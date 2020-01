Nguyễn Thơ Sinh

Theo thông lệ, câu chuyện đầu năm trên mặt báo được kể ra không ngoài mục đích đem lại những giây phút thư giãn sảng khoái. Hoặc ôn những biến cố lớn trong năm, bên cạnh những điểm khởi đầu có nội dung lành mạnh, tích cực để một năm sắp tới sẽ có được những điều tốt đẹp nhất.

Trong không khí ấy, lần này chúng ta sẽ nói đến chuyện gì? Phải chăng vẫn là những bản tin nóng hổi, mùa phiếu như trái trên cành đã qua thời bánh tẻ, cánh đồng sắp sửa bước vào mùa gặt, những hạt mẩy se vàng, ai bội thu, ai thóc lép, nay mai cuộc đua sẽ nhộn nhịp những màn đấu đá càng lúc càng quyết liệt hơn. Tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, lúc lên lúc xuống. Năm con lợn chẳng mấy nữa sẽ kết thúc trong khi Việt Nam, Trung Quốc và một số nước trong vùng nhốn nháo bởi lượng thịt lợn cung cấp các chợ tết năm nay thiếu hụt trầm trọng.

Một năm đã đi qua, kiểm lại, chuyện nào nổi cộm nhất? Phải chăng đó là cú điện thoại hồi đầu tháng 07 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine dẫn đến hệ lụy truất phế bị Nhà Trắng la làng là witch-hunt hay tin vịt! Có người cười khẩy, âu vẫn là chuyện giơ cao đánh khẽ, chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, chuyện trâu buộc ghét trâu ăn, chuyện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng… Cuối cùng ai được lợi, ai bị hố, hẳn nhiên lúc này còn quá sớm để minh định, tuy nhiên nhận định chung Hạ Viện do Đảng Dân chủ nắm thế lần này có vẻ đã nắm dao đàng lưỡi.

Úm ba la, úm ba la… Các chiêm tinh gia chong mắt nhìn vào quả cầu thủy tinh tìm kiếm kết quả các cuộc vận động tranh cử sắp tới. Chưa bao giờ câu chuyện “sờ voi” sắp tới sẽ rôm rả chưa từng. Những rỉ tai bảo nhau: Đảng Dân chủ chưa thấy ai đủ “săn gân” đứng ra đối chọi với một Mr. Trump liên tục được Tổ đãi. Vâng. Cứ nhìn lại mà coi, năm nay kinh tế Mỹ vẫn ngời ngời tiếng pháo, việc làm sẵn, giá cổ phiếu, giá xăng, mọi cái có vẻ đang thuận lợi cho ông.

Tạm gác lại chuyện chính trị vốn gây nhiều tranh cãi. Cuối năm 2019, một câu chuyện khôi hài xảy ra khiến một nữ xướng ngôn viên truyền hình bình thường trở thành hiện tượng nóng toàn nước Mỹ (thậm chí cả thế giới biết đến cũng không chừng) khi cô trực tiếp tường thuật một sự kiện thể thao địa phương bất ngờ “được” một công dân trung bình trong đoàn người chạy bộ ngang qua vỗ mạnh vào bàn tọa khiến cô giật mình sững mặt. Ngay lập tức, câu chuyện trở nên xôn xao ăn khách chưa từng thấy! Vâng, nữ phóng viên Alex Bozarjian chỉ trong phút chốc trở thành đề tài nóng của bao nhiêu trang mạng xã hội.

CBS News liên tục tung ra những video clip cận cảnh. Câu chuyện được tường thuật lại, bảo đảm ai có dịp theo dõi sẽ nhớ mãi khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của cô gái bất ngờ biến sắc khi bị vỗ mạnh vào mông. Toàn thân cô giật bắn, gần như bị xô đi, khuôn mặt tươi tắn hồn nhiên tái mét mất vài giây vì quá sốc trước khi có dịp trở lại bình thường với bản tin tường thuật trực tiếp.



Sau đó người đàn ông trung niên, bố của hai con nhỏ, tác giả của “cú vỗ mông” ấy bị cảnh sát bắt. Hãng CBS News chạy một cái tít to đùng: Man accused of slapping reporter’s bottom is charged. Anh ta đã bị bắt. Nhân vụ này, bạn đọc nghĩ gì? Bạn có thấy nội dung câu chuyện vô duyên tệ. Bởi những gì được nhìn thấy có vẻ rất hỡi ôi, rất trên trời rớt xuống. Trong khoảnh khắc cao hứng bất ngờ, một phút tình cờ ngẫu nhiên nhất, hành vi của người đàn ông tưởng không có gì ghê gớm lắm cuối cùng đã trở thành đề tài gay cấn.

