Cập nhật hóa tình trạng dịch viêm phổi Novel Corona

Bắc Kinh: Tính đến ngày chúa nhật 9 tháng 2, đã có 37,198 người bị nhiễm vi rút Novel Corona, và trong số này có 811 người chết ở 25 quốc gia trên thế giới. Số người chết vì bệnh viêm phổi Novel còn cao hơn số người chết vì bệnh SARS vào những năm 2002-2003.

Có hai người ngoại quốc đã chết vì bệnh dịch này: một người Mỹ và một người Nhật.

Phần lớn các hãng hàng không lớn đã tạm ngừng những chuyến bay đi và đến Trung quốc, trong khi các quốc gia trên thế giới đã nỗ lực di tản kiều dân ra khỏi Trung quốc.

Canada sẽ gửi thêm một máy bay thứ nhì đến Trung quốc di tản nốt những kiều dân còn lại, trong khi chính quyền nước Anh cũng di tản hết 200 kiều dân còn lại trong chuyến bay thứ nhì diễn ra trong hôm chúa nhật ngày 9 tháng 2.

Trong ngày chúa nhật 9 tháng 2, chính quyền Hồng Kông đã hủy bỏ lện phong tỏa chiếc tàu du lịch đại dương World Dream với 3,600 hành khách và thủy thủ đoàn, sau khi không còn những bệnh nhân có triệu chứng bị nhiễm vi rút Novel Corona. Chiếc tàu du lịch bị phong tỏa từ hôm thứ tư tuần trước sau khi có 8 hành khách Trung quốc có triệu nhứng như bị nhiễm vi rút Novel.

Các trường học ở tỉnh Sơn Đông sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến hết tháng hai.

Lễ hội trưng bày máy bay , Singapore Airshow, vẫn được diễn ra vào ngày chúa nhật 9 tháng 2 theo đúng dự tính, cho dù có 70 công ty rút lui vì dịch viêm phổi Novel. Tuy nhiên ban tổ chức khuyến cáo những khách hàng không nên bắt tay nhau khi tham dự.

Trung quốc hiện ở trong tình trạng thiếu khẩu trang và quần áo bảo hộ một cách trầm trọng.