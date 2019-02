Chiếc mũ MAGA

Nguyễn Thơ Sinh

Người hâm mộ nhạc pop Mỹ không lạ gì giọng ca vàng và thân hình gợi cảm của nữ danh ca Lady Gaga bởi cái tên đầy ấn tượng. Gần đây trên những diễn đàn thời sự, chiếc mũ lưỡi trai MAGA được nhiều người ủng hộ tổng thống Trump hiên ngang đội tạo ra nhiều bàn cãi. Điểm chung giữa Gaga và MAGA là hai vần a-a đi sát nhau rất xuôi tai nên thu hút sự chú ý của dân chúng (nên) MAGA trở thành hiện tượng nóng bỏng, giống cái tên Lady Gaga nổi tiếng trong giới show biz Mỹ hôm nào ăn khách ngoài sức tưởng tượng!

Tính đến thời điểm này bạn không lạ gì khẩu hiệu MAGA nữa. Nó là viết tắt của bốn chữ Make America Great Again, khẩu hiệu tổng thống Trump sử dụng để câu phiếu với lời hứa đưa nước Mỹ trở lại thời vàng son một thuở. Và ông đã thành công. Không ngoa. Mùa phiếu 2016 đã chứng minh điều đó. Ông là một hiện tượng lạ; nếu không quá quắt lắm người ta có thể nói trường hợp của ông có một không hai vì nó thành công hơn cả hiệu ứng “gãi đúng chỗ ngứa”!

Nhắc lại chuyện cũ, khi đưa ra khẩu hiệu MAGA, đối thủ của tổng thống Trump, Cựu ngoại trưởng Hilary Clinton đã quá chủ quan, cho rằng: Nước Mỹ đã vĩ đại rồi chẳng cần làm gì thêm nữa. Mỹ đã vĩ đại, đang vĩ đại, và sẽ còn vĩ đại nhiều hơn trong tương lai, thành ra những gì tổng thống Trump (lúc đó còn là một ứng cử viên Đảng Cộng hòa) đưa ra chỉ là vẽ rắn thêm chân, chẳng có gì mới.

Lúc đó thiên hạ chưa hiểu tổng thống Trump ngụ ý điều gì. (Rất có thể vào năm 2015) so với kinh tế toàn cầu Mỹ được coi là khá hơn (mức phát triển kinh tế 2.9% cao nhất tính từ năm 2005) nên phải ăn mừng mới đúng. Qua năm 2016 tình hình tệ hơn, chỉ đạt mức 1.6% khiến dân Mỹ ngao ngán nên lời hứa cải tổ kinh tế, phục hồi than đá, đánh thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc, đánh thuế những doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại nước ngoài, xây tường ngăn đôi biên giới Mỹ-Mễ, việc làm sẽ ùn ùn đổ về Mỹ… khiến Make America Great Again trở thành miếng mồi cực kỳ hấp dẫn; còn chuyện miếng mồi đó là lời hứa hão, nói cho bùi tai lại là chuyện khác!

Qua năm 2017, tức một năm sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, kinh tế Mỹ có tăng hơn một chút (2.0%). Đến năm 2018, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng, khá ngoạn mục, 3.0% nhờ chính sách giảm thuế cho giới giàu và các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên hỷ sự này kéo dài không lâu. Bởi theo ước tính phát triển kinh tế Mỹ năm 2019 tuột xuống 2.3%, và càng tuột sâu hơn vào năm 2020 ở mức 2.0%. Nếu không có gì thay đổi, qua năm 2021 kinh tế Mỹ sẽ càng tuột, phát triển ở mức 1.8%!

Bạn hỏi liệu những thông tin trên do Tạp chí điện tử The Balance (www.thebalance.com) cung cấp có đáng tin cậy? Tạm thời không bàn cãi tính chuẩn xác những phỏng đoán kinh tế, song nhìn qua kiểu cách dân chúng Mỹ tiêu xài dạo gần đây có vẻ thời bĩ cực đã qua, nhường chỗ cho hồi thái lai kéo đến, cho phép tổng thống Trump ăn nói mạnh miệng hẳn lên trong năm 2018!

