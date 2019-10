Chuyện Bên Nhà: Những người phụ nữ đáng nể

Đoàn Dự ghi chép

Người con gái chủ tiệm vàng ở Quảng Ninh

Giật lại túi xách đựng tiền từ tên cướp

Hôm 9/10/2019, bà Lương Thị Oanh (54 tuổi, chủ tiệm tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (tức nơi có thành phố Hạ Long và vịnh Hạ Long) kể rằng, khoảng 15 giờ 30 ngày 8/10/2019, một thanh niên khoảng 30 tuổi, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, đeo chiếc túi xách dưới nách, vào tiệm nhờ chuyển một số tiền cho tài khoản khác. Người giao dịch là chị Dương Thị Huyền (con gái bà Oanh chủ tiệm vàng). Trong tiệm, bà ngoại của chị Huyền tức mẹ ruột bà Oanh đang ngồi tại quầy, đếm khoảng 300 triệu đồng với chiếc máy đếm tiền, còn chị Huyền thì đứng phía trong quầy, tiếp người thanh niên.

Chờ chừng 10 phút, không thấy khách hàng đưa tiền, chị Huyền khẽ nhắc thì bất ngờ hắn rút trong túi xách ra một khẩu súng lục, lăm lăm chĩa vào ngực chị và nói: “Cướp đây, không được nhúc nhích!”, đồng thời, hắn bước tới gần bà ngoại. Biết chuyện chẳng lành, bà ngoại vội ném một cọc tiền khoảng 100 triệu đồng vào phía trong quầy dưới chân chị Huyền. Tên cướp bèn vơ lấy 2 cọc tiền mỗi cọc cũng khoảng 100 triệu đồng còn lại trên quầy và một xấp khác ít hơn, chừng vài chục triệu bà ngoại chưa đếm nhưng cũng cột dây thun. Y bỏ tất cả ba xấp tiền đó vào túi xách rồi hạ mũi súng, đi ra ngoài cửa.

Một người chú ruột của của chị Huyền đến chơi, đang ở bên trong, trông thấy rõ như thế bèn lén đi ra ngoài theo lối cửa sau, hô hoán ầm ỹ: “Cướp! Cướp vào tiệm vàng Lương Oanh…”. Khu phố náo loạn. Mọi người chạy tới nhưng không ai dám xông vào vì thấy tên cướp có súng. Hình như chính tên cướp cũng mất bình tĩnh. Y lúng túng mở khóa chiếc xe máy Yamaha Exciter của mình nhưng mở không được. Có người kêu lớn: “Súng giả đấy, đừng sợ!”. Tên cướp bèn giơ súng lên trời, bắn một phát chỉ thiên chứng tỏ súng thật và đã mở được khóa xe, bèn rồi ngồi lên định chạy. Chị Huyền từ bên trong nhào ra, tay cầm một chiếc ghế đẩu bằng inox vẫn dùng cho khách ngồi rồi ném chiếc ghế đó vào tên cướp, giật lại chiếc túi xách. Tên cướp giằng lại. Hai bên giằng co nhau. Chị Huyền tiện tay quơ được chiếc ghế inox lúc nãy bèn quật vào đầu tên cướp và giật được chiếc túi xách, cầm theo chạy vào trong tiệm, đóng chặt cửa kính lại. Tên cướp không đuổi theo vì thấy cửa kính đã đóng, y bèn cúi xuống nhặt xấp tiền chừng mấy chục triệu lúc trước, rơi ở dưới đất, rồi ngồi lên xe, kẹp xấp tiền dưới đùi và tẩu thoát.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, một chiếc xe bán tải (còn gọi là xe pickup, thường có 16 chỗ ngồi), từ phía sau đuổi theo, húc trúng đuôi chiếc xe máy Yamaha Exciter, khiến tên cướp té lăn, xấp tiền kẹp dưới đùi rơi xuống đường. Y không kịp nhặt tiền mà lồm cồm ngồi dậy, dựng xe và vội vàng ngồi lên, chạy về phía Uông Bí. Một người đi bộ nhặt giùm xấp tiền, đưa cho người tài xế chiếc xe pickup. Lát sau, một người trong tiệm Lương Oanh chạy tới, ông này bèn trả cho người đó.

