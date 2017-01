Chưa cầm quyền đã thành công lớn

C òn một tuần nữa, ông Donald Trump mới đăng quang để chính thức cầm quyền tổng thống Hoa Kỳ, nhưng hôm thứ Ba 3 tháng Một- ông đã đạt được một thành công vô cùng lớn lao: bắt hãng Ford đem 700 jobs Mỹ trả lại cho người thợ Mỹ.

Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba, ông Mark Fields, giám đốc điều hành Ford -hãng xe hơi lớn thứ nhì của Hoa Kỳ- xác nhận Ford sẽ bỏ kế hoạch đầu tư tạo dựng một nhà máy ráp xe hơi loại nhỏ tại Mexico, đem vốn trở về xây hãng xe tại Hoa Kỳ, và đem jobs Mỹ trả lại cho người thợ Mỹ.

Mô tả quyết định của Ford, ký giả Neal E. Boudette dùng hai chữ ‘stunning reversal’ (cuộc đảo ngược tuyệt đẹp) để ca ngợi Trump, nhiều hơn là ca ngợi Fields.

Vài tiếng đồng hồ trước cuộc họp báo của Fields, Trump lên tiếng đe sẽ đánh thuế những chiếc xe của hãng GM sản xuất tại Mễ -ông vẫn chỉ dùng mạng xã hội Twitter để phổ biến quan điểm của ông. Sự kiện ông thành công mà chưa cần sử dụng đến quyền hạn tổng thống tạo ngạc nhiên thích thú cho nhiều người.

Trump viết quan điểm của ông về việc hãng G.M. ráp chiếc Chevy Cruze tại Mễ bằng hai câu thật ngắn, “General Motors is sending Mexican made model Chevy Cruze to U.S. car dealers tax-free across the border. Make in U.S.A. or pay big border tax!”(Hãng GM gửi chiếc Chevy Cruze sản xuất tại Mễ về bán trên các bãi xe My mà không đóng thuế. Họ phải ráp xe tại Mỹ, hoặc phải đóng thuế nặng trên biên giới)

Quyết định của Fields -không xây dựng hãng ráp xe tại Mễ nữa- sẽ trả $1.6 tỉ vốn đầu tư trở về Mỹ, đầu tư vào kỹ nghệ xe hơi của Mỹ, và trả lại 700 việc làm cho thợ thuyền; xưởng mới -sẽ xây tại Flat Rock, Mich- và sẽ chuyên ráp xe hybrid và xe chạy bằng điện.

Chiếc Ford Focus hiện đang được ráp tại một xưởng ráp xe của Ford xây dựng tại Mễ, nhưng cũng đang được chuyển về ráp tại Michigan, gần Detroit.

Ông Fields nói Ford không tham khảo ý kiến bộ tham mưu của Trump trong quyết định dời hãng trở về Mỹ; ông nói như vậy là để phủ nhận ảnh hưởng chính trị trong quyết định có tính cách thương mại của hãng; truyền thông nêu lên điểm này và coi đó là quyền của Ford, trong lúc tạo áp lực thuế vụ để hóa giải món lời xuất cảng jobs Mỹ lại là bổn phận của tổng thống Mỹ.

Trong buổi họp báo, Fields cũng nhìn nhận, “Chúng ta có một vị tổng thống tân cử với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, thì chúng ta hợp ca bài ‘phát triển kinh tế’ thôi; chúng tôi được khích lệ và mong mỏi ông ta và Quốc Hội mới đẩy mạnh chủ trương này.”

TUY VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, nhưng kinh tế cũng vẫn chỉ là một phần trọng trách của vị tổng thống tân cử; dĩ nhiên không ai chối cãi việc thành công trên địa hạt kinh tế cũng giúp Trump gặp ít khó khăn hơn trên hai địa hạt ngoại giao và nội trị.

Địa hạt gai góc nhất, nhiều cạm bẫy nhất chờ Trump là cuộc chiến tranh chống khủng bố, mà ông sắp bước vào giai đoạn thứ 3 của cuộc chiến đã dài 15 năm mà vẫn chưa thấy lối thoát. Chiến tranh Việt Nam -dù khốc liệt hơn, tổn thất nhiều hơn- những vẫn còn dành cho Mỹ một lối thoát: tháo chạy. Sau khi tháo chạy, Mỹ vẫn có thể trở lại Việt Nam làm bạn với kẻ thù ngày trước.

