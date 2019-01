Châu Á bước vào năm2019

Lý Anh

Tiễn biệt 2018, chào đón 2019, Châu Á có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ: Từ những màn pháo bông sáng rực chân trời, đến thông điệp cam kết bảo đảm hòa bình và phát triển kinh tế cùnghàng ngàn ngườidânxuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ…

Pháo bôngrực sáng chào đón 2019

Các nước Nam Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên chào đón năm mới 2019. Đảo Kiritimati nước Cộng hòa Kiribati ở Nam Thái Bình Dương (còn gọi là Đảo Giáng sinh)và các đảo quốc Samoa, Tonga, Tân Tây Lan… là những nơi đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới 2019bằng những màn pháo bông đủ các màu sắc.

Tại khu vực xung quanh tòa tháp Sky Tower – biểu tượng của thành phố Auckland, tụ tập khá đông người đón chào năm mới 2019.

Sau Auckland, Sydney cùng một số thành phố lớn ở phía đông Úc Đại Lợi là những nơichào đón năm mới 2019bằng những màn pháo bông màu sắc rực rỡ thể hiện đặc trưng của thành phố mỗi dịp tiễn năm cũ đón năm mới.

Đón giao thừa năm 2019, thành phố Sydney sử dụng gần 8,5 tấn pháo bông, khoảng 1,5 triệu người đổ về các công viên và bờ sông thưởng thức những màn trình diễn đẹp mắt.Trước màn pháo bông chào đón năm mới diễn ra vào 0 giờ ngày 01/01/2019, người dân ở một số thành phố như Sydney, Brisbane đã được thưởng thức màn pháo bông trước giao thừa vào lúc 9 giờ đêm 31/12/2018.

Trước khi bước sang năm 2019, dân chúng thành phố Quezon, Phi Luật Tân, cùng nhau đếm ngược thời gian (countdown) đến giao thừa 2019 và thưởng thức những màn pháo bông màu sắc rực rỡ, muôn hồng ngàn tía.

Thủ đô Kuala Lumpur Mã Lai Á cũng rực sáng pháo bông gần tòa tháp đôi Petronas.

Theo Straits Times, lễ hội pháo bông tại Tân Gia Basớm hơn những nước cùng múi giờ. Buổi trình diễn này kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Màn pháo bông trình diễn trên vịnh Marina là một phần của chương trình đại nhạc hội và ánh sáng.Tuy nhiên, phải đến khi kim đồng hồ chỉ vào số “0”, bước sang năm 2019, buổi trình diễn pháo bông đón năm mới kéo dài 7 phút của “đảo quốc sư tử” mới chính thức bắt đầu.

Tại Thái Lan, ngoài pháo bông, nhiều tín đồ Phật giáo tập trung tại Chùa Vàng ở Bangkok cầu nguyện bình an trong năm 2019. Khi cầu nguyện, nhiều người buộc những sợi dây màu vàng ở trên đầu.

Sau một năm có những biến động về chính trị tại bán đảo Triều Tiên, với ba cuộc gặp cấp cao của nguyên thủ hai nước, căng thẳng nguyên tử giảm bớt dần. Đại Hàn bước vào năm 2019 với hy vọnghai miền nam bắc Bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định. Giao thừa 01/01/2019, không ít người dân Hán Thành đã đến một ngôi chùa tại thủ đô cầu nguyện năm 2019 thái bình, an khang và thịnh vượng.

Bắc Hàn cũng tổ chức đại nhạc hội rầm rộ và bắn pháo bông đón mừng năm mới 2019 ngay giữa trung tâm Bình Nhưỡng,

Theo South China Morning Post, màn trình diễn pháo bông và ánh sáng nghệ thuật tại khu vực cảng Victoria, Hương Cảng, chào đón năm mới 2019, tiêu tốn của thành phố gần 1,8 triệu Mỹ kim. Khoảng 300.000 người đã đổ về cảng Victoria xem pháo bôngphối hợp với ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật trong khoảng 10 phút.

