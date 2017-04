Chiến tranh thương mại: Thủ hiến Clark đòi cấm vận chuyển than đốt Hoa Kỳ qua B.C.

Sau khi Hoa Kỳ chuẩn bị áp dụng áp đặt thuế lên gỗ mềm của Canada nhập vào Mỹ, bà Thủ hiến British Columbia Christy Clark đang yêu cầu Liên bang ngăn cấm việc vận chuyển tất cả than đốt (thermal coal, than để đốt lò hơi nước) – bao gồm cả than đốt từ Mỹ – thông qua tỉnh bang này.

Khi được hỏi tại sao lại muốn thực hiện lệnh cấm vào thời điểm này, Bà Clark nói, “Chúng tôi đã đi từ chỗ nhìn thấy người Mỹ như những bạn hàng thương mại tốt thành những đối tác thương mại thù địch.”

Hôm thứ Hai đầu tuần, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố loạt thuế quan đầu tiên đánh trên gỗ mềm nhập của Canada, từ 3 đến 24%, một hành động có thể có những hậu quả nặng nề với ngành lâm nghiệp lớn của B.C.

Bà Clark nói việc cấm vận vận chuyển than là điều mà chính phủ của bà đã cân nhắc từ lâu nay và “Bây giờ khi các cuộc đàm phán về gỗ mềm đang gặp bế tắc… chúng tôi được tự do để thực hiện thay đổi này.”

“Than đốt lò gây tai họa cho môi trường. Nó làm axit hóa các đại dương của chúng ta, đẩy nhanh sự thay đổi khí hậu… Chúng ta đang ở trong một vị trí độc đáo để ngăn chặn điều đó.”

Bà thủ hiến B.C. viết trong thư gửi Thủ tướng Justin Trudeau, “Từ nhiều năm nay, việc xuất cảng than đốt của Mỹ qua ngả Canada đã tăng lên do thiếu năng lực cảng của Mỹ”.

“Bằng cách loại bỏ các lô hàng than đốt qua các cảng British Columbia, chúng ta có thể mở thêm chỗ cho than luyện kim (metalurgical coal) được sử dụng để sản xuất thép bền lâu, không phải than đốt để sản xuất điện ngắn hạn.”