Ottawa: Theo tin của báo Globe and Mail phổ biến hôm thứ hai ngày 21 tháng giêng, thì chính quyền Mỹ sẽ chính thức đòi dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei của Trung quốc.

Bà Mạnh đã bị cơ quan an ninh Canada bắt giữ hôm 1 tháng chạp năm ngoái ở phi trường Vancouver, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Mỹ.

Hoa Kỳ muốn bắt giữ bà giám đốc tài chánh công ty Huawei vì theo những tố cáo là công ty viễn thông Huawei đã vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ khi công ty Huawei này bán cho xứ Ba Tư những dụng cụ viễn thông có những bộ phận làm từ Mỹ.

Theo luật của Canada thì cơ quan an ninh Canada chỉ giữ những bị cáo theo lời yêu cầu của các quốc gia đồng minh trong vòng 60 ngày, và như thế Canada sẽ chỉ giữ bà Mạnh cho đến hết ngày 30 tháng giêng năm nay. Nếu Hoa Kỳ không gửi thư yêu cầu dẫn độ, thì Canada sẽ buộc phải thả bà Mạnh.

Trong ngày thứ ba 22 tháng giêng, các giới chức của bộ ngoại giao Trung quốc đã lên án việc Hoa Kỳ và Canada trong việc bắt giữ và tìm cách dẫn độ bà này sang Mỹ