Trong quá khứ, chuyện “vỗ, bóp” kiểu này chỉ những ai xem đài trực tiếp mới thấy rõ. Hôm nay, với quá nhiều phương tiện truyền thông trực tuyến đến độ thừa mứa, clip video cô phóng viên truyền hình xinh như mộng bị vỗ mông bỗng lan đi khắp nơi, chỗ nào cũng thấy có. Cuối cùng từ một nữ phóng viên bình thường cô gái bỗng trở thành nhân vật sự kiện quan trọng, nổi như cồn. Nói đến nổi như cồn, có lẽ ít ai muốn mình được nổi như cồn kiểu ấy. Người đàn ông cao hứng bất tử vỗ mông người phụ nữ không ai khác hơn chính là anh Tommy Callaway, 43 tuổi, chỉ vì hành vi cao hứng này của mình mà trở thành nổi tiếng. Chẳng biết trong hai bối cảnh nổi tiếng ấy, ai sẽ cảm thấy mình được lợi nhiều hơn.

Vâng. Tính đến ngày thứ bảy 14 tháng 12 năm 2019, tức sau một tuần sự kiện nóng ấy xảy ra, đoạn video clip ngắn đạt hơn 11 triệu lượt người xem. Lần nào cũng thế, mười lần đủ mười, ai xem cũng thấy rõ sắc mặt ngỡ ngàng trong trạng thái cực sốc của người nữ phóng viên truyền hình trẻ tuổi.

Người đàn ông chạy lại từ phía sau, chắc chắn không thấy được khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô phóng viên truyền hình nọ. Một buổi sáng lòng người đầy thư thái. Trời thì đẹp. Tinh thần ai cũng phấn chấn (vì khi họ chạy ngang qua chỗ cô đứng ai cũng thấy tươi cười). Mr. Callaway cũng thế. Rồi có lẽ do quá cao hứng, định chỉ vỗ vai thôi, không ngờ bị cảm xúc “cuốn theo chiều gió” nên quỹ đạo bàn tay bị lệch, vỗ nhầm chỗ, thành ra ông bố này tiếp tục chạy như không hề có chuyện gì xảy ra. Một tuần sau anh bị bắt, phải thế chấp một khoản tiền mới được tại ngoại hậu tra.

Trả lời trên truyền hình, nữ phóng viên Alex Bozarjian đã nói (nguyên văn): It’s not OK to help yourself to a woman’s body just because you feel like it. It’s not playful. He hurt me, both physically and emotionally. Khá khôi hài, cô sử dụng hai chữ “help yourself” khiến không ít bật cười. Vâng. Nếu đúng lời cô nói, khi bị vỗ mạnh, cô đau điếng cả thể xác lẫn cảm xúc. Cô khẳng định đó là điều không thể chấp nhận khi một người đàn ông “thích thì vỗ” đối với một người phụ nữ. Đó không phải là chuyện đùa cợt cho vui.

Bạn đọc trộm hỏi: Cô có giận dữ với thái độ tùy hứng của người đàn ông họ Callaway? Cô Bozarjian trả lời câu hỏi này với hãng tin CBS News như sau (nguyên văn): I want to make it clear that this doesn’t mean I can’t/won’t forgive him. I hope to get to that point eventually, but as in any sexual assault case, it has to be on my terms when I’m ready. (Tôi muốn mọi người hiểu câu chuyện này theo nghĩa không hẳn là tôi không thể hoặc không muốn tha thứ, và tôi sẽ nói rõ hơn, tương tự bao vụ tấn công tình dục khác, tôi sẽ nói rõ hơn điều tôi cần nói sau khi đã sẵn sàng).

Còn người đàn ông 43 tuổi đã nói gì? Theo anh, đúng là vạ gió tai bay, chỉ là định vẫy tay “ăn ké” một cái trước ống kính màn ảnh nhỏ nhưng không ngờ tà niệm cuốn theo dòng xoáy (nguyên văn): caught up in the moment. Thế mới có chuyện “bá ngọ con ong” khiến bà con mạng xôn xao suốt mấy tuần lễ liền.

