏ. Rồi anh cũng bán cả cái công ty đang làm ăn phát đạt để có tiền chạy chữa cho tôi. Tôi chưa thấy người đàn ông nào thương vợ và chung thuỷ với vợ như thế”.

Luôn luôn che mặt như đàn bà Hồi giáo

Khi điều trị tại Singapore, chị Loan phải mặc quần áo cao su để bảo vệ phần tổn thương do bỏng và không bị co kéo, đụng chạm. Bộ quần áo cao su này chị Loan mặc liên tiếp trong 5 năm trời.

Khổ tâm nhất là mỗi khi chị đi ra ngoài. Ai cũng giữ lịch sự, không tỏ vẻghê sợ chị,nhưng chị vẫn cảm thấy mình bị xa lánh, chẳng ai muốn nhìn. Khi sang Singapore lần thứ hai, có người cùng cảnh ngộ trong bệnh viện gợi ýlà chị nên mặc trang phục giống… phụ nữ đạo Hồi thì sẽ che giấu được gương mặt khủng khiếp.Chị Loan thấy ý kiến đórất hợp lý.

Sau khi đã được phẫu thuật mắt và được tạo hình trở thành to, đẹp, chịLoan “diện” bộ đồ… Ả Rập, dân Singapore ai cũng tưởng chị là phụ nữ đạo Hồi. Chị Loan thích lắm, ngay cả khi về Hà Nội để chuẩn bị những cuộc giải phẫu kế tiếp, đi học thêm về ngành báo chí, chị cũng diện bộ cánh này để che bộ mặt đáng sợ, các bạn cùng khoá không ai biết chị là một thẩm phán đã bị tạt axít cách đấy mấy năm.

“Nhưng có cái phiền là mỗi lần đi chợ, các bà bán hàng tưởng tôi là là khách “tây”, vì lúc đó miệng tôi vẫn còn méo mó chưa nói năng gì được và các bà ấy nóigiá gấp đôi. Rồi một lần khác, khi ra nước ngoài giải phẫu tiếp, cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài tôi đều bị mời riêng vào phòng kín tại sân bay để kiểm tra an ninh rất kỹ, vì họ sợ tôicó vũ khí… khủng bố”.

Các cuộc phẫu thuật đau đớn diễn ra liên miên như vậy nhưng chị Loan vẫn học lớp Thạc sĩ Báo chí suốt 3 năm liền (2006-2009). Trong 3 năm ấy, các bạn cùng lớp không ai biết gương mặt thật của chị.

Sau khi đậu Thạc sĩ, chị Loan được mời làm Phó tổng biên tập báo Luật Pháp Và Cuộc Sống. Đây là việc làm thêm và thường ở nhà đọc bài cũng như sửa chữa bài vở của các cộng tác viên nên rất tiện cho chị.

Việc tạt axít không có gì là lạ vì xảy ra rất nhiều ở trong nước. Nhưng lạ ở chỗ một người tương đối có sự hiểu biết và cũng khá giả như Nguyễn Tiến Dũng, không hiểu tại sao chỉ vì lòng tham lam được người ta hứa cho miếng đất mà thù ghét bà Kim Loan đến mức thuê người tạt axít để rồi bị tù 14 năm và phải bồi thường 350 triệu đồng tiền thuốc men. Ngoài ra, số tiền bồi thường (2 người là 700 triệu đồng) không thấm tháp gì với tiền bà Loan phải chạy chữa và làm phẫu thuật tại VN cũng như tại các nước. Nhưng vì toà chỉ căn cứ vào các tiền chạy chữa có hoá đơn tại VN mà thôi, còn tiền làm phẫu thuật ở nước ngoài không có hoá đơn thì không đựợc toà tính đến. Nguyên tắc nó là như vậy.

Câu chuyện người chồng tự tạt axit để mong được vợ xoá nợ

Bị hai kẻ lạ mặt tạt axit vào chân!

Khoảng 10 giờ tối ngày 17/1/2018, cảnh sát cơ động Hà Nội đang đi tuần trên tuyến phố Bùi Xương Trạch thì bất ngờ thấy một thanh niên đang nằm lăn lộn trên vỉa hè kêu cứu thảm thiết. Đến gần, cảnh sát thấy người thanh niên này bị thương ở chân, anh ta vừa kêu la vừa cho biết mình vừa bị 2 kẻ lạ mặt đi xe gắn máy tạt axit gây bỏng rất đau đớn.