Chiếc điện thoại di động trong túi xách tố cáo tên tuổi tên cướp

Theo cơ quan điều tra, trong chiếc túi xách chị Huyền đã giật lại được có 2 cọc tiền, mỗi cọc 100 triệu đồng, 2 con dao nhọn, 1 bình xịt hơi cay, 3 viên đạn súng lục và một chiếc điện thoại di động. Từ chiếc điện thoại này, công an tìm ra lai lịch tên cướp.

Tối 8/10/2019 tức hôm vừa mới xảy ra sự việc, công an thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh thông báo, kẻ gây ra vụ cướp tên Đinh Thanh Tùng, 30 tuổi, sinh quán tại TP.Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh nhưng cư ngụ tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Công an cũng cho biết khi rời khỏi tiệm vàng, Tùng đi chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 phân khối màu vàng, không có bảng số, đội mũ bảo hiểm màu xám, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần tây màu đen, đi giầy màu đen đã cũ; đề nghị dân chúng nếu phát giác thì thông báo với công san, đừng tự ý truy bắt vì tên này có võ khí rất nguy hiểm.

Tên cướp bị bắt

Lúc 16 giờ 45 ngày 9/10/2019 tức một ngày sau khi vụ cướp xảy ra, công an thị xã Đông Triều và Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ninh đã bắt được tên Đinh Thanh Tùng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Đinh Thanh Tùng sinh ngày 29-12-1989, đã có vợ và một con trai còn nhỏ, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phà tỉnh Quảng Ninh. Nhưng y hiện sống với gia đình nhà vợ ở đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Được biết, Tùng bỏ học từ năm lớp 9 và bị đi tù gần 2 năm về tội gây rối trật tự công cộng. Bố Tùng đã từng làm đơn ra công an phường Cẩm Tây, xin cho con trai đi “cải tạo” tại trường giáo dưỡng. Khi ra khỏi trường, Tùng lại quen với một kẻ bất hảo ở khu vực phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Năm 2012, Tùng chở tên này tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng và bị phạt tù 2 năm. Đến năm 2014, Tùng được ra trại sớm nửa năm do cải tạo tốt, về lập gia đình rồi chuyển sang ở cùng gia đình nhà vợ tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Sau khi bị bắt, Đinh Thanh Tùng bị dân mạng gọi là “tên cướp tiệm vàng dở nhất Việt Nam”.

Tại cơ quan công an, được hỏi tại sao lại đi ăn cướp, Tùng trả lời rằng suốt mấy năm nay ở với gia đình nhà vợ, y không có việc gì làm nên bị bố mẹ vợ rất khinh bỉ. Gần đây, nghe nói bố mẹ vợ sắp sửa lại nhà, y có ý định đi “làm một cú lớn” kiếm tiền về đóng góp với bố mẹ vợ.



Hiện nay tên Đinh Thanh Tùng đã bị khởi tố, chờ ngày ra toà nhưng câu chuyện về người phụ nữ “đáng nể” ở đây là chị Dương Thị Huyền, con gái bà Lương Thị Oanh, chủ tiệm vàng Lương Oanh ở Quảng Ninh. Chính nhờ sự can đảm, giật lại chiếc túi xách từ tên cướp có súng nên tiệm vàng nhà chị không mất gì cả và cũng từ đó công an bắt được tên cướp. Ngoài ra cũng phải kể đến sự “đáng nể” của bà ngoại chị Huyền. Bà lớn tuổi rồi song vẫn còn tinh nhanh, khi bị tên cướp xâm nhập bèn ném cọc tiền vào phía bên trong, không hề sợ hãi.

Tiệm vàng Lương Oanh đã mời người đàn ông lái chiếc xe pickup tới để cám tạ và biếu ông 10 triệu đồng do ông đã lái chiếc xe pickup đuổi theo, húc vào chiếc Yamaha Exciter khiến tên cướp ngã, từ đó gia đình lấy lại được xấp tiền 40 triệu đồng một cách bất ngờ.

Sau vụ cướp, hiên nay tiệm vàng Lương Oanh vẫn mở cửa lại bình thường.

