Chuyện bên nhà: CHUYỆN Ở MIỀN TÂY

Đoàn Dự ghi chép

Chuyện đám cưới con trai bà Đại biểu Quốc hội ở Sóc Trăng

Sóc Trăng là một tỉnh không lấy gì làm giàu có lắm, nằm cách TP Cần Thơ khoảng 60 km rồi tới Bạc Liêu và Cà Mau. Ở đấy, như chúng ta đã biết, có huyện Vĩnh Châu dân chúng sống về nghề trồng hành tím và xắt hành tím mướn cho doanh nghiệp nhà nước đóng hộp xuất khẩu. Đa số dân “làm hành” này nghèo đến mức cả gia đình 5 – 6 người sống chen chúc trong một căn chòi bằng lá, nền đất, không có điện, còn nước thì múc dưới các kênh, rạch rất mất vệ sinh. Và do bóc hành, rửa và xắt hành nhiều nên đa số họ bị mù. Có những gia đình 3 – 4 người đều bị mù hết, phải sống bằng sự giúp đỡ của các nhà từ thiện trong và ngoài nước cũng như việc cứu trợ gạo hàng tháng của xã. Gia đình chị Thạch Kha Ly, 5 người thì 4 bị mù, còn lại 1 người “sắp mù” nhưng vẫn phải tiếp tục làm hành vì nếu không làm thì lấy gì mà sống.

Tuy nhiên, ở Sóc Trăng cũng có người giàu. Nhất là những người có quyền có chức, họ sống rất sang trọng, cách biệt với dân. Bây giờ chúng ta thử xem một bà đại biểu Quốc hội vừa mới tổ chức đám cười cho con trai như thế nào mặc dầu đảng đã ra lệnh cán bộ là phải gương mẫu, cần kiệm liêm chính,làm gương cho dân.

Khách đến dự đông như lễ hội

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uy Sóc Trăng – ông Trần Ngọc Tuấn – cho biết, ông đã yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo về lễ cưới con trai của bà Hồ Thị Cẩm Đào, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Theo phản ảnh ông Tuấn nhận được, bà Đào đã tổ chức 4 tiệc cưới rất lớn trong 3 ngày liền.Ngoài ra, còn có nhiều xe công vụ chở các cán bộ cao cấp đến dự đám cưới.

Để chuẩn bị cho tiệc cưới con trai, bà Đào đã in các thiệp mời chia ra làm 4 tiệc trong 3 ngàykhác nhau. Cụ thể là tiệc ”trước khi nhóm họ”; tiệc “nhóm họ”; tiệc “đãi tại nhà riêng”; và tiệc “đãi tại nhà hàng”; trong 3 ngày liên tiếptừ chiều thứ Sáu 19/7 đến chiều Chủ nhật 21/7/2019 vừa rồi.

Dù đến 21/7 lễ cưới mới bắt đầu nhưng từ ngày 19/7 bà Đào đã cho dựng 2 rạp lớn dể bố trí khoảng hơn 50 bàn tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Đến chiều cùng ngày 19/7, sau khi 2 rạp lớn đã dựng xong và bàn ghế đã chuẩn bị xong, bà Đào tổ chức tiệc ”trước bữa nhóm họ” dành riêng cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng. Ăn uống linh đình, ca nhạc vui vẻ với các ca sĩ từ Sài Gòn và Cần Thơ xuống hát.

Đến 4 giờ chiều hôm sau, tức 20/7, tới tiệc “nhóm họ”, xe biển số xanh của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh khác đậula liệt khắp nơi. Lại vẫn tiệc tùng tưng bừng, ca nhạc ầm ĩ cho tới tận đêm.

Đến 10 giờ ngày hôm sau nữa, tức sáng Chủ nhật 21/7, lễ cưới bắt đầu, lại có tiệc thứ ba gọi là “tiệc cưới chính thức”, có khoảng hơn 400 khách tham dự cũng tại nhà riêng của bà.

Đến chiều cùng ngày, tức Chủ nhật 21/7, tại nhà hàngTiệc cưới Hải Tượng trong Khu Đô thị 5A ở Phường 4 TP Sóc Trăng, bà Đào tiếp tục tổ chức tiệc lớn thứ 4 đãi khách với quy mô hàng trăm bàn. Nhiều xe bảng số xanh (xe công vụ), bảng số đỏ (xe các cơ quan quân đội và doanh nghiệp quân đội) đưa cán bộ đến dự tiệc cưới mà người dân cho là lớn nhất Sóc Trăng từ trước tới nay.

