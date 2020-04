Channing Tatum và Jessie J chia tay lần hai

Ngày 4/4, tờ People cho biết Tài tử Channing Tatum và ca sĩ Jessie J nói lời chia tay sau ba tháng tái hợp.

Nguồn tin thân cận của hai ngôi sao cho biết: “Họ quan tâm tới nhau và muốn thử lần hai. Tuy nhiên, họ nhận ra chỉ nên làm bạn và đã đến lúc để bước tiếp. Cuộc chia tay diễn ra thân thiện, không có xung đột hay cãi vã”.

Channing Tatum và Jessie J lần đầu chia tay hồi tháng 12 năm ngoái và quay lại sau vài tuần xa cách. Hai người hẹn hò từ tháng 10/2018. Channing Tatum thường xuyên tới ủng hộ các buổi trình diễn của bạn gái trong khi Jessie J cũng thường đến cổ vũ bạn trai diễn kịch. Họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh và dành cho nhau lời yêu thương trên Instagram.

Trước đó, Channing Tatum chia tay Jenna Dewan hồi tháng 4/2018, sau gần chín năm kết hôn. Cả hai duy trì tình bạn khi không sống cùng nhau. Họ thông báo: “Không có bí mật hay sự kiện gì khiến chúng tôi đi đến quyết định này. Chỉ là hai người bạn thân bỗng nhận ra đã đến lúc để dành cho nhau không gian riêng, giúp nhau sống cuộc đời vui vẻ, đầy đủ nhất có thể”.

The Sun cũng công bố tin độc quyền, tài tử 40 tuổi đã tải ứng dụng hẹn hò để giải khuây ngay sau khi chia tay bạn gái. Trong phần mô tả, Tatum viết ngắn gọn: “Tôi từng là vũ công thoát y, xin lỗi nhé”.

Channing Tatum nổi tiếng với loạt phim “Step Up”, đảm nhận vai Duke trong các phim hành động “G.I. Joe The Rise of Cobra” (2009) và “G.I. Joe: Retaliation (2013)”… Jessie J là ca sĩ người Anh, chuyên thể loại nhạc R&B và hip hop. Cô gắn với những ca khúc như Price Tag, Nobody’s Perfect, Domino… Jessie J từng là huấn luyện viên trong chương trình The Voice của Anh và Úc.