Màn trình diễn pháo bông này thực hiện trên nền nhạc bài hát Auld Lang Syne bằng các thứ tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và Anh ngữ.Auld Lang Synelà một bài thơ bằng tiếng Scots do Robert Burns sáng tác năm 1788, được phổ nhạc thành một bài dân ca truyền thống. Bài Auld Lang Syne phổ biến ở nhiều nước khác nhau, thường hát vào dịp giao thừa như một lời chia tay năm cũ, chào đón năm mới…

Thông điệp chào mừng năm 2019

Sau màn pháo bông diễn ra vào giao thừa 2019, sáng 01/01 tại một quảng trường ở trung tâm Bình Nhưỡng, chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đọc thông điệp chào mừng năm 2019 cam kết theo đuổi hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên cũng đưa ra lời “cảnh báo” rõ ràng đối với Hoa Kỳ.

Theo Reuters, trong thông điệp năm mới 2019, Kim Jong-un gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Bắc Hàn và đồng bào Nam Hàn. Đặc biệt ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Họ Kim kêu gọi dân chúng Bắc Hàn cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt điện hiện nay, yêu cầu quân đội tăng cường năng lực quốc phòng ngang tầm thế giới.

Bên cạnh đó, Kim Jong-un khẳng định, Bắc Hàn không thay đổi cam kết phi nguyên tử hóa, nhưng Bình Nhưỡng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “tìm kiếm một con đường mới” nếu Hoa Thịnh Đốn tiếp tục có những hành động đơn phương.

Ông cũng nhấn mạnh tiến trình phi nguyên tử hóa sẽ nhanh hơn nếu như Mỹ có hành động tương tự. Kimcòn nói thêm rằng, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bất cứ lúc nào.

Đài VOA Hoa Kỳ bình luận: Ông Kim không nói rõ “con đường khác” làthế nào.? Lời cảnh báo này có thể tương tự như giọng điệu hung hăng Bình Nhưỡng thường áp dụng trước cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ – Bắc Hàn năm 2018. Các nhà bình luận thời sự cho rằng, Kim Jong-un khó lòng đảo ngược công trình phá băng giữa hai nước khó khăn lắm mới đạt được. Bình Nhưỡng có ít lựa chọn ngoài việc vận động trực tiếp Tổng thống Donald Trump.

Kim Jong-un cũng kêu gọi Nam Hàn ngừng tập trận quân sự “với các lực lượng bên ngoài” liên quan đến các tài sản chiến lược. Tiếp tục các cuộc đàm phán đa phương nhằm theo đuổi mục tiêu hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông điệp chào mừng năm 2019 đưa ra vào lúc đàm phàn phi nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang “dậm chân tại chỗ”.Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, trong khi đó Hoa Thịnh Đốn tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận cho đến khi Bắc Hàn có những bước đi phi nguyên tửtheo yêu cầu của HoaKỳ.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Đâi Hàn cho biết, trước thềm năm mới 2019, Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Moon Jae-in với hy vọng tiếp tục thực hiện những điều đã cam kết trong năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng.Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang bị đình trệ, ảnh hưởng đến quan hệ Nam – Bắc Hàn, khiến kế hoạch tiếp đón Kim Jong-un tại Hán Thànhtrong tháng 9/2018 đến nay vẫn chưa thực hiện.

Văn phòng Tổng thống Đại Hàn cho biết, trong thư gửi Tổng thống Moon Jae-in, Kim Jong-un còn gửi lời xin lỗi khi đã không thể đến thăm Hán Thành như đã hứa, đồng thời bày tỏ “quyết tâm mạnh mẽ” với hy vọng có thể đến thăm Hán Thành trong một ngàygần đây …

Hương Cảng biểu tình đòi dân chủ

Sau màn pháo bông chào đón năm 2019 với chi phígần 1,8 triệu Mỹ kim, khoảng 300.000 người tham dự tại cảng Victoria,chiều ngày 01/01, hàng ngàn người dân Hương Cảngxuống đường biểu tình. Trong số này có người đòi dân chủ, đòi thực hiện các quyền cơ bản. Thậm chí còn đòi Hương Cảng độc lập không lệ thuộc vào Trung Cộng. Tuy nhiên,cũng có một số người ủng hộ chính phủ Bắc Kinh, hai bên tranh cãi và đụng độ nhau, cảnh sát giữ trật tự an ninh phải dàn hòa. Người ngoài cuộc nhận xét, cuộc biểu tình chiều 01/01/2019 là “sân chơi” của người dân Cảng Thơm có tư tưởng khác nhau.