Dùng xe công vụ đi dự đám cưới

Ông Nguyễn Huy Thái, phó đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông có dự tiệc cưới con trai bà Đào vào chiều thứ Bảy 20/7. Hôm đó, ông cùng đoàn giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng, nên nhân tiện ghé chúc mừng gia đình bà trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chứ không phải ông cố tình dùng xe công vụ đi dự tiệc cưới . Ông nói: ”Xe biển số xanh mà báo chí phản ảnh là xe chở tôi đi công tác, nhân đó tôi ghé luôn. Xe tôi đậu cùng chỗ với xe của đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chở anh phó trưởng đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cùng đến dự”. Theo ông Thái, hôm ấy còncó ông phó đoàn ĐBQH TPCần ThơNguyễn Thanh Xuânđi xe bảng số xanh từ Cần Thơ xuống dự.

Theo ông Hoà phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, ông định đi dự đám cưới tại Nhà hàng Hải Tượng vào chiều Chủ nhật (21/7), nhưng sẵn chuyến đi thăm người bạn bị bệnh nặng ở Sóc Trăng nên ông ghé buổi ti65c ”nhóm họ” 20/7 . Ông nói: ”Anh chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng bị bệnh hiểm nghèo nên tôi đi thăm và kết hợp dự đám cưới. Hôm đó, tôi không tham gia đoàn giám sátcủa Quốc hội tại Sóc Trăng”.

Ngoài xe của các đoàn ĐBQH Bến Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, còn một số xe biển số xanh khác chở các cán bộ đến dự đám cưới tại nhà bà Đào trong khu dân cưĐại Thành huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, nhưxe của UBND huyện Châu Thành, Sóc Trăng; Đảng ủy Dânchính đảng Sóc Trăng; Huyện ủy Châu Thành Sóc Trăng, v.v…

Ông Huỳnh Văn Sum, phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói rằng cần phải thông cảm cho bà Đào vì đây là lần đầu tiên bà cưới vợ cho con trai. Vợ chồng bà Đào cùng làm việc, có nhiều bạn bè và bà con ở các tỉnh nên đến chung vui cùng gia đình. Tuy nhiên, ông Sum nhận định việc sử dụng xe công vụ đi dự tiệc cưới rõ ràng làsai quy định. Do đó, tỉnh ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra xem xét, kiểm điểm các cá nhân, thủ trưởng đơn vị có liên quan đền việc dùng xe công vụ đi dự đám cưới trái quy định.



Phê bình của báo chí

Đại biểu Quốc hội là người do dân bầu ra. Thông qua Quốc hội, các đại biểusử dụng quyền lực của mình để định đoạt những vấn đề quan trọng của đất nước. Đã có các “đại gia” như ở Cần Thơ, Thanh Hoá, Nghệ An..vv.. làm đám cưới cho con lớn gấp hàng chục lần gia đình bà Đào. Nhưng họ là những người bình thường, không có chức quyền gì cả nên dân chúng chỉ thì thầm là họ hợm hĩnh mà thôi chứ không để ý. Đằng này, bà Đào hiện là trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã từng kinh qua các chức vụ Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng;Bí thư huyện ủy huyện Châu Thành..vv.. Trong khi đó dân chúng Sóc Trăng nhiều người còn rất nghèo, đồng thời điều 3 của Luật Bầu cử quy định ĐBQH phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, mà bà Đào làm như thế nên dân chúng không hài lòng.

Chuyện bé gái 14 tuổi “tố” bị tiến sĩ Phật học cưỡng hiếp

Nhân viên lễ tân nhà nghỉ báo công an bắt nhà sư

Theo điều tra của giới báo chí, ông Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi), pháp danh Thích Phước Hoàng, là trụ trì chùa Tháp Linh (ngày trước còn gọi là chùa “Tháp Mười” ở TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ngày 11/7/2019, một lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cho biết đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Huỳnh Minh Toàn tức Thích Phước Hoàng, do ông bị điều tra liên quan đến vụ án hiếp dâm xảy ra tại TP. Cần Thơ hồi cuối tháng 6/2019.

