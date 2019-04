Chiều họp mặt với Thủ tướng Justin Trudeau

Ủy ban Yểm trợ đảng Tự Do, một tập hợp gồm: Thời Báo Media, VOICE Canada, Canadian Vietnamese Network (CVN) và Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH sẽ tổ chức buổi gây quỹ yểm trợ đảng Tự Do Canada tại Mississauga Convention Centre, 75 Derry Rd W, Mississauga, vào ngày thứ tư 01 tháng 5, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Sau 44 năm hiện diện tại Canada, đây là lần đầu tiên, một đảng cầm quyền và thủ lãnh đảng, Thủ tướng Justin Trudeau, đến gặp gỡ trực tiếp với Cộng đồng người Việt tuy dân số người Việt ở Canada ít hơn so với các sắc tộc khác.

Theo chương trình dự trù, sẽ có múa Lân khai hội, thức ăn nhẹ và người tham dự có thể chụp hình cùng với Thủ tướng Justin Trudeau.

Vì sao nên tham dự buổi họp mặt với đảng Liberal?

Đến tham dự buổi gây quỹ, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chính sách Canada trong 4 năm tới nếu đảng Tự Do Canada tái đắc cử.

Bạn cũng sẽ được biết về chính sách di trú của Canada trong nhiệm kỳ 2019-2023 do buổi gây quỹ yểm trợ đảng Liberal có sự hiện diện của Tổng trưởng Di trú và Công dân vụ, ông Ahmed Hussen.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Yểm trợ đảng Tự Do, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã ghi danh tham dự đêm họp mặt với đảng Tự do.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết lý do ông đến với buổi gây quỹ: “Khi tôi gặp Justin Trudeau lần đầu tại Hội Chợ Tết Cộng đồng ở CNE, ông chưa làm Thủ tướng, chỉ là thủ lãnh đảng Liberal. Nhìn ông, tôi nhớ ngay đến thân phụ ông, Thủ tướng Elliot Trudeau mà tôi may mắn gặp một lần năm 1980 khi tôi mới đến Canada. Tôi nói với Justin: “I am certain you will be the great Prime Minister like your father”. Là một người di dân, tôi luôn nhớ ơn Canada đã đón nhận hàng chục ngàn thuyền nhân vào Canada, cho chúng ta cuộc sống mới tự do và hạnh phúc. Đối với đảng Liberal, chính sách di trú lúc nào cũng cởi mở hơn, chủ trương đa văn hóa và vai trò phụ nữ được nâng cao hơn. Đó là một vài ưu điểm của Liberal. Gần đây, Thủ tướng Trudeau bị vướng vào một chuyện không may mà báo chí gọi SNC-Lavalin scandal. Chuyện này rất phức tạp, tôi không dám phê phán bởi tôi thấy Trudeau có ý tốt là bảo vệ công ăn việc làm cho dân Canada. Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng ý với tôi, nhưng cái ưu điểm của xứ tự do là mọi người đều có thể bày tỏ ý kiến của mình. Tôi đến dự buổi họp mặt ngày với Thủ tướng Trudeau ngày 01 tháng 5 là để hỗ trợ tinh thần ông trong lúc ông đang trải qua những tháng ngày căng thẳng trước cuộc bầu cử”.

Cộng đồng người Ấn độ, Trung Hoa, Phi Luật Tân là những cộng đồng thực sự hội nhập vào xã hội Canada. Thành viên của các cộng đồng này có mặt trong các cơ cấu công quyền và những định chế dân cử từ trung ương đến địa phương do cử tri các sắc tộc nói trên luôn sẵn sàng yểm trợ khi các đảng phái chính trị cần sự ủng hộ. Trong khi đó, quan hệ giữa Cộng đồng người Việt với chính quyền trung ương rất hạn chế.

Vì lý do đó, Ủy ban Yểm trợ đảng Tự do Canada khẩn thiết kính mời quý đồng hương đến tham dự “Một buổi chiều với Thủ tướng Justin Trudeau” đông đảo, để thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Cộng đồng người Việt.

Buổi gây quỹ này sẽ là nhịp cầu nối liền Cộng đồng người Việt ở Canada với chính quyền đương nhiệm và là cơ hội cho tập thể người Việt tiếp cận với chính phủ liên bang.

Tham dự buổi gây quỹ yểm trợ đảng Tự do, bạn sẽ góp một bàn tay tạo mối liên lạc giữa Cộng đồng với Ottawa, và trong tương lai, nếu đảng Tự Do tái đắc cử, các nhu cầu của Cộng đồng đệ đạt lên chính phủ liên bang sẽ được dễ dàng đáp ứng.

Lệ phí tham dự

Chi phí tham dự là $250 CAD/ người, tuy nhiên nếu bạn là người có lợi tức thu nhập, khi khai thuế sẽ được khấu trừ 75% ngân khoản quý vị đóng góp. Tín dụng thuế này được liệt kê trong phần thuế liên bang (fedral tax).

Ví dụ: Nếu mua vé dự buổi gây quỹ $250, khi khai thuế, bạn sẽ được bồi hoàn $187.50, chỉ tốn có $62.50.

Khác với tiền ủng hộ cho ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương, được bồi hoàn 25%, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, nhưng đối với cuộc tuyển cử cấp liên bang, nếu quý vị không có lợi tức và không phải đóng thuế liên bang, tiền ủng hộ này không được bồi hoàn.

Theo quy định bầu cử liên bang, tiền ủng hộ ứng cử viên từ $0 đến $400 sẽ được bồi hoàn 75%, nếu bạn mua hai vé $500 sẽ được bồi hoàn $350, nếu lấy 3 vé, tiền bồi hoàn sẽ là $475, 4 vé $1.000 sẽ lấy lại được $558.33.

Cũng theo luật bầu cử, tổng số tiền đóng góp của một cá nhân cho các cuộc vận động bầu cử không được vượt quá $1.600/năm và chỉ có công dân Canada và thường trú nhân được phép ủng hộ tài chánh cho các đảng phái chính trị có ghi danh hoặc ứng cử viên.

Tuy nhiên, luật bầu cử cho phép một cá nhân có thể mua vé tham dự tặng cho cha mẹ, ông bà, thân nhân, bằng hữu và số vé mua tặng không giới hạn.

Hạn chót ghi danh tham dự: 9 giờ sáng ngày thứ Hai 29/04. Ghi danh đặt vé xin gọi: Ann (416) 357- 5727, Julia Lê (647) 272-4665, Đỗ Kỳ Anh (416) 417- 8098. Liên lạc chi tiết: Trần Dĩnh (416) 829-9054, Sa Xuân Vũ (647) 208-3119.