Chuyện bên nhà: Ca sĩ Phi Nhung “Hai bàn tay nhỏ”

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, Phi Nhung là một ca sĩ có giọng ca tốt, rất được dân chúng trong nước, nhất là dân chúng miền Đồng bằng sông Cửu Long hâm mộ. Nhưng ít ai biết rằng hồi nhỏ Phi Nhung rất cơ cực, mới 10 tuổi, mẹ chết, phải rời ghế nhà trường, đi làm thợ may gia công để kiếm tiền phụ với ông bà ngoại nuôi 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Năm 17 tuổi, sau khi được người mợ bảo lãnh sang Mỹ theo diện con lai, cô đi làm nail. Rồi mấy năm sau, may mắn được ca sĩ Trizzie Phương Trinh và danh hài Hoài Linh nâng đỡ, dần dần cô trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng một điều cũng ít ai biết rằng ngoài tài năng ca hát, Phi Nhung còn là một người có tấm lòng nhân ái và lòng từ thiện rộng lớn, hiếm có trên đời. Sau đây xin mời quy bạn xem xét một số câu chuyện đặc biệt về cô ca sĩ “Yêu (lung tung) thì nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu” đó…

Một chút về Phi Nhung

Tuổi thơ:

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung (theo họ mẹ), sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku. Nhung mang trong mình hai dòng máu Việt – Mỹ. Người cha về nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô chỉ được học tới hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống trong khi mẹ cô lấy chồng khác và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều đó được thể hiện trong các nhạc phẩm cô hát sau này.

Sống với hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng Phi Nhung vẫn ước mơ lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ. Mơ chỉ là mơ vậy thôi mặc dầu giọng cô rất tốt và có thể hát nhiều thể loại, kể cả…múa nữa. Cô múa rất dẻo, ai cũng khen là cô bé có năng khiếu.

Năm 1982, Phi Nhung 10 tuổi thì mẹ cô qua đời. Không có cha, mồ côi mẹ, Phi Nhung phải bỏ học, đem các em về sống với ông bà ngoại. Nhờ sự khéo tay của mình, Phi Nhung kiếm ăn bằng cách may trong các tiệm may để phụ với ông bà ngoại nuôi 5 đứa em cùng mẹ khác cha, tất cả đều còn lít nhít.

Sau này, 24 tuổi, ở bên Mỹ, Phi Nhung có một con gái tên Wendy Phạm, hiện nay đang học ngành y tá tại Mỹ. Wendy cũng có năng khiếu ca nhạc và đã từng tham gia một music video của mẹ, tức video “Áo xanh”.



Sự nghiệp:

Vào tháng 10 năm 1989, 17 tuổi, Phi Nhung được sang định cư bên Mỹ theo diện con lai và cư ngụ tại thánh phố Tampa, thuộc tiểu bang Florida, do người mợ bảo lãnh. Ở Florida, cô đi làm nail để có tiền phụ với cậu mợ nuôi các em con của cậu mợ. Cô may mắn gặp Trizzie Phương Trinh, tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ, khi ấy Trizzie đang lưu diễn tại Florida. Nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Trizzie khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình, Trizzie hứa sẽ dìu dắt. Cuối năm 1993 tức 4 năm sau, Phi Nhung chuyển sang California, sống ở quận Cam theo lời khuyên của Trizzie. Cô được Trizzie hết lòng dẫn dắt, sau đó được cả Hoài Linh giúp đỡ.



Với sự tận tình của Trizzie và Hoài Linh, Phi Nhung bắt đầu được nhiều người biết đến khi nghe cô song ca bản “Sông Quê ” cùng với ca sĩ nổi tiếng Thái Châu trong băng video “Hollywood Night No15 ” và sau đó cô có CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ Tuấn Vũ và Mỹ Huyền.

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và có doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên nhiều người trong giới và khán giả đặt cho cô nickname ”nữ hoàng băng dĩa”. Cô được nhiều trung tâm lớn ở hải ngoại như Thúy Anh, Vân Sơn, Asia, Thúy Nga Paris By Night..vv. mời thu âm hoặc tham gia biểu diễn.

Từ năm 2005, Phi Nhung trở về biểu diễn tại Việt Nam và là ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lãnh vực khác như điện ảnh, cải lương, kịch nói, hài kịch, làm giám khảo các game shows…

Người miền Nam, nhất là dân chúng miền Tây rất yêu quý Phi Nhung.



