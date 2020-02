Chấn động trong làng điện ảnh:Phim Parasite của Nam Hàn đoạt giải Oscar

Los Angeles: Trong cuộc trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 92 của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hollywood, diễn ra ở thành phố Los Angeles trong hôm chúa nhật ngày 9 tháng 2, một phim nói tiếng Hàn, lần đầu tiên đoạt giải thưởng cao quý nhất: phim hay nhất.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm của nền điện ảnh Hollywood mà một phim nói tiếng không phải tiếng Anh đã đoạt giải phim hay nhất ( best picture).

Phim có tên là Parasite (Ký Sinh Trùng) đã đoạt 4 tượng vàng Oscar: Best Picture, Best Director, Best International Film và Best Screenplay.

Trong năm qua những phim nổi tiếng ở Hollywood như 1917, Once Uopon a Time, The Irishman… đã không qua mặt được phim Parasite trong cuộc tranh tài.