Ca sĩ Giao Linh nuôi 6 con chồng

Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn, trong một gia đình nghèo gồm bảy anh chị em nhưng không ai tham gia nghệ thuật. Cô đam mê ca hát từ thuở nhỏ và bà mẹ lén cho con đi học nhạc vì người cha không đồng ý. Trong một chuyến đi chơi Đà Lạt với các bạn năm 1965 lúc 16 tuổi, cô tâm sự với một người bạn thân mong ước trở thành ca sĩ của mình và nhờ bạn góp ý là mình nên lấy nghệ danh là gì. Cô bạn đề nghị lấy tên là “Giao Linh” mặc dầu chính cô bạn cũng không hiểu ý nghĩa của hai tiếng Giao Linh nhưng tin rằng nghệ danh này sẽ gặp nhiều may mắn và nghe rất… dễ thương!



Giao Linh bắt đầu sự nghiệp ca hát khi cô 16 tuổi, do quen biết nên được làm nhân viên kiểm soát vé ra vào cổng cho Air Việt Nam. Thấy cô hát hay, các cô tiếp viên xúi cô tham dự cuộc thi ca nhạc do ban văn nghệ “Như Mai – Kim Hoàng” tổ chức. Bất ngờ cô đoạt huy chương vàng năm 1966. Trong một buổi giao lưu văn nghệ cũng cùng năm ấy, nhạc sĩ Thu Hồ nghe giọng ca của Giao Linh, bèn hẹn cô tới hãng dĩa Continental vào hôm sau – lúc ấy do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cai quản – ông sẽ giới thiệu để thử giọng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nghe cô hát, rất đồng ý và Giao Linh được ký hợp đồng với hãng Continental, thu dĩa độc quyền trong 3 năm. Giao Linh kể rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rất nghiêm ngặt, có lần yêu cầu cô thu âm một ca khúc mà tới…48 lần, cho đến khi thật đạt mới thôi.

Năm 1970, hết hạn hợp đồng với hãng Continental, Giao Linh cộng tác với các hãng khác, đồng thời được chính hãng Sơn Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phát hành băng nhạc Sơn Ca 6 do cô đơn ca, hết sức thành công.

Năm 1982, 33 tuổi, Giao Linh rời Việt Nam sang Canada để đoàn tụ với gia đình. Tiệm phở “Linh” ở Toronto, Canada là nguồn sống chính của gia đình cô.

Giao Linh kết hôn năm 1987 khi 38 tuổi, sau đó theo chồng sang định cư ở San Jose, California, Hoa Kỳ.

Cô đi hát nhiều nơi và thu âm nhiều băng dĩa cho các trung tâm ca nhạc, trong đó có cả Trung tâm Băng nhạc Giao Linh (Giao Linh Productions) của chính cô ở Westminster, California, Hoa Kỳ.

Năm 2000, Giao Linh trở về Việt Nam biểu diễn. Tương tự như khi còn ở Canada, cô cũng mở một tiệm phở ở quận 10, Sài Gòn. Nhưng nay tiệm này đã ngưng hoạt động vì Giao Linh quá bận.

Hiện thời, giọng ca Giao Linh vẫn tiếp tục phục vụ các khán thính giả yêu nhạc. Chị tham gia một số chương trình truyền hình, nhất là các hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo.

Cuộc sống riêng tư

Giao Linh và chồng đã từng gặp gỡ nhau từ khi cô mới 17 tuổi, nhưng phải 20 năm sau hai người mới cùng chung một mái ấm. Chồng Giao Linh không hoạt động văn nghệ nhưng rất đồng cảm với vợ trên bước đường nghệ thuật.

Mặc dầu lập gia đình hơi trễ (38 tuổi) và “người cũ” đã trải qua 3 đời vợ, có 6 con riêng nhưng Giao Linh thường kể rẳng chồng bà là người rất yêu thương vợ và chăm sóc con cái. Với các con, ông có cách dạy rất hay. Tuần nào cũng họp mặt đông đủ các con để nói chuyện, bàn cãi cái đúng cái sai để chỉnh sửa.