Thấy ống quần nạn nhân có dấu vết bị cháy do axit, cộng với vết thương ở chân khá nặng nên cảnh sátđể 2 người ở lại sơ cứu cho nạn nhân, số còn lại thì chia làm hai nhóm truy lùng theo hai phía để tìm các can phạm theo sự mô tả của nạn nhân. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì cả.

Nạn nhân tên là Lê Thanh Dương (31 tuổi, ngụ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Anh này ngay sau đó được đưa vào bệnh viện gần nhất. Hôm sau, Dương đến công an để trình báo sự việc.

“Sáng tác” ra mâu thuẫn nợ nần

Theo lời Dương, do sự việc xảy ra quá nhanh và trời tối, không có ánh đèn nên không nhận ra đặc điểm của hai kẻ đã hãm hại mình. Dương trình bày: “Tôi chỉ kịp nhận ra chiếc xe máy đối tượng sử dụng là xe Dream và tên ngồiphía sau cầm trên tay một chai nước”.

Khi được hỏi về mâu thuẫn cá nhân, Dương hướng sự nghi ngờ của mình đến một người đàn ông tên Hải: “Tôi không có mâu thuẫn gì với ai. Nhưng tôi nghi ngờ anh Hải vì lý do anh Hải có vay của tôi 120 triệu đồng để làm ăn, rất nhiều lần tôi đã nhắn tin trên mạng để đòi tiền nhưng Hải có thái độ không vui vẻ và tỏ ra rất bực tức, nói nhiều câu nặng lời với tôi”.

Cơ quan điều tra đã phải chật vật xác minh lời khai của Dương nhưng không tìm được ai tên Hải. Nguyên nhân vì Dương chỉ quen Hải qua mạng, không biết địa chỉ nhà ở.

Chỉ mới nằm bệnh viện được 1 ngày Dương đã bỏ về và mong cơ quan công an tìm ra kẻ đã hãm hại mình.

“Khổ nhục kế” bất thành

Cảnh sát mời vợ Dương đến để lấy lời khai thì được vợ Dương cho biết có điều gì đó bất thường, ví dụ thời gian gần đâychị luôn luôn nhận được các tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ vànhững lời đe doạ đó rất vu vơ.

Cuối cùng, Dương không thể quanh co bịa chuyện mãi được, đành phải khai thật rằng chính anh ta đã đi mua axit, tạt vào chân mình rồi nằm lăn ra vỉa hè kêu cứu. Theo Dương cho biết, vợ lớn hơn anh ta 2 tuổi và anh ta rất sợ vợ. Do cuộc sống giữa hai người có nhiều mâu thuẫn nên hơn nửa năm nayanh ta đã bỏ nhà đi thuê chỗ trọ và làm thư ký cho một tiệm buôn. Quen thói ăn chơi, lương không đủ sống, anh ta đã trở về nhà lấy trộm của vợ 100 triệu đồng và ăn tiêu hết. Bị vợ đòi quá, Dương bèn nghĩ ra “khổ nhục kế” để mong vợ thương tình “xóa nợ” cho mình.

Để thực hiện kế hoạch, Dương mua sim điện thoại khuyến mãi, lắp vào máy của mình rồi thỉnh thoảng nhắn tin đe dọa vợ và mua axít để chuẩn bị “kế hoạch”. Đến tối ngày 17/1/2018, Dương xách chai axit, đi ra ngõ 250 phố Bùi Xương Trạch. Nhìn quanh không thấy ai, Dương đã tự đổ axit vào chân trái của mình rồi nằm vật ra vỉa hè kêu cứu. Vì Dương mặc quần bò (quần Jeans) nên vết bỏng không quá nặng. Một lúc sau cảnh sát có mặt đã đưa anh ta đi cấp cứu.

Màn kịch “tự sáng tác” của Dương đã bị lật tẩy và công an phường Khương Đình phạt Dương 750 ngàn đồng về tội báo tin giả. Nhưng bù lại, đúng là vợ Dương thương tình thật, cho phép Dương về nhà, không đòi tiền với điều kiện Dương phải cam kết trong bản tự kiểm điểm nộp cho công an phường là sẽ sống tử tế, hết lòng yêu thương vợ và không tiêu xài bậy bạ nữa.

Đoàn Dự