Trở lại chủ đề MAGA, nếu theo dõi thời sự Mỹ thường xuyên bạn đã thấy không ít tin tức sốt dẻo liên quan đến chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ nền trắng MAGA. Nào là một nhà hàng tại khu vực Bay Area, San Francisco, California sửng cồ với khách đội mũ MAGA tuyên bối không tiếp đón họ. Nào là vụ các em nam sinh một trường tư thục đội mũ MAGA đến Thủ đô Washington hôm 19 tháng 01 tham gia chương trình diễu hành chống phá thai “kình” với một cựu chiến binh Mỹ gốc Indian bản xứ. Hai vụ này nhanh chóng trở thành đề tài nóng tràn lan tại các trang mạng xã hội. Mới đây có thêm chuyện nữ xướng ngôn viên Laura Ingraham của đài Fox News khuyến cáo dân chúng Mỹ nên đội mũ MAGA nhiều hơn nữa để dân Mỹ hiểu được thế nào là lòng khoan dung và chấp nhận (tolerance)!

Bạn nghĩ gì về vẻ đẹp thiết kế thời trang của mũ lưỡi trai MAGA? Bạn có thấy nó ấn tượng hơn những chiếc mũ lưỡi trai khác (phần lớn được sản xuất từ Trung Quốc). Chờ chút – Wait a minute! Mũ lưỡi trai MAGA được sản xuất từ Trung quốc là tin thật hay giả? Thực ra câu trả lời tùy thuộc vào xuất xứ của chúng. Mũ lưỡi trai chính thức (official products) của tổng thống Trump được tuyên bố sản xuất tại Mỹ. Còn mũ không chính thức (unofficial products) rao bán trên mạng, amazon.com, hay tại các chợ cò con mấy ai rảnh rỗi kiểm chứng. Hơn nữa mũ lưỡi trai MAGA là món hàng đắt như tôm tươi, phường chế tạo hàng giả dễ gì tha bởi nhiều thứ rẻ tiền chúng còn nhái; nay có cơ hội kiếm chác với chiếc mũ lưỡi trai MAGA tội gì họ không lao vào tranh thủ! Hiếu kỳ, lên mạng; amazon.com hai cái mũ MAGA bán giá $19.99. Vào Wal-Mart, giá bán là $9.99 một cái. Trên Ebay, giá bán $5.00 một cái. Còn tại cửa hàng Trump Organization giá bán $25.00 cái nên chắc là mũ làm tại Mỹ!

Chỉ là một khẩu hiệu – slogan trên mũ thôi mà, đúng không? Nhưng với tình hình nước Mỹ đang giai đoạn nội chiến về mặt tư tưởng chính trị; MAGA không đơn giản là một slogan Make America Great Again mà nó là một tuyên ngôn, một phát biểu sặc mùi chính trị. Nếu nhìn kỹ, đây là nhãn hiệu cầu chứng cho phép fans ủng hộ tổng thống Trump ung dung quảng bá tư tưởng phân biệt chủng tộc tưởng đã bị nước Mỹ trên đà văn minh dân chủ đào thải từ lâu.

Vâng. Nước Mỹ, bề ngoài văn minh dân chủ là thế, nhưng ngấm ngầm bên trong là những kỳ thị đố kỵ rất nguy hiểm chỉ ngủ đông (chứ) chưa bao giờ chết hẳn. Và như thế, những nang tế bào nấm nằm im trong lòng đất chỉ cần cơn mưa đổ xuống, nhiệt độ ấm áp sẽ mọc lên những vạt nấm trắng ngần mỡ màng chưa từng thấy. Nhiều người nhẹ dạ tưởng kỳ thị không còn đất đứng trên xứ Mỹ, nhưng hai năm qua tình hình đố kỵ (chủ yếu da trắng thượng tôn – white supremacist, nói toạc ra là racism chính hiệu 100% phân biệt chủng tộc!) lan tràn khắp nơi.

