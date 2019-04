Huy Lâm

Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy ở những quốc gia nào mà lợi tức của người dân tăng thì chiều cao của người dân ở xứ ấy cũng tăng theo. Và như vậy, nơi nào mà lợi tức tính theo đầu người, sau khi đã trừ thuế, cao nhất thì chiều cao của dân tộc đó cũng cao nhất thế giới.

Suốt hơn 200 năm qua, người Mỹ là dân tộc cao hơn hết mọi dân tộc khác. Vào thời cách mạng Hoa Kỳ, chiều cao của binh lính Mỹ cao hơn 2 inch (5cm) so với binh lính Anh. Trong Thế chiến II, họ cao hơn 2 inches so với lính Đức. Tuy nhiên, khái niệm về chiều cao như nói ở trên đến nay dường như không còn đúng lắm. Ngày nay, dân tộc Mỹ, và tất cả mọi dân tộc khác trên trái đất, phải ngước nhìn lên dân tộc Hoà Lan.

Dựa trên các dữ liệu về chiều cao của người da trắng và da đen trưởng thành được sinh ra ở Mỹ, chiều cao trung bình của phụ nữ Mỹ hiện nay là 5 feet 5 inches (1.65m), và chiều cao trung bình của đàn ông Mỹ là 5 feet 10 inches (1.78m). Người gốc châu Á và châu Mỹ Latinh, nếu tính gộp chung vào sẽ còn làm cho chiều cao của người Mỹ thấp hơn nữa, nhưng được loại ra để có được một so sánh gần hơn với người Tây Âu hơn. Phụ nữ Hoà Lan nay có chiều cao trung bình là 5 feet 7 inches (1.72m), trong khi đàn ông Hoà Lan trung bình cao 6 feet nửa inch (1.84m).

Nhưng khi ta nói đến lợi tức thì lại có kết quả ngược lại.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tại Hoa Kỳ, một gia đình Mỹ trung bình có lợi tức bình quân một đầu người sau khi trừ thuế là $44,049 một năm. Trong khi tại Hoà Lan, lợi tức trung bình sau khi trừ thuế là $28,783. Do đó, khái niệm lợi tức/chiều cao theo tỷ lệ thuận nay không còn dùng được nữa. Quan điểm của các nhà nghiên cứu thời nay, chiều cao của một dân tộc phản ánh một cuộc sống có phẩm chất của dân tộc đó. Đối với các bác sĩ nhi đồng và các bậc cha mẹ thì đây là dấu hiệu của một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Theo bác sĩ Jason Klein của Trung tâm Y tế Langone chuyên về nhi đồng thuộc Đại học New York, trẻ em khoẻ mạnh bình thường có ba giai đoạn phát triển về chiều cao. Giai đoạn thứ nhất xảy đến trong khoảng thời gian sau khi sanh cho tới 1 tuổi. Giai đoạn thứ nhì bắt đầu ở khoảng độ tuổi bắt đầu đi học. Và giai đoạn thứ ba là khi tới tuổi dậy thì.

Khi chiều cao phát triển ở giai đoạn ba, tức tuổi dậy thì, thì người Mỹ bắt đầu bắt kịp người Hoà Lan. Trong độ tuổi từ 8.5 đến 13.5, các em gái Mỹ cao thêm 11 inches (28cm). Trong độ tuổi từ 10.5 đến 16.5, các em trai Mỹ cao thêm từ 12 đến 13 inches (30-33cm).

Tuy nhiên, người Hoà Lan phát triển về chiều cao bắt đầu hơi trễ hơn nhưng kéo dài lâu hơn.

Lý do vì sao mà người Hoà Lan trở thành dân tộc cao nhất thế giới thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn chưa giải thích được. Mới hai thế kỷ trước họ còn được nhiều người biết tới là dân tộc thấp bé nhất ở Âu châu. Vậy điều gì đã xảy ra trong thời gian hai thế kỷ qua?