Trước đó, theo trình bày của bé gái tên N. (sinh năm 2005 tại TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, còn đang đi học, sống với bà ngoại tạiĐồng Tháp do mẹ đang làm nhân viên kế toán của một công ty ở Sài Gòn) –cháu N. tố cáo với công an quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ là đã bị ông Huỳnh Minh Toàn hiếp dâm đêm 28/6/2019 sau khi chở cháu bằng xe hơi riêng từ Sài Gòn xuống Cần Thơ chơi. Sự việc xảy ra như sau:

Cháu N. 14 tuổi, là một học sinh lớp 8,còn đang đi học tại Đồng Tháp. Trong thời gian nghỉ hè trước khi lên lớp 9, cháu từ Đồng Tháp lên Sài Gòn thăm mẹvà ở chơi với mẹ trong căn nhà trọ nho nhỏ cùng mấy người bạn của mẹ tạiQuận 6, Sài Gòn.

Mẹ cháu N. là một tín đồ đạo Phật. Thỉnh thoảng về Đồng Tháp (cách Sài Gòn 135 km) thăm gia đình, bà có đi lễ chùa, đôi khi cho cháu N. đi theo nên có quen biết vị sư trụ trì Thích Phước Hoàng (thường gọi sư thầy Hoàng), tục danh Huỳnh Minh Toàn. Bà rất kính trọng sư thầy Hoàng vì thầy vừa là trụ trì vừa nghe nói thầy đã đậu Tiến sĩ Phật học cách đấy mấy năm trước khi được bổ nhiệm về chùa. Tánh tình thầy vui vẻ, thuyết giảng đạo pháp rất hay và thường được mời đi thuyết giảng tại khắp mọi nơi.

Ngày 26/6/2019, nhân từ Cần Thơ (lúc này thầy Hoàng đã được mời kiêm nhiệm chức vụ trụ trì tại chùa Hội Khánh, Cần Thơ) lên Sài Gòn thuyết giảng đạo pháp. Buổi chiều, xong công việc, trước khi trở về Cần Thơ sáng hôm sau, thầy Hoàng có ghé qua thăm mẹ con cháu N. nhưng bà S. mắc đi làm chưa về, thầy chỉ gặp cháu N. Nghe cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, thân hình nẩy nở, mới học hết lớp 8 mà trông như một thiếu nữ đã tới độ xuân thì,than phiền rằng ở Sài Gòn này buồn quá, suốt ngày mẹ đi làm, các bạn của mẹ cũng mắc đi làm, cháuở nhà một mình, không biết đường nên không dám đi tới đâu; thầy Toàn bèn hứa sáng mai sẽ tới sớm gặp mẹ, nói chuyện với mẹ để đưa cháu đi chơi cho cháu đỡ buồn.

Sáng hôm sau, 27/6/2019, thầy Toàn lái xe tới sớm, gặp bà S. mẹ của cháu N. thầy xin phép đưa cháu đi thămcác chùa tại Sài Gòn, Chợ Lớn. Bà S. vốn vẫnkính trọng thầy Toàn nên rấttin tưởng, nói rằng sợ làm mất thì giờ của thầy chứnếu được như vậy thì còn gì bằng, thầy cho cháu đi chơi muốn bao giờ về thì về.

Sau khi đã láixe chở cháu N. đi một vòng Sài Gòn, thầy Toàn nóirằng đi Cần Thơ, ghé thăm chùa Hội Khánh của thầy ở Cần Thơ thì tốt hơn.

TP Cần Thơ cách Sài Gòn khoảng 150 km, đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ kể cả ghé các tiệm dọc đường ăn uống, nhưng lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng, máy lạnh mát rượi, bên cạnh vị sư còn trẻ tuổi mà đã làm chủ tới 2 ngôi chùa nổi tiếng ở Đồng Tháp và Cần Thơ, cả nhà từ mẹ, bà ngoại cho tới bà con họ hàng ai cũng kính ngưỡng, cháu N. thích lắm. Thầy Toàn tánh tình cởi mở, đi đâu thường ăn mặc đơn giản với với chiếc áo thun, chiếc quần jeans, đầu đội mũ lưỡi trai theo kiểu thể thao trong rất khoẻ khoắnchứ không phải lúc nào cũng khoác áo cà sa màu vàng như ở trong chùa.

Hai người đi chơi ở Cần Thơ tới tận khuya. Lại ăn uống nữa, toàn những thứ ngon cháu N. chưa bao giờ được ăn. Cháu hỏi sao thầy không ăn chay? Thầy cười dễ dãi: “Ăn chay hay ăn mặn không bắt buộc. Đôi khi ăn mặn cho có sức khoẻ”. Và thầy lại còn uống bia nữa. Một mình thầy uống tới 3 lon bia.