Theo lời nữ xướng ngôn viên Laura Ingraham: Truyền thông và cánh tả (media and liberals) đối xử bất công với fans của tổng thống Trump vì họ đội mũ lưỡi trai MAGA qua những tố cáo tội phạm thù hận. Lời cô (nguyên văn): It’s gotten so bad in America that wearing a Trump hat is basically considered a hate crime. Có lẽ cô nói không sai. Chưa bao giờ số người mất cảm tình với tổng thống ở Mỹ lại nhiều đến thế, đặc biệt với những phát biểu gây sốc của ông. Họ nghĩ: Với ông, hễ không thuộc thành phần da trắng bảo thủ sẽ nghiễm nhiên trở thành phiền toái, bất lợi cho nước Mỹ!

Vẫn theo Laura Ingrham: Mỹ là nước của đối thoại thẳng thắn, việc đội mũ lưỡi trai MAGA cần được mổ xẻ, thay vì chỉ suy nghĩ một chiều tiện nghi vốn thấy nơi đảng Dân chủ, chụp mũ fans của tổng thống Trump là kẻ mang tư tưởng quốc xã hay thành viên nhóm KKK; (nguyên văn): The goal, my friends, is to brand an entire belief system as immoral, evil, toxic and, of course, it’s racist. Liberals who used to love discourse, I remember them when they used to love to debate. They now prefer the easier route: Just call someone a Nazi or closet KKK member and you’re done.

Vâng. Hai vụ liên quan đến MAGA nêu trên, một em nam sinh trường Covington Catholic High School đội mũ MAGA đứng đối mặt với một cựu chiến binh lớn tuổi hay chủ một nhà hàng tại khu vực Bay Area (San Francisco, California) tuyên bố không phục vụ người đội mũ MAGA rồi sau đó đã công bố xin lỗi. Tất nhiên còn nhiều vụ khác dính dáng đến chiếc mũ lưỡi trai MAGA song không xuất hiện trên báo chí nên không ai để ý.

Hai câu hỏi đơn giản được đặt ra: Bạn có sẵn lòng bỏ tiền ra mua một cái mũ MAGA? Hoặc nếu được tặng một chiếc mũ lưỡi trai MAGA liệu bạn có đội không? Hai câu hỏi đó phần nào giúp bạn đánh giá bạn là ai và thái độ nhận thức xã hội của bạn ở mức độ nào.

Cô Laura Ingraham tin rằng: Thật vô tâm, thậm chí bất công khi bôi nhọ các fans ủng hộ tổng thống Trump kết luận họ là kẻ phân biệt chủng tộc chỉ vì bất đồng chính kiến với ông, (nguyên văn): It is irresponsible and frankly unjust to tar all Trump supporters as racist and haters because you disagree with the president, or because some nut bag did something hateful and awful. Có thể lời cô Laura Ingahma có lý. Bởi nhận thức và thái độ đánh giá cần tỉnh táo, không nên để cho cảm tính chi phối. Tuy nhiên có người cãi lại: Không có lửa làm sao có khói. Và họ càng khó chịu hơn khi cô khẳng định: Thái độ chống đối vô tình càng giúp tổng thống Trump nhiều hơn và chiếc mũ MAGA hoàn toàn đúng vì nó là đại diện cho những giá trị tích cực.

Cao hứng, cô Laura Ingraham nói tiếp: Mọi đề xướng tổng thống Trump đưa ra đều đi đúng hướng, hiệu quả, không hề đối xử phân biệt, không chống đối phụ nữ, không chống đối di dân.

Tóm lại rất thực tế, (nguyên văn): By any objective analysis, Donald Trump’s policies are working. And they’re not scary, and they’re not racist, and they’re not anti-woman, and they’re not anti-immigrant. They’re very pragmatic. Theo cô người đội mũ MAGA không nên tỏ ra ngại ngùng, sợ sệt, lúng túng hay miễn cưỡng.

Sau cùng cô kết luận: Hãy tiếp tục đội mũ MAGA trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi. Và khi đội mũ MAGA, hãy thể hiện mình là người khoan dung, tử tế, đồng thời làm cho người xung quanh có cảm giác mọi người đều được quan tâm đến, (nguyên văn): I would continue to wear them whenever and wherever you like. And when doing so, be sure to show everyone around you what true tolerance, kindness and inclusiveness looks like.

Nghe vậy, bạn có thấy điều đó khó thực hiện với người đội chiếc mũ MAGA hay không?