Một lối giải thích dễ chấp nhận nhất là điều kiện dinh dưỡng, với thức ăn của họ chứa nhiều calorie như thịt và bơ, sữa, pho mát v.v… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều đó cũng không hoàn toàn trả lời được hết tất cả mọi câu hỏi.

Nhiều quốc gia Âu châu khác cũng được hưởng sự sung túc và thịnh vượng như Hoà Lan hoặc hơn, và tiêu chuẩn cuộc sống cũng tăng cao hơn, vậy mà chiều cao của người dân ở những xứ đó đã không tăng vọt lên như người Hoà Lan. Dựa theo các dữ liệu của quân đội, chiều cao trung bình của đàn ông Hoà Lan đã tăng thêm 8 inches (20cm) trong vòng 150 năm qua. Trong khi cùng thời gian này, chiều cao trung bình của đàn ông Mỹ chỉ tăng thêm có 2.5 inches (6cm).

Điều kiện dinh dưỡng chỉ là một phần yếu tố giúp tăng chiều cao, một phần quan trọng khác là do di truyền. Thông thường cha mẹ cao thì sinh con cao, và nhờ điều kiện sinh sống tốt hơn, những thế hệ sau thường có khuynh hướng cao hơn thế hệ trước một chút.

Có một cách tính chiều cao tương lai của một đứa con mà nhiều người Mỹ vẫn thường dùng: Với con gái, lấy chiều cao của người cha trừ đi 13cm, rồi cộng với chiều cao của người mẹ xong chia hai để lấy con số trung bình. Đối với con trai, lấy chiều cao của người mẹ cộng với 13cm, rồi cộng với chiều cao của người cha xong chia hai rồi cũng lấy con số trung bình.

Theo cách tính này, một đứa con trai có cha cao 5 feet 10 inches và mẹ cao 5 feet 4 inches sẽ có chiều cao khi trưởng thành là 5 feet 9½ inches.

Nhưng cách tính này cũng chỉ là phỏng đoán thôi, với độ sai lệch là khoảng 2 inches, và thường thì những đứa con của những cặp cha mẹ thấp bé khi lớn có khuynh hướng cao hơn là kết quả của cách tính trên.

Để kết luận, nếu chỉ dựa trên lợi tức trung bình hay điều kiện dinh dưỡng thôi để kết luận dân tộc này cao hơn dân tộc kia thì nay không hoàn toàn đúng nữa.

Một câu hỏi nữa: Chiều cao có thật sự có lợi hay không?

Câu trả lời: đương nhiên là có lợi.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, đa số các tổng thống đều cao, trong đó cao nhất có lẽ là Abraham Lincoln. Với chiều cao 6 feet 4 inches, ông Lincoln cao hơn ông Barack Obama nửa cái đầu, mặc dù chiều cao của ông Obama được coi là khá, cao hơn 3 inches (8cm) so với chiều cao trung bình của người Mỹ hiện nay. Một cuộc nghiên cứu mới đây xác nhận rằng quả thật là các ứng cử viên có chiều cao trên trung bình thường nhận được nhiều phiếu bầu hơn.

Vượt ra ngoài phạm vi tranh cử vào Toà Bạch Ốc, đàn ông và phụ nữ cao vẫn được cho là khoẻ mạnh và thông minh hơn, và thường được tuyển chọn cho những công việc có tính cách cạnh tranh hơn; và họ cũng thường được trả lương cao hơn. Có thể vì bản tính tự nhiên của con người vẫn xem chiều cao là phải đi đôi với “tài năng” và “uy thế” – là hai đặc điểm quan trọng cần có ở một người lãnh đạo. Tuy nhiên, chiều cao cũng phản ánh về điều kiện dinh dưỡng của người đó khi còn nhỏ, và có lẽ đó là bằng chứng chính xác hơn về một cá nhân khi được sự nuôi nấng, dạy dỗ kỹ lưỡng, và nhờ vậy đã ảnh hưởng tốt tới việc giáo dục và sự thành công sau này trong đời.