Cô lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Nga, Đài Loan, Canada và các nước châu Âu. Phi Nhung cũng tham gia nhiều chương trình ca nhạc lấy tiền giúp đỡ trẻ em mồ côi và đồng bào nghèo.



Tấm lòng từ thiện:



Sau khi lo cho 5 người em cùng mẹ khác cha mỗi người một căn nhà nho nhỏ và có gia đình êm ấm không cần “chị Hai” phải giúp đỡ nữa, Phi Nhung toàn tâm toàn ý lo việc từ thiện. Cô xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại chùa Pháp Lạc ở tỉnh Bình Phước, ngoài ra còn thành lập quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung Charitable Fund nhằm giúp đỡ các đồng bào nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cái vốn nho nhỏ để làm ăn, buôn bán.

Tháng 11/2014, khi nhận được số tiền 100 triệu đồng từ giải thưởng Quán quân Bài Hát Yêu Thích tháng 10/2014 tại Sài Gòn, Phi Nhung trao toàn bộ số tiền đó cho Trung tâm bảo trợ người già neo đơn tại Bình Phước. Liên tiếp sau đó, lại đoạt giải thưởng Quán quân Bài Hát Yêu Thích tháng tiếp theo, Phi Nhung tiếp tục trao toàn bộ số tiền thưởng cũng 100 triệu đồng để mua quà tặng trẻ em nghèo trong dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán.



Hiện Phi Nhung đang nuôi khoảng 23 trẻ em mồ côi hoặc trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Cháu lớn nhất bây giờ 11 tuổi còn cháu nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Trong một show TV của đài truyền hình Sài Gòn có tên là “Câu chuyện tối nay” do MC Trấn Thành làm người dẫn chương trình, phỏng vấn Phi Nhung, cô nói với Trấn Thành: “Nhờ Trấn Thành nhắc nhở gìum rằng xin các bà mẹ đừng đem con đến bỏ ở cổng chùa Pháp Lạc nữa, hai bàn tay Nhung nhỏ lắm, không đủ sức cưu mang tất các bé”. Trấn Thành cũng gạt nước mắt và nói: “Chị bất công với chính bản thân chị quá nhiều, cứ hết giúp đỡ người này lại đến người khác, phải lo cho bản thân chị nữa chớ”.

Chuyện tình cảm giữa Phi Nhung và Hoài Linh:



Hoài Linh kể lại: “Ở bên Mỹ, Phi Nhung sang nhà tôi và nói với mẹ tôi: “Mẹ ơi, mẹ cho con với anh Linh lấy nhau đi mẹ”. Nhưng chuyện không thành”.

Trong một chương trình, Phi Nhung cho biết chính Hoài Linh là người đã nâng đỡ cô vào nghề ca hát. Chiếc áo dài đầu tiên cô mặc trên sân khấu cũng là do Hoài Linh tặng. Chẳng những vậy, Hoài Linh còn viết bản nhạc “Giờ xa lắm rồi” để tặng riêng cho cô.

Thấy Phi Nhung ôn lại kỷ niệm cũ, Hoài Linh cũng không ngần ngại kể chuyện quá khứ giữa mình và nữ ca sĩ này. Anh nói: “Chuyện đó nhiều người chưa biết nên bây giờ tôi tiết lộ. Phi Nhung đã từng hỏi cưới tôi bên Mỹ nhưng không thành. Có lần, Phi Nhung qua nhà năn nỉ mẹ tôi: “Mẹ ơi, mẹ cho con với anh Linh lấy nhau đi mẹ”. Tôi nghe xong là tôi sợ”.

Bị Hoài Linh “chọc quê” bằng chuyện quá khứ, Phi Nhung mắc cỡ tuôn ra luôn: “Tôi bực quá nên phải nói rõ. Thời gian ba mẹ anh Linh ở bên Mỹ, ba mẹ anh rất quý tôi và thường xúi tôi lấy anh ấy. Có lần, ba mẹ anh ấy thấy tôi đến, bèn bảo: “Con Nhung nó dễ thương quá! Thôi, cho nó lấy thằng Linh đi”. Hai đứa lúc đó cứ nhìn nhau nhưng mắc cỡ nên không dám nói gì. Hồi đó, anh Linh cũng thường chọc ghẹo khiến tôi ngượng ngùng. Sau này, anh Linh đi diễn có quen một chị Hương nào đó. Ba mẹ anh còn giới thiệu tôi với chị ấy: “Đây là vợ của Hoài Linh”. Phi Nhung còn định kể nữa thì Hoài Linh sợ quá, vội vàng ngăn lại khiến cô không dám kể thêm.

