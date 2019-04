Chính quyền Úc phá vỡ một tổ chức “rửa tiền” của người Việt.

Sydney, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 4, các cơ quan an ninh ở Úc Đại Lợi đã phá vỡ một tổ chức “rửa tiền” của người Việt, và đã bắt giữ 5 nghi can.

Cuộc truy lùng đã diễn ra do sự phối hợp của cảnh sát Úc và cơ quan kiểm soát thương mại ACCC.

Theo bản cáo trạng thì tổ chức rửa tiền này đã hoán chuyển hàng trăm triệu Úc kim thành tiền Việt Nam và gửi về Việt Nam qua những chi nhánh đổi tiền ở hai thành phố Sydney và Melbourne.

Bốn người đàn ông ở tuổi 30, 32, 58 và 63, và một phụ nữ 68 tuổi đã bị buộc tội và công ty hoán chuyển ngoại tệ Vina Money Transfer Pty Ltd cũng bị buộc tội.