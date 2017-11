Chết vì ung thư gấp 9 lần tai nạn giao thông

(Báo Lao Động, Nov 3,2017): Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm 126.000 trường hợp ung thư và trên 94.000 người tử vong do ung thư. Tỉ lệ tử vong do bệnh ung thư cao gấp 9 lần số người chết do tai nạn giao thông. Thông tin khủng khiếp này được Phó Giáo sư Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) – chia sẻ bên lề hội nghị quốc tế về kiểm soát bệnh ung thư ngày 3.11.

Nghe con số tai nạn giao thông mỗi năm ai cũng khiếp vía, bởi vì chiến tranh cũng không có nhiều người chết đến như vậy. Nhưng tai nạn giao thông có báo chí đưa tin, đưa ảnh, ghi hình nên ai cũng biết. Còn bệnh nhân ung thư, chết đau đớn và lặng lẽ trong căn nhà của họ, có mấy ai biết đâu mà sợ. Nhưng nếu đưa ra con số này cũng chưa chắc ai sợ, vì hằng ngày người Việt Nam vẫn tự đầu độc nhau bằng trăm phương nghìn kế. Heo chích thuốc an thần cả đàn, phân bón giả đe dọa ruộng đồng, sông bị đầu độc, biển bị tấn công vì chất thải của các nhà máy, bầu không khí của chúng ta đang thở bị ô nhiễm, nước sạnh chúng ta đang dùng được lấy từ các con sông ô nhiễm. Và than ôi, thuốc chữa bệnh cũng chưa chắc là thuốc thật. Và nếu có sợ hãi như sợ tai nạn giao thông thì cũng khó có tránh được “tai nạn ung thư”. Nhiều người ăn uống hàng quán hằng ngày, không ăn thì biết ăn gì. Ai cũng nói thế nên cứ ăn cho qua bữa, may nhờ rủi chịu, sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ. Chính vì suy nghĩ như thế nên tự mỗi người có sự thỏa hiệp với những kẻ làm ăn gian dối, cung cấp thực phẩm bẩn vào thị trường. Mỗi người trong chúng ta chưa quyết tâm chống lại nạn thực phẩm bẩn đến cùng. Hãy thử lượn một vòng phố xá buổi sáng xem, khối người ngồi bưng bát phở bên lề đường dơ dáy, bên cạnh cống rãnh bốc mùi. Các cơ quan chức năng cũng vậy, ồn ào cho có phong trào, ra quân, thị sát, vi hành vài đợt rồi đâu lại vào đấy. Tất cả hoặc thỏa hiệp, hoặc bất lực trước thực phẩm bẩn. Một quốc gia văn minh là một quốc gia kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm, và đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm với đồng lương mà dân trả cho chính quyền. Trong rất nhiều việc mà chính quyền làm cho dân, phục vụ dân, có một việc vô cùng quan trọng, đó là bảo vệ được dân khỏi bệnh tật do thực phẩm mất an toàn vệ sinh. Thử hỏi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu đi, đố có thực phẩm bẩn lọt vào được nước của họ. Mỗi năm thêm 126.000 trường hợp ung thư thì thêm chừng đó gia đình kiệt quệ, và đương nhiên một đất nước có quá nhiều bệnh nhân ung thư thì đất nước đó cũng không thể giàu mạnh được. LÊ THANH PHONG