Còn đối với Giao Linh, suốt mấy chục năm chung sống, ông lo cho vợ từ miếng ăn giấc ngủ, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Ông không hoạt động nghệ thuật nhưng rất yêu nghệ thuật, nhất là yêu giọng hát của vợ. Vì vậy, ông vừa là chồng vừa là… tài xế cho vợ mỗi khi Giao Linh đi trình diễn. Ngoài ra, từ chiếc áo dài, son phấn cho tới chuỗi hạt trai hay sợi dây chuyền cũng đều do ông mua cho vợ. Tới rạp hát, ông lo nước uống cho vợ và lo chụp hình. Ông thường tự hào mình là nhiếp ảnh gia chụp hình … vợ đẹp nhất trên đời!

Tuy không may mắn có con nhưng đối với các con chồng, Giao Linh hết sức yêu thương, coi như con ruột. Bí quyết của cô là: “Đối với trẻ con, cứ thật lòng yêu quý các cháu thì các cháu thì các cháu sẽ yêu quý lại”. Đúng như thế, cả 6 con riêng của ông chồng đã qua 3 lần đò của Giao Linh đều yêu thương, quý mến và biết ơn “má” còn hơn mẹ ruột.

Đến nay, các con đã khôn lớn và có gia đình riêng, khi bận công việc hoặc mắc đi làm, họ đem đều con đến gửi “má”, “má” sẵn sàng nhận lời, muốn bao nhiêu cháu thì má cũng nhận và yêu thương, quý mến như nhau.

“Nữ hoàng sầu muộn” ngày xưa nay đã 70 tuổi, nhưng bà sống rất hạnh phúc do lòng nhân ái và tính tình hiền dịu của bà.

Câu chuyện thứ ba: Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng chỉ nói một câu khiến con dâu cả đời không quên

“Nếu ngày ấy không có mẹ chồng, chắc cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, con tôi đã phải sống trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi”.

Tôi mới 24 tuổi nhưng đã kết hôn và có một bé trai 2 tuổi. Anh là mối tình đầu đầy chóng vánh của tôi. Từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến khi cưới chỉ vỏn vẹn có 3 tháng trời!

Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Nhưng nhờ dáng dấp cao ráo, đẹp trai và lối ăn mặc trẻ trung nên trông anh không già hơn tôi là mấy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi đến công ty tư nhân của gia đình anh, do anh làm giám đốc để xin thực tập.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị anh cuốn hút bởi vẻ ngoài trẻ trung có phần đào hoa lãng mạn. Tôi cũng không ngờ được rằng anh cũng có cảm tình với tôi.

Hồi ấy, sau giờ tghực tập, anh hay chủ động mời tôi đi uống cà phê hay đi ăn tiệm. Ngoài 20 tuổi nhưng chưa một mối tình vắt vai, tình cảm trong tôi thuần khiết hơn những cô bạn cùng tuổi nhiều. Tôi nhanh chóng bị anh hạ gục và nhận lời yêu anh sau đó chỉ 1 tháng.

Cũng như bao cặp yêu nhau khác, tôi tin tưởng và trao hết tất cả cho anh. Cũng là do tôi tự nguyện, vì tôi tin người đàn ông này sẽ không bao giờ để tôi phải khổ, tôi muốn được cùng anh đi đến hết cuộc đời.

Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ, khi biết tôi có thai, anh hỏi một câu gọn lỏn: “Không bỏ được à?”.

Chẳng lẽ người đàn ông mình yêu lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế hay sao? Dù yêu anh đến mấy tôi cũng quyết định chia tay. Chúng tôi cắt đứt liên lạc từ đấy. Nhưng không hiểu tại sao chỉ vài tuần sau anh lại hẹn gặp và nói muốn cưới tôi.

Mặc dầu trong lòng còn hơi giận anh song tôi nghĩ đến cái thai trong bụng và đồng ý. Tôi cho rằng khi đứa con ra đời, anh sẽ thay đổi cái tính thích được tự do ăn chơi, không thích bận bịu con cái của mình.