Đương nhiên không hẳn là tất cả những người thành công đều cao lớn hơn người bình thường khác. Winston Churchill và Martin Luther King là những nhân vật có tài hùng biện với sức lôi cuốn vào bậc nhất mặc dù có chiều cao khá khiêm tốn. Tuy nhiên, nếu xét trên căn bản về ấn tượng đầu tiên của một cá nhân thì người cao có thể dễ dàng thuyết phục người đối diện hơn.

Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu đều cho thấy đàn ông và phụ nữ cao thường được cho là có sức hấp dẫn, lôi cuốn người khác phái hơn. Tuy nhiên, hãy coi chừng và đừng nên tưởng bở, cao cỡ những siêu người mẫu có thể gặp vấn đề, và những phụ nữ cao quá dường như không gặp nhiều may mắn trong tình trường vì quan điểm của các ông nói chung thích những người cao vừa vừa thôi.

Một điều khá bất ngờ là những trẻ em có sức khoẻ tốt hơn thường có khuynh hướng cao hơn khi trưởng thành, và điều này có thể làm cho nhiều người nghĩ rằng chiều cao có thể dùng làm thước đo về tuổi thọ. Thế nhưng sự thật thì ngược lại. Dân tộc Sardinia có tuổi thọ cao nhất ở Âu châu, nhưng chiều cao trung bình của đàn ông tại đây chỉ đo được 5 feet 3 inches (160cm). Kết quả một cuộc nghiên cứu giữa những người sống thọ nhất ở đảo Sardinia cho biết những người cao nhất ở đây có tuổi thọ ngắn hơn hai năm so với những người hàng xóm thấp hơn của họ. Một cuộc nghiên cứu khác trên 1.3 triệu người Tây Ban Nha cho biết cứ cao thêm một centimetre cao là sẽ bị mất đi 0.7 năm tuổi thọ trung bình. Vậy, đối với những ai thích được sống lâu hơn trên cõi đời này, chiều cao chưa chắc đã là một mơ ước lý tưởng.

Đó là chưa kể người có chiều cao mà còn chân dài nữa thì lại mang thêm nhiều bất tiện. Ngủ trọ ở khách sạn thì giường ngắn quá, nằm lòi cả hai bàn chân ra ngoài. Ngồi trên xe lửa hay trên máy bay thì khoảng cách giữa hai hàng ghế gần quá, đầu gối không biết cất đi đâu. Muốn soi gương thì phải khòm lưng xuống mới nhìn thấy mặt mình. Tắm vòi sen đôi khi phải ngồi thì mới gội được đầu. Trước kia khi còn phải sử dụng điện thoại công cộng, muốn gọi điện thoại người ta phải chui vào phòng điện thoại bé tí teo, đối với những người cao quá khổ thì đó là cả một cực hình, nhất là những hôm trời nóng nực.

Mặc dù vậy, chiều cao có ưu điểm này mà có lẽ ai cũng muốn: nhiều cuộc nghiên cứu khác nhau cho biết người càng cao thì cuộc sống càng hạnh phúc và vui vẻ hơn những người khác. Ưu điểm này có lẽ là do yếu tố, như đã nói ở trên, chiều cao có thể ảnh hưởng tốt tới công việc và giúp họ có việc làm tốt hơn, lương cao hơn, và điều này có nghĩa là những người cao có cuộc sống thoải mái hơn.

Tuy nhiên, tất cả những thống kê trên thực sự chỉ chứng minh điều này: chiều cao không do chúng ta chọn mà có lẽ cũng không hoàn toàn quyết định số phận của chúng ta. Làm việc gì thì cứ làm hết khả năng của mình thì kết quả tốt đẹp sẽ tới. Nhưng nếu như ta được quyền chọn lựa thì cũng không nên chọn cao quá hay thấp quá mà nên chọn tầm vừa vừa là hay nhất. Đứng ở giữa chung với mọi người thì luôn luôn an toàn mà lại không mang cảm giác bị xé lẻ.

