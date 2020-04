Chỉ số tự do báo chí 2020 của Việt Nam vẫn gần cuối bảng

Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia toàn thế giới về Chỉ Số Tự Do Báo Chí năm 2020. Đây là xếp hạng do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới –RSF- công bố vào ngày 21 tháng 4. So với chỉ số năm ngoái, Việt Nam có tăng một bậc. Tuy vậy RSF cho rằng không phải do Hà Nội có cải thiện mà chỉ là trở lại hạng cũ so với mức bị tụt năm trước đó vì thực tế đàn áp trong năm 2018. Hiện Việt Nam chỉ đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung Quốc và Bắc Hàn; nhưng xếp dưới Lào.

RSF nhận định Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có số tù nhân là nhà báo và bloggers cao nhất tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Tại khu vực này số những ‘kẻ thù của tự do báo chí’ cũng nhiều nhất thế giới. Đó là nơi bị điều hành bởi chế độ độc tài và những ‘lỗ đen’ thông tin như Bắc Hàn và Lào. Khu vực này có 34 quốc gia với dân số chiếm hơn phân nửa số dân thế giới.

Theo phúc trình của RSF, do truyền thông Việt Nam bị chỉ đạo bởi Đảng Cộng Sản, các nguồn thông tin độc lập duy nhất được loan đi là từ các bloggers, các nhà báo độc lập. Những người này là đối tượng của bao hình thức đàn áp khắc nghiệt, trong đó có nạn bạo hành bởi công an mặc thường phục.

Đảng cộng sản Việt Nam biện giải cho việc bỏ tù những bloggers, nhà báo độc lập như thế bằng cách căn cứ ngày càng nhiều hơn vào các điều 79, 88 và 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo đó thì ‘những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước’ bị trừng trị bởi những bản án dài năm.