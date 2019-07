Chủ tiệm một tiệm tạp hóa bị tố cáo ..tiểu vào máy làm cà rem của tiệm kem hàng xóm.

Indian Shores, Florida: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 7, cảnh sát thành phố Indian Shores, tiểu bang Florida đã buộc tội một phụ nữ gốc Á Châu, làm chủ một tiệm tạp hóa, đã phá hoại tài sản của một tiệm bán kem nằm kế cận cùng trong một khu chợ.

Nghi can là bà Jung Soon Wycha, 66 tuổi, là chủ tiệm tạp hóa Indian Shores Food Market, đã xài chung một nhà vệ sinh với tiệm kem Lu Lu’s. Dựa vào đường thông thương này bà Wycha đã tìm cách phá hoại tài sản của tiệm Lu Lu’s.

Máy hình an ninh của tiệm Lu Lu’s cho thấy là bà Wycha đã nhổ nước miếng, hẩy cứt mũi và thò tay vào những thùng kem, và còn tệ hơn nữa là tiểu vào máy làm kem.

Ông Paul Chiulli và bà vợ Beth, chủ tiệm kem Lu Lu’s Ice Cream nói là họ cảm thấy tức tối và thất kinh khi biết được những hành động của người hàng xóm.

Cũng theo ông Chiulli thì có thể vì những bất đồng ý kiến về chỗ đậu xe trước cửa tiệm, đã khiến bà Wycha để tâm thù hằn.

Ông Chiulli cũng nói là ông đã phải đổ đi tất cả số kem có trong các thùng chứa và số tiền thiệt hại lên đến trên 2 ngàn Mỹ kim.

Nghi can Wycha bi bắt giữ và được tự do tạm chờ ngày ra tòa với số tiền tại ngoại hầu tra là 50 ngàn Mỹ kim.