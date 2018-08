Cháu giết bà

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 19 tháng 8, một người đàn ông 31 tuổi, đã phải ra tòa ở thành phố Toronto về tội giết bà ngoại ( hay nội) của nghi can và tội gây thương tích cho người giúp việc cho ông ngoại của nghi can này.

Nghi can Michael Colastosti 31 tuổi, đã bị buộc tội giết người ở cấp độ 1 và mưu toan giết người.

Nạn nhân là bà Elena Marcucci, 84 tuổi đã bị đâm chết tại tư gia trên đường Acme Crescent gần đường Kipling Avenue và Dixon Road.

Nghi can Colastoshi đã sống chung trong nhà của ông bà ngoại.

Người phụ nữ giúp việc 32 tuổi, bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.