Về nguyên nhân chia tay, Phi Nhung cho rằng, do Hoài Linh nổi tiếng, đi diễn gặp nhiều nữ nghệ sĩ khác nên tình cảm giữa hai người nhạt dần và rơi vào quên lãng.

Chuyện hôn nhân “đã qua” của Phi Nhung:

Trong show TV “Chuyện hôm nay với Trấn Thành”, ca sĩ Phi Nhung thủ thỉ những câu chuyện chưa bao giờ tâm sự, như về các “con nuôi” mồ côi của Phi Nhung tại chùa Pháp Lạc tỉnh Bình Phước. Sau 11 năm cưu mang các trẻ mồ côi hoặc bị bỏ tại cửa chùa và nhận các bé làm con nuôi, nay bé lớn nhất hơn 11 tuổi, bé nhỏ nhất tròn 6 tháng tuổi và đó là khoảng thời gian cực nhọc trăm bề của ca sĩ Phi Nhung, vừa lo tiền để nuôi các cháu vừa lo thuốc thang khi các cháu đau yếu. Khi được hỏi nguyên nhân cưu mang các cháu, Phi Nhung nói hầu hết đều là các bé sơ sinh bị người ta đem đến bỏ trước cổng chùa.

Phi Nhung còn cho biết: “Nhung vẫn trân trọng và quý mến đàn ông, tại vì Nhung chưa bao giờ bị đàn ông làm khổ hay ngược lại, làm khổ đàn ông. Song có điều, cứ quen nhau, yêu nhau, đến với nhau là đàn ông đều muốn có một đám cưới. Mà cưới nhau xong là họ bắt Nhung phải ở nhà, không cho đi hát. Trong khi đó Nhung không thể nào bỏ nghề để đi theo một người đàn ông được”. Và Phi Nhung kể thêm: “Người đàn ông cuối cùng cũng đã rời xa Nhung trong khi Nhung đang có thai cháu Wendy. Bây giờ cháu đã 20 tuổi, đang học về ngành y tá ở bên Mỹ. Cháu cũng có năng khiếu ca nhạc nhưng Nhung thấy làm y tá tuy vất vả song đời sống êm đềm, đỡ chìm nổi hơn làm ca sĩ. Chứ cả như mẹ cháu đây, lúc mới vào nghề thấy khổ sở, cơ cực quá và không thể vì một người đàn ông mà mình bỏ nghề đã mơ ước từ nhỏ được”.

Chuyện Phi Nhung bị khán giả “ăn vạ”

Do báo chí đăng tải, cả nước đều biết chuyện tối 17-3-2018, ca sĩ Phi Nhung hát ở Cần Thơ, bị một số khán giả nhào lên sân khấu, la lối, lôi kéo, đòi ca sĩ phải bồi thường cho họ 1 cây vàng đã mất trong khi xem ca nhạc. Người đòi hỏi là bà Ngô Thị Đơn, 51 tuổi, quê quán tại Cần Thơ. Phi Nhung bèn trao cho bà ta toàn bộ số tiền 10 triệu đồng là tiền cát-sê ban tổ chức mới trả để mọi người rời khỏi sân khấu cho mình biểu diễn. Chưa hết, khi cô ra về, lại một số thanh niên bu lấy cô, lôi kéo, la lối rằng họ cũng bị mất vàng, sao không được bồi thường? Sau đây là lời tường thuật của người đại diện Phi Nhung kể lại. Điều này cho thấy Phi Nhung hoà nhã và chịu đựng trước mọi hoàn cảnh như thế nào…

Lời kể của người đại diện

Ngày 21-3, đại diện của ca sĩ Phi Nhung cho biết, đến giờ Phi Nhung vẫn còn buồn vì sự việc xảy ra. Lần đầu tiên trong đời ca hát, cô bị khán giả nhào lên sân khấu hô mất vàng và bắt cô phải bồi thường như vậy.

Theo lời kể của người đại diện nói trên, tối 17-3-2018, Phi Nhung cùng con gái nuôi là cô bé Quỳnh Trang, thủ khoa cuộc thi Tiếng Hát Việt Thiếu Nhi của Đài Truyên hình Sài Gòn năm 2017, tham gia đêm nhạc của nhãn hàng M. tại huyện Cờ Đỏ, trực thuộc TP Cần Thơ. Quỳnh Trang biểu diễn trước trên sân khấu, còn ca sĩ Phi Nhung đến vào khoảng 19 giờ 50. Khi Phi Nhung tới cũng là lúc cháu Quỳnh Trang mới hát được vài ba câu bỗng bị khán giả lên giật micro, la lối, đòi ban tổ chức và ca sĩ Phi Nhung phải bồi thường cho họ 1 cây vàng họ đã bị mất trong khi xem trình diễn.