Còn ý kiến của đài truyền hình địa phương WSAV-TV nơi cô phóng viên truyền hình Alex Bozarjian làm việc thì sao? Trả lời hãng tin AP, họ rất quan tâm đến câu chuyện bất ngờ (vốn không đáng có) này được họ quan tâm đến (nguyên văn): [the] conduct displayed toward Alex Bozarjian during her live coverage of Saturday’s Savannah Bridge Run was reprehensible and completely unacceptable. No one should ever be disrespected in this manner. The safety and protection of our employees is WSAV-TV’s highest priority. Như vậy, theo đài truyền hình WSAV-TV việc làm của anh Callaway hoàn toàn sai và không thể chấp nhận được. Chẳng ai đáng bị đối xử như thế. Đài truyền hình này cho biết thêm, bảo vệ an toàn cho nhân viên là trách nhiệm lớn nhất của họ.

Câu chuyện dẫu sao cũng đã xảy ra. Sẽ có người phải hầu tòa. Tất nhiên câu chuyện “vỗ bóp” ấy không dừng lại ở đây. Với những ai liên quan, trong đó có bạn bè, gia đình, và họ sẽ bị ảnh hưởng vạ lây một cách khó tránh. Nhiều câu chuyện phiếm dị được nhắc đến, những xì xào bình phẩm, những bông đùa bóng gió, những cười cợt vô tình; cuối cùng là thái độ phản ứng của nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp này sẽ có ảnh hưởng, trở thành tiền lệ cho những vụ “vỗ, bóp” tương tự sau này.

Còn gia quyến của người đàn ông họ Callaway thì sao? Hai người con sẽ nói gì với ông bố vui tính? Vợ anh sẽ nói gì với anh chồng thật thà ruột ngựa? Chị có xấu hổ, có ngại, có buồn? Rồi tình cảm gia đạo của họ có bị ảnh hưởng? Sở làm của anh nữa, họ sẽ nói gì? Họ có nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, miệt khinh? Hoặc ai đó sẽ mỉm cười, vỗ tay sảng khoái: A, người hùng của chúng ta đây rồi?

Rồi xã hội rộng lớn ngoài kia sẽ nghĩ gì? Họ có thấy những hành vi kiểu này (từng ăn sâu, từng bén rễ trong não thức xã hội vốn tồn tại qua nhiều thế hệ) không còn đất đứng? Vâng. Những tiếng huýt sáo, những trận cười sằng sặc, những lời lẽ chòng ghẹo thô thiển, táo bạo… khi đám đàn ông đang tán gẫu nhìn thấy một bóng đào lướt qua không thể bình thường nữa? Phải chăng đã đến lúc những hành vi ấy trở nên lỗi thời, không còn là trêu đùa, bỡn cợt nữa; thay vào đó, nó là tội phạm hình sự khi quyền bảo vệ cơ thể của nạn nhân bị vi phạm dẫn đến tổn hại cả tinh thần lẫn thể xác!

Và theo bạn, chuyện tưởng là đùa cợt, vô thưởng vô phạt trong bối cảnh boys will be boys, đàn ông anh nào chả thế, hoặc: Không như thế đã không phải đàn ông; liệu đã đến lúc cần được xem xét lại. Thái độ tôn trọng cần thiết đối với phụ nữ hoặc với những ai trong hoàn cảnh địa vị xã hội thấp kém nên được coi là nét đẹp văn minh cần được khuyến khích. Thay vì chỉ nghĩ một cách đơn giản: Chẳng sao cả, đàn ông ai không vậy! Tới chừng bị cảnh sát thộp cổ mới hiểu ra mình đã làm sai.

Nhân dịp đầu năm Dương lịch, cuốn lịch năm 2020 đã chính thức châm ngòi tiếng pháo cho 365 ngày sắp tới, mong thay kinh tế Mỹ vẫn cứ khởi sắc, cứ tưng bừng. Riêng mùa phiếu năm nay tại Hoa Kỳ sẽ không bị các thế lực thù trong, giặc ngoài tấn công phá đám nữa, thay vào đó là quyền lực và sức mạnh lá phiếu người dân sẽ tiếp tục góp phần cổ xúy duy trì những giá trị dân chủ công bằng, kể cả chuyện một lần nữa Tổng thống Mỹ đắc cử, không phải do phiếu phổ thông mà do phiếu của cử tri đoàn.

Thế mới biết luật pháp của xứ Mỹ thật cao đẹp thay, bất luận tâm phục hay khẩu phục, thái độ tôn trọng của dân chúng với các điều luật ghi chép cẩn thận trong Hiến pháp luôn trung thành, luôn bất biến.