Việt Cộng không oán thù Mỹ, nhưng người Hồi Giáo cuồng tín oán thù Mỹ tới mức thâm căn, cố đế, chứng minh là thủ phạm giết người Mỹ tại Nữu Ước, tại Florida, tại San Bernardino, và tại … nhiều nơi khác, không cần biết nạn nhân của họ là những ai, miễn họ là người Mỹ.

Giai đoạn đầu tiên của chiến tranh do tổng thống George W. Bush khởi xướng, tấn công Iraq để trừng phạt oan nước này và tổng thống Saddam Hussein, không chủ trương cuộc khủng bố không tặc 9/11/2001.

Giai đoạn thứ nhì của cuộc chiến chống khủng bố do tổng tư lệnh Barack Obama phụ trách; là một học giả, Obama có một góc nhìn tổng quát hơn, ông chia cắt cuồn chỉ rối thành nhiều lọn, giải quyết từng lọn chính trị, tôn giáo, giao tranh, và trả trách nhiệm địa phương cho người địa phương.

Có thể nói là Obama đã tương đối thành công trên chiến trường Trung Đông, và bảo vệ được lãnh thổ Hoa Kỳ chống lại những hoạt động khủng bố của bọn cuồng tín Hồi Giáo, nhưng 8 năm dài với nhiều sáng kiến chính trị, quân sự được đem ra thử thách, ông cũng chỉ làm dịu được cường độ chiến tranh.

Trump nhận gậy chỉ huy cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo vào năm thứ 16 của chiến tranh, với thái độ ông sẵn sàng đồng minh của Nga -với mức độ giới hạn vào chiến trường Syria, vì Nga che chở tổng thống Bashar al-Assad.

Nga tương đối thành công trong những nỗ lực sử dụng không quân oanh tạc và cắt đường tiếp tế cho Aleppo, giúp quân chính phủ tái chiếm thành phố hoàn toàn đổ nát này với giá 31,112 người tử thương.

Có thể Nga sẽ không mở rộng hoạt động quân sự ngoài Syria, vì chính Nga cũng đã thất trận và tháo chạy khỏi chiến trường A Phú Hãn, sau cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm, 1 tháng, 3 tuần + thêm một ngày lẻ (từ 24 tháng Chạp 1979 đến 15 tháng Hai 1989); với 14,453 binh sĩ tử trận, 1,000 binh sĩ chết vì bệnh trong thời gian tham chiến, 53,753 thương binh, 264 người mất tích, 451 phi cơ bị bắn rơi, trong số đó có 333 chiếc trực thăng, 147 thiết giáp bị tiêu hủy, 433 khẩu đại bác, súng cối; 11,369 xe vận tải và xe bồn.

VIỆC TRUMP KHÔNG THỂ THẮNG TRẬN chiến tranh khủng bố là việc chắc chắn, vì Nga đã thua và hai vị tiền nhiệm của Trump cũng không thắng. Câu hỏi cần nêu lên là ông có cách nào deal với bọn quá khích Hồi Giáo không?

Thương gia là người dealer giỏi; Trump lại còn là một đại thương gia, và đã deal thành công nhiều lần. Chữ ‘deal’ là thương lượng, Trump không ngồi đối diện với Fields của Ford, mà ông vẫn thuyết phục được Ford đem 700 jobs ráp xe hơi Mỹ trả lại cho thợ Mỹ, thì có thể ông cũng Tweet thẳng cho những tên trùm khủng bố bảo chúng ăn hiền, ở lành, đừng cắt cổ tù nhân, đừng lái xe bom vào thánh đường của giáo phái đối nghịch nữa; vì giết người không tạo ra cái passport lên thiên đàng như chúng vẫn tưởng.

Khéo deal như Trump đã deal vụ Ford, có thể ông cũng được bọn cảm tử ISIS thỏa thuận làm theo ý ông; tuy nhiên Tweet bằng tiếng Ả Rập chắc cũng hơi khó.

Nguyễn đạt Thịnh