Ngay lập tức, ca sĩ Phi Nhung được hai nhân viên an ninh đêm diễn đưa lên sân khấu nhằm khuyên giải bọn người “đòi nợ” và giải thoát cho Quỳnh Trang kẻo cô bé sợ hãi. Bọn người nói trên vẫn la lối không chịu, Phi Nhung bèn mở chiếc túi xách đang đeo trên vai cho họ thấy xấp tiền 10 triệu đồng và nói đây là tiền cát-sê đêm trình diễn do ban tổ chức vừa mới trả cho hai mẹ con, và cô trao toàn bộ số tiền đó cho người “đầu dọc” bị mất vàng để nhóm người đó rút khỏi sân khấu cho mình trình diễn. Mấy hôm sau, khi công an điều tra mới biết người xướng xuất chuyện kêu mát vàng tên Ngô Thị Đơn, 51 tuổi, quê quán cũng tại Cần Thơ. Bà này cùng nhiều người trong gia đình tới xem ca nhạc có Phi Nhung hát.

Theo Phi Nhung, cô đưa tiền nhằm mục đích chia sẻ sự mất mát của khán giả và để đêm nhạc tiếp diễn. Tuy nhiên, khi Phi Nhung hát xong được một bài thì lại có ba khán giả nữ nhào ra sân khấu từ phía cánh gà, la lối rằng họ cũng mất vàng sao không được Phi Nhung bồi thường. Hai nhân viên bảo vệ phải lên lôi xuống họ mới chịu xuống.

Chưa hết, khi Phi Nhung hát xong một bài nữa rồi cùng con nuôi là cô bé Quỳnh Trang ra xe để về khách sạn tai Cần Thơ thì lại một bọn thanh niên cỡ 5 – 6 người ùa tới níu kéo, xé rách cả áo của Phi Nhung đòi phải bồi thường vì họ cũng bị mất vàng. Phi Nhung bèn mở chiếc túi xách ra cho họ thấy không còn tiền, đồng thời cũng có công an huýt còi can thiệp, bấy giờ họ mới chịu để Phi Nhung đi.

Người đại diện của ca sĩ Phi Nhung cho rằng không hiểu các khán gián giả nói trên có mất vàng thật hay không nhưng nếu mất thật thì cũng không phải lỗi tại ca sĩ và ban tổ chức. Khán giả phải tự giữ lấy tư trang của mình.

Công an vào cuộc

Ngày 21/03/2018, sau khi vụ lộn xộn nói trên công an TP Cần Thơ cho biết họ đã mời những người liên quan tới để lấy lời khai và làm rõ việc có hay không chuyện họ bị mất một lượng vàng rồi đòi ca sĩ Phi Nhung phải bồi thường tối ngày 17/3/2018.

Riêng bà Ngô Thị Đơn, khi công an Cờ Đỏ hỏi buổi tối đi xem ca nhạc tại một huyện ngoại thành thì đem theo 1 lượng vàng đi làm gì? Bà trả lời rằng bà không mất vàng mà con gái bà mất vàng. Hỏi con gái bà, cô này khai không phải cô đem theo 1 lượng vàng miếng mà là đeo 2 sợi dây chuyền, mỗi sợi nặng gần 5 chỉ. Hỏi, phái nữ, có ai đeo cùng lúc 2 sợi dây chuyền để rồi đánh mất hay không? Hai sợi dây chuyền đó khi mua có hóa đơn hay bất một thứ giấy tờ hay không? Cô không trả lời được.

Nói chung, khoảng 15 người gồm 3 nhóm: nhóm bà Ngô Thị Đơn, lên sân khấu đầu tiên (6 người); nhóm phụ nữ xông ra sân khấu từ bên cánh gà (3 người); nhóm thanh niên lôi kéo, đòi tiền khi Phi Nhung ra xe (6 người); tất cả những người này đều bị công an điều tra và họ sẽ bị truy tố ra toà nếu nếu đó là sự gian dối, cố tình ép buộc người khác để chiếm đoạt tài sản.

Đoàn Dự