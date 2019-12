Chính sách “tằm ăn dâu” của Trung quốc xâm lấn đất đai biển cả của Việt Nam

Saigon: Theo tin của báo Thanh Niên thì tại Hội nghị Quân chính, diễn ra vào ngày 26 tháng chạp, tại Saigon, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết là có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mua và thuê diện tích lớn đất trên tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Cam Bốt. Không ít người dân trong nước bày tỏ sự lo ngại rằng chiến lược “tằm ăn dâu” của Trung Quốc ngày càng lấn sâu vào Việt Nam không chỉ ở khu vực Biển Đông mà còn trong cả đất liền từ Bắc đến Nam. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thời sự thì người Trung Quốc rõ ràng là họ nhìn rất xa, sau khi xây dựng những căn cứ quân sự ở Cam Bốt, mới đây Trung quốc đã cho xây cất một phi trường hiện đại có đường phi đạo dài 4 ngàn mét, đủ cho các phi cơ chiến đấu và vận tải khổng lồ lên xuống, ngay trong rừng gia, không gần những nơi thị tứ. Tiếp theo nữa là hai cảng lớn gồm Shihanouk Ville và Koh Kong của Campuchia thì bây giờ giao cho người Trung Quốc, mà cảng ấy cách Việt Nam khoảng gần 300 cây số đường bộ, còn đường chim bay thì gần hơn rất nhiều, có nghĩa là chạy xe khoảng 3 tiếng đồng hồ là tới Tây Ninh và tầm 4 tiếng là vào tới Sài Gòn. Trong một bản tin của tờ The New York Times đăng tải trong ngày 22 tháng chạp cũng nói đến chủ trương xâm lấn đất đai của Trung quốc. Một sân bay quốc tế Dara Sakor dài nhất ở Campuchia do Trung Quốc xây dựng ở giữa rừng, sẽ là bàn đạp cho Không quân Trung Quốc triển khai sức mạnh ra toàn khu vực và thay đổi toàn bộ cuộc chơi”.??