Đến khoảng 1giờ 30 đêm, tức đã sang ngàyhôm sau, 28/6/2019, thầy Toàn lái xe đưa cháu N. đến nhà nghỉ Kh.T. trên đường Mồng 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để thuê phòng nghỉ.

Theo lời khai của cháu N., sau khi nhận phòng số 104, thầy Toàn bảo cháu vào bên trong tắmrửa vàđi vệ sinh nếu cần. Khi cháu tắm xong, đi ra thì thầy đã cởi hết quần áo của thầy, ôm chầm lấy cháu, dằn cháu xuống giường và lột đồ của cháu. Cháu sợ hãikhóc lócvan xin nhưng thầy không tha, vẫn đè lên cháu. Cháuchống cự, hai chân đạp lung tung, thầy bịt chặt miệng cháu bằng miệng của thầy, nắm hai cánh tay cháu rồi dùng sức mạnh cưỡng bức cháu đau thấu tận ruộtcho đến lúc thỏa mãn mãn dục vọng.

Đến khoảng 3 giờ 30 sáng, ôngToàn dẫncháu xuống quầy liếp tân để trả tiền phòng. Trong lúc ông ta đang thanh toán tiền và lấy lại thẻ CMND, cháu ủ rũ như người chết rồi vì vẫn còn đaunên nói nhỏ với một nhân viên có lẽ là người trưởng quầy rằngmình vừa bị người đàn ông này hãm hiếp ở trên phòng, hãy còn đau lắm, đi đứng không nổi. Người thanh niên ngớ ra, không hiểu cô bé nói gì. Cô thều thào: “Chúgọi điện thoại cho công an đến bắt ổng giùm cháu đi kẻo ổng trốn mất”. Người thanh niên chợt hiểu, ngay lập tức bèn rút điện thoại di động gọi cho công an quận Ninh Kiều. Công an ập tới và cuộc tra hỏi, bắt giữ ông Toàn về vụ vi phạm pháp luật với trẻ vị thành niên bắt đầu…

Sau khi bị đưa về cơ quan điều tra, lúc đầu sư Huỳnh Minh Toàn còn nói quanh co nhất định không chịu nhận tội. Nhưng với sựđối chất của cháu N. và nhân viên nhà nghỉ Kh.T., đồng thời công an trích xuất camera của nhà nghỉ, ông Toàn đành thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi. Sau đó, công an quận Ninh Kiều bắt tạm giam Huỳnh Minh Toàn để điều tra tiếp và lập thủ tục khởi tố vụ ánvề hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Viện KSND quận Ninh Kiều cũng đã phê chuẩn các quyết định nói trên của cơ quan CSĐT.



Tiến sĩ Phật học trụ trì 2 ngôi chùa lớn

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây ông Toàn tu tự do. Sau khi đã đậu Tiến sĩ Phật học, ông nhờ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tác động với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh để xin được bổ nhiệm về chùa Tháp Linh ở TP. Cao Lãnh thay thế vị sư trụ trì,bởi vì vị sư trụ trì của chùa này đã lớn tuổi, hai mắt đã mờ, sức yếu. Vị đại diện nói: ”Chúng tôi họp bàn rồi đi đến quyết định bổ dụng nhiệm sở cho ông Huỳnh Minh Toàn vào ngày 28/9/2018 với thời hạn thử tháchvai trò trụ trì 2 năm. Trong thời gian này, Ban Trị sự sẽ quan sát, theo dõi, nếu thấy ổn định sẽ bổ nhiệm chính thức lâu dài”. Vị đại diện nói tiếp: “Tuy nhiên, sau khi ông Huỳnh Minh Toàn dính líu đến hành vi ”tạo nghiệp” tội lỗi, Ban Trị sự Giáo hội tỉnh đã họp vào ngày 11/7/2019 vừa rồi, rút lại quyết định bổ nhiệm thử thách 2 năm trước đây và đã có văn bản báo cáo với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về trường hợp của ông Toàn”.