Mở đầu cuộc biểu tình, một số người phản đối Hương Cảng độc lập hô to khẩu hiệu “Phản đối Hương Cảng độc lập”. Trên biểu ngữ của họ ghi rõ: “Đây là lãnh thổ Trung Quốc”. Một phụ nữ giơ cao tấm biển ghi dòng chữ: “Phản đối Hương Cảng độc lập”. Trong khi đó một người họ Lương nói với ký giả đài Tiếng nói Hoa Kỳ: “Tôi là thành viên của tổ chức Hành động xã hội. Cuộc biểu tình ngày đầu năm 2019 diễn ra với mục đích kêu gọi dân chúng Hương Cảng vùng lên phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng ngày càng đàn áp người dân Cảng Thơm. Phản đối xây dựng cái gọi là ‘đảo nhân tạo’, lấy tiền người nộp thuế xây đắp đảo làm nhà đẹp cho tầng lớp quyền quý hưởng thụ” …

Được biết, trong năm 2018, một cơ quan thuộc Đặc khu hành chánh Hương Cảng hợp tác với ba công ty tư vấn quốc tế bàn về xây dựng một hòn đảo nhân tạo rộng 2.200 hecta tại khu vực phía Đông đảo Đại Nhĩ Sơn (tên cũ là Lan Đầu. tiếng Anh là Lantau Island),nhằm mở rộng diện tích đất ở cho thành phốgiá nhà đắt nhất thế giới.

Theo kế hoạch, đảo nhân tạo này có diện tích bằng khoảng một nửa khu Cửu Long (Kowloon) đủ chỗ ở cho khoảng 1,1 triệu dân. 1/3 diện tích của đảo này sẽ được dùng làm đất xây dựng nhà ở, trong đó 70% sẽ là nhà bình dân. Diện tích còn lại sẽ dùng cho mục đích thương mại, các công trình công cộng và các ngành công nghiệp mới …

Trong năm qua, Hoa Kỳvà Anh Quốc cảnh báo Trung Quốc đã phá hoại lòng tin về tự do và tự trị của người dân Hương Cảng, bao gồm bỏ tù các nhà hoạt động, cấm các đảng phái chính trị vận động độc lập và ngăn cản các nhà hoạt động dân chủ ra ứng cử.

Jimmy Sham, một trong những người tổ chức biểu tình nói với truyền thông: “Nămvừa qua là một năm tồi tệ… Pháp trị ở Hương Cảng ngày càng thụt lùi …”!

Mặc dù chính phủ Hương Cảng đàn áp quyết liệt phong trào đòi độc lập, vẫn không thể ngăn cản 100 nhà hoạt động đòi độc lập tham gia biểu tình, giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu đòi tách Hương Cảng ra khỏi Trung Quốc.

Ban tổ chức cuộc biểu tình ngày 01/01/2019 cho biết, có khoảng 5.500 người tham gia, trong khi đó cảnh sát nói có 3.200 xuống đường vào lúc cao điểm của cuộc biểu tình.

Bắc Kinh xem Hương Cảng là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Họ lên án “những kẻ ly khai” là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia, ngay cả khi phong trào đòi độc lập không giành được nhiều sự ủng hộ của người dân.

Ông Baggio Leung, một lãnh đạo phong trào độc lập, nói với truyền thông: “Chính quyền sẽ tiếp tục đàn áp cuộc vận động đòi độc lập của dân Hương Cảng. Nhưng tôi tin rằng, cuộc vận động này sẽ ngày càng lớn mạnh”.

Giáo sư Trịnh đã về hưu, hiện nay là nhà vận động nhân quyền đang gây quỹ “công lý” cho những người hoạt động phải trả chi phí pháp lý cao ngất cho một số phiên tòa than phiền: “Tôi lo ngại rằng áp lực sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ đối mặt với một vài năm rất khó khăn, nhưng chúng tôi kiên quyết không khuất phục nhà cầm quyền Trung Cộng, chúng tôi phản đối đến cùng” …

Lý Anh