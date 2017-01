Cho trẻ sơ sinh dùng thức ăn có đậu phọng để giảm nguy cơ dị ứng sau này

Dị ứng với đậu phọng là một trong những chứng dị ứng đáng sợ nhất ở Bắc Mỹ. Các thực phẩm đều phải ghi rõ có đậu phọng hay không, thậm chí không có nhà sản xuất cũng phải ghi “có thể lẫn một ít đậu phọng” để tránh gặp rắc rối với người tiêu dùng. Chung quanh chúng ta, đâu cũng thấy các trẻ em đeo kè kè bên người cái túi nhỏ đựng kim chích thuốc giải Epipen. Và giá của một bộ epipen cao ngất trời, trên $500 một bộ.

Một khuyến cáo mới mà giới y khoa vừa công bố có thể giúp giảm nhẹ số người, đặc biệt là số trẻ em, bị dị ứng với đậu phọng. Theo khuyến cáo này, trẻ sơ sinh cần được thường xuyên cho ăn các sản phẩm có đậu phọng bắt đầu từ lúc chúng được sáu tháng tuổi để làm giảm nguy cơ phát triển chứng dị ứng chết người này.

Khuyến cáo, do một nhóm các bác sĩ được chính phủ Mỹ lập ra để nghiên cứu về chuyên đề này, đề nghị các phụ huynh giúp trẻ sơ sinh làm quen với đậu phọng dần dần bằng cách đưa đậu phọng vào các thức ăn thích hợp cho chúng, như bơ đậu phọng (peanut butter) hoặc bột đậu phọng trộn với thức ăn xay nhuyễn (purreed baby food).

Khuyến cáo này dường như mâu thuẫn với các tiêu chuẩn một số bác sĩ Canada. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy hơn 80% bác sĩ ở miền Đại Tây Dương Canada đề nghị đừng cho trẻ sơ sinh dùng các sản phẩm có đậu phọng cho đến khi chúng được 1 tuổi.

Khuyến cáo, được U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Viện nghiên cứu về các bệnh dị ứng quốc gia Hoa Kỳ) trao nhiệm vụ, dựa trên bằng chứng rằng việc sử dụng đậu phọng từ rất sớm có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh dị ứng đậu phọng – ở Canada cứ 50 trẻ em có một em mắc chứng này.

Bác sĩ Edmond Chan, thành viên duy nhất của Canada trong nhóm nghiên cứu trên cho biết, “Những hướng dẫn mới mâu thuẫn với những gì mà nhiều phụ huynh đã được nghe – rằng họ nên thận trọng về chuyện cho trẻ ăn thực phẩm có đậu phọng cho trẻ. Nhưng điều đó (không cho trẻ ăn đậu phọng) có thể dẫn đến nhiều trường hợp dị ứng đậu phọng hơn. Cho trẻ em trên 6 tháng ăn đậu phọng là cách tốt nhất để ngăn ngừa dị ứng với đậu phọng.”

Tài liệu hướng dẫn này được công bố hôm 5 tháng 1 trên một số tập san y tế, trong đó có tập san Allergy, Asthma and Clinical Immunology (Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học lâm sàng) của Canada.

Nhóm nghiên cứu cũng dặn dò rằng các trẻ em thuộc thành phần có “nguy cơ cao” – những trẻ bị eczema hoặc bị dị ứng nặng với trứng phải được xét nghiệm trước khi chúng được cho ăn các sản phẩm có đậu phọng – từ bốn đến sáu tháng tuổi. Tất cả trẻ em khác nên được cho dùng sản phẩm đậu phọng từ khoảng 6 thánng tuổi.

Các bác sĩ đề nghị rằng sau khi bắt đầu cho trẻ dùng đậu phọng, các cha mẹ cần cho chúng ăn sản phẩm đậu phọng một vài lần mỗi tuần.

Dr. Chan nói, “Tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của các cha mẹ – họ nghe về những đứa trẻ có phản ứng nặng, hay về các cha mẹ phải mang theo EpiPens, và cho rằng tốt hơn nên giữ cho an toàn để khỏi ân hận. Nhưng điều an toàn hơn cần làm, đối với gần như tất cả các trẻ sơ sinh, là cho chúng ăn đậu phọng từ tháng thứ sáu và sau đó cho ăn thường xuyên.”