Tuy nhiên, sau khi cưới xong, tính nết của anh cũng chẳng khá hơn. Anh hay đi sớm về muộn, thỉnh thoảng cuối tuần lại đi “công tác”, bỏ mặc tôi vò võ trông chờ.

Tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng cũng may là ông bà đều là người có suy nghĩ hiện đại và cách sống khá thoải mái. Tôi được mẹ chồng tạo điều kiện cho không gian riêng nhất có thể. Ở tầng trên dành cho tôi, mẹ chồng cũng sắm sửa đủ cả từ máy giặt đến tủ lạnh, ti-vi… Bà bảo như vậy để hai mẹ con làm gì cũng tiện, ăn uống cũng thoải mái hơn.

Những ngày tháng cứ thế trôi đi trong sự hờ hững của anh dành cho tôi và con. Tôi vẫn biết cuộc hôn nhân này là do cái thai ngày ấy, nhưng thực sự tôi vẫn đơn giản nghĩ rằng, máu mủ ruột thịt giữa anh và con, sự vun vén của tôi sẽ khiến căn nhà trở nên hạnh phúc. Thế nhưng tôi đã lầm.

Khi biết anh ngoại tình, tôi không quá ngạc nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi bị sốc. Anh không chỉ cặp kè với người kia, tôi còn biết họ đã qua lại với nhau từ khi chúng tôi chưa làm đám cưới.

Đau đớn hơn, tôi đã biết được lý do hồi đó anh tiếp cận và tán tỉnh tôi. Hoá ra chỉ vì hai chữ “trong trắng”. Đám cưới này cũng là do cô gái kia thuộc loại ăn chơi, chỉ muốn có tiền, không muốn có con nên anh mới chấp nhận lấy tôi để bảo đảm cho cha mẹ có đứa cháu đích tôn thuộc loại gia đình gia giáo, có học.

Tôi đau khổ không biết nói với ai, đành đem tâm sự đó kể với mẹ chồng. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn có người để chia sẻ. Tôi cũng chẳng thể ngờ, vừa nghe chuyện xong, bà cầm lấy tay tôi rồi nói: “Con cứ bình tĩnh, dù chuyện gì xảy ra thì con vẫn là con dâu của mẹ, thằng bé cu Tít vẫn là cháu đích tôn của bố mẹ. Mẹ cam đoan như vậy. Nếu nó bỏ con thì phải bỏ bố mẹ trước”. Câu nói của mẹ đã khiến những năm sau này tôi cũng không thể quên được.

Cứ thấy thằng bé bi bô hỏi bố đi đâu là tôi lại đau đớn đến chảy nước mắt. Tôi đã nghĩ đến cảnh thằng bé không được sống trong ngôi nhà hạnh phúc có đủ cha và mẹ … Thế nhưng chỉ sau đấy một tuần, tôi thấy thái độ của chồng bỗng khác hẳn.

Anh đi làm về sớm hơn, cuối tuần cũng không đi “công tác” nữa. Dù vợ chồng có chút khoảng cách vì chuyện vụng trộm của anh vỡ lở, bố mẹ chồng biết, nhưng tôi phải công nhận là anh thay đổi, có sự quan tâm đến vợ con. Khi tôi còn chưa hiểu lý do tại sao thì mẹ chồng nói chuyện riêng với tôi và bảo: “Con hãy cho nó một cơ hội. Nó bị con yêu tinh kia quyến rũ để kiếm tiền. Nhưng mẹ đã tìm gặp con đó, bảo thẳng nó đừng hòng chiếm được gia tài bố mẹ sẽ để lại. Bố mẹ đã làm di chúc cho hai đứa tụi con và thằng cu Tít cả rồi. Bởi vậy nên con kia thất vọng, đã bỏ nó rồi. Nhân dịp này con nên bỏ qua chuyện cũ, trông nom săn sóc cho nó để nó tỉnh ngộ, trở về đường ngay nẻo chính”.

Tôi làm theo lời mẹ chồng tôi dặn. Hạnh phúc của gia đình tôi hiện nay và có lẽ là mãi mãi đều do mẹ chồng tôi đem đến. Tôi biết ơn mẹ chồng tôi lắm. – (Một người vợ còn ít tuổi không cho biết tên).



Đoàn Dự