Ngoài ra, tại Cần Thơ, sư thầy Phúc – một trong những nhà sư đang tu tại chùa Hội Khánh – chia sẻ: ”Chúng tôi mới nắm thông tin sáng hôm nay về vụ của sư Huỳnh Minh Toàn. Tất cả mọi người ở đây rất bất ngờ, không thể tin nổi . Gần 2 năm nay kể từ ngày sư Toàn được mời về làm trụ trì tại ngôi chùa này, chúng tôi thấy ông làm được nhiều việc, nhưxây sửa chùa, trùng tu cảnh quan, đường sá, và mở rộng thêm nhiều phần đất cho nhà chùa để chuẩn bị xây dựng thêm nơi thờ tự. Trong thời gian từ khi ông làm trụ trì tức đứng vai chủ chùa Hội Khánh này, chúng tôi chưa hề nghe các phật tử có điều gì than phiền về ông. Còn việc sư Toàn dính líu tới cháu gái kia, chúng tôi khẳng định rằng mọi người chưa hề biết mặt cháu đó. Có thể sư Toàn tuy làm trụ trì tại chùa nhưng do có bằng cấp Phật học cao, thường được mời đi giảng đạo pháp ở nhiều nơi nên mới xảy ra việc đáng tiếc đó”.

Sư thầy Phúc cũng xác nhận, ông Toàn tuy là trụ trì chùa Hội Khánh nhưng ít khi có mặt tại chùa, ngoại trừ nhưng khi có Phật sự. ”Ông thường được mời đi giảng tại khắp nơi như Long An, Vĩnh Long, Rạch Giá ..vv.. kể cả trên Sài Gòn nữa”.

Thầy Phúc cũng cho biết nghe nói trước khi thi đậu Tiến sĩ Phật học, ông Toàn đã sang Nhật và Ấn Độ nghiên cứu Phật giáo Nhật và Phật giáo Ấn Độ để về làm luận án Tiến sĩ Phật học. (H.6)

Trong khi đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang, nơi đã quyết định mời ông Toàn đứng ra làm trụ trì chùa Bảo Tạng, một ngôi chùa rất lớn tại huyện An Biên, cũng đã ra quyết định thu hồi lại quyết định bổ nhiệm nói trên.

“Sư hổ mang”

Tại khuôn viên chùa Tháp Linh tỉnh Đồng Tháp, bà Phạm Thị Thiện (56 tuổi, quê quán tại ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) đang ngồi làm đồ mỹ thuật xuất khẩu như túi xách, giỏ đan bằng các cọng bèo lục bình khô tại góc sân chùa cho biết: ”Tôi có nghe mọi người nói về vụ của sư Toàn. Sự thiệt là rất bất ngờ vì tánh ổng nghiêm lắm. Hồi mới về chùa thay thế vị Hoà thượng trụ trìđã ngoài 90 tuổi, ổng rất sung sướng vì chùa luôn được các phật tử cúng dường. Chỉ ít lâu sau là ổng mua xe hơi mới tinh. Nhưng tánh ổng rất khó. Tụi tui ở đây đã mấy chục năm, làm nhà ở nhờ trên đất nhà chùa mà có ai nói gì đâu. Khi sư Toàn về làm trụ trì, ổng đuổi tụi tui bằng được để lấy lại đất cho chùa. Tụi tui nghèo, biết dọn đi đâu? Ổng nói nếu không đi thì ổng sẽ cho đệ tử đến phá nhà, chặt hết cây cối, còn nếu đi thì sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình 30 triệu đồng. Tụi tui không nhận, ổng tăng lên 50 triệu đồng rồi cho bọn đệ tử đầu trâu mặt ngựa tới phá nhà thiệt, cuối cùng chúng tôi phải đi. Ai cũng kêu ổng là sư hổ mang, bây giờ ổng gặp nạn cho đáng đời”.

Muốn đậu bằng Tiến sĩ Phật học phải có bằng Cử nhân Phật học hay một văn bằng tương đương như Cử nhân Triết học hoặc Cử nhân Văn chương. Khoảng 3 hay 4 năm sau đó, đậu xong bằng Thạc sĩ Phật học bấy giờ mới đượchọc lên Tiến sĩ Phật học, thường là 5 năm rồi làm luận án tốt nghiệp nếu được giáo sư bảo trợ và Hội đồng giáo sư giám khảo chấm đậu. Ôi, con đường thì dài và rất công phu, nhưng chỉ sai lầm, sa chân lỡ bước một chút là mất hết. Cái đó kêu là “thắng người thì dễ, thắng mình thì khó”vậy. ■

