Chỉ ăn trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ, sẽ giúp người ta sống lâu hơn

Boston: Một bản khảo cứu y học vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa the New England Journal of Medicine công bố một khám phá mới của những nhà khảo cứu y khoa: nhịn ăn một ngày từ 16 tiếng đồng hồ cho đến 18 tiếng đồng hồ, sẽ giúp cho người ta sống lâu hơn. Các nhà khảo cứu khuyến cáo người ta chỉ nên ăn trong khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày, và 18 tiếng đồng hồ kia nhịn không ăn. Lấy thí dụ một người ăn bữa tối vào lúc 6 giờ chiều hôm trước, và không ăn gì nữa cho đến 10 giờ sáng hôm sau. Các nhà khảo cứu cho là việc không ăn từ 16 tiếng cho đến 18 tiếng đồng hồ liên tiếp trong một ngày, sẽ giúp cho hệ thống bao tử nghỉ ngơi và sẽ giúp ngăn ngừa những bệnh tật như áp huyết cao, làm giảm cân và sống lâu hơn. Việc nhịn ăn là một cách để chữa bệnh mập, ung thư , tiểu đường và tim mạch. Theo bác sĩ Mark Mattson, giáo sư môn thần kinh học ở trrường y khoa Johns Hopkins đã đưa ra hai cách thức : nhịn ăn trong vòng 16 tiếng đồng hồ một ngày, và thỉnh thoảng nhịn ăn hai ngày trong 1 tuần.(Trong hai ngày gọi là nhịn ăn, chỉ nên ăn nhẹ tối đa là 500 calories,hay nói khác hai ngày này ăn thật ít) Theo giáo sư Mattson thì nhịn ăn một thời gian dài sẽ khiến những tế bào sẽ thay đổi từ trạng thái chứa thêm năng lượng qua trạng thái biến đổi những chất mỡ chứa trong người , thành năng lượng. Việc nhịn ăn như thế sẽ giúp người ta sống lâu hơn, có hệ thống tim mạch tốt hơn và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Cũng theo giáo sư Mattison thì nhịn ăn hai ngày một tuần gia tăng sự kháng cự lại chất insulin, bình thường hóa lượng đường trong máu, ngăn ngừa nguy cơ bị bệnh tiểu đường.

You might also like