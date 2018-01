Chó cảnh sát tìm ra trộm ăn cắp thịt bò

Saint John, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng giêng, chó cảnh sát đã co lợi thế hơn khi được đưa đi tìm một tên trộm ăn cắp thịt bò bí tếch.

Vụ trộm đã diễn ra ở thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick, khi chủ nhân một siêu thị trong thành phố trông thấy một tên trộm khoảng 20 tuổi, ăn cắp thịt bò bí tếch chạy ra khỏi tiệm.

Sở cảnh sát thành phố Saint John đã gửi một con chó săn tên Diesel đến truy tầm tên trộm.

Vì có hơi thịt bò, nên con chó dễ dàng tìm ra kẻ trộm có mang theo thịt bò.

Nghi can là một thanh niên 29 tuổi bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa.