Charlize Theron tiết lộ lý do không bị phân biệt đối xử thời Apartheid đen tối

Người đẹp Charlize Theron tiết lộ lý do khiến cô không bị phân biệt đối xử khi sống trong thời kỳ Apartheid đen tối đó là vì màu da và được lớn lên trong gia đình da trắng thuộc nhóm thiểu số ở Nam Phi.

Nhân buổi nói chuyện về tổ chức tình nguyện GEANCO diễn ra ở Beverly Hills, California – lập ra để giúp đỡ các vấn đề về y tế, giáo dục, giới tính… ở châu Phi, Charlize Theron đã trải lòng về quá khứ may mắn của mình. Theo Variety, minh tinh sinh năm 1975 cho biết tuy cô sinh ra và lớn lên trong thời kỳ phân biệt chủng tộc hà khắc Apartheid trên chính quê hương Nam Phi, thế nhưng cô may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều vì sở hữu làn da trắng.

Trong buổi nói chuyện, khi chia sẻ về những thiếu thốn của phụ nữ và trẻ em da màu ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, người đẹp 44 tuổi liên tưởng đến tuổi thơ của mình. Cô nói về thời thơ ấu nhiều biến động: “Tôi lớn lên trong thời kỳ Apartheid, còn trẻ em châu Phi hôm nay lớn lên trong thời kỳ hậu Apartheid. Tôi thấy bản thân mình có trách nhiệm trong việc nhắc cho bọn nhỏ biết thời kỳ khắc nghiệt đã qua, đồng thời cho trẻ em nơi đó biết rằng chúng tôi là một tập thể, tất cả chúng tôi đều đồng hành bên nhau”.

Do Nam Phi là quốc gia đa sắc tộc, tỉ lệ người da trắng thấp, người da đen chiếm đa số nên khi khởi phát lên và được đưa vào Hiến pháp quốc gia năm 1948, Apartheid khiến nhiều gia đình người da đen phải khốn đốn. Sinh ra trong một gia đình khá giả, sở hữu màu da trắng bẩm sinh, được giáo dục tốt, Charlize may mắn không rơi vào cảnh màn trời chiếu đất như nhiều trẻ em da màu suốt thời kỳ phân biệt chủng tộc dai dẳng.

Các phim nổi bật của bóng hồng Nam Phi là Monster, Prometheus, Atomic blonde, Tully… Cô nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2007, nhưng đồng thời vẫn duy trì quyền công dân Nam Phi.

Ngoài Charlize Theron, nhiều sao khác ở Hollywood cũng ủng hộ các hoạt động của tổ chức GEANCO như Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor…