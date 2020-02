Cập nhật hóa dịch viêm phổi Novel Corona ngày 10 tháng 2

Bắc Kinh: Trong bài diễn văn đọc hôm thứ hai 10 tháng 2, chủ tịch Tập Cận Bình, cũng đeo khẩu trang, đã lên tiếng cổ võ cho những người Trung quốc phải tin tưởng là Trung quốc sẽ diệt được dịch viêm phổi.

Tính đến ngày thứ hai 10 tháng 2, ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết có thêm 103 người chết và 2,097 người nhiễm vi rút , khiến cho số người chết vù bệnh viêm phổi này lên đến 1,018 người và 43,098 người có dương tính với vi rút Novel Corona.

Con số người bị bệnh và chết vì viêm phổi Novel Corona thay đổi theo từng giờ.

Hiện có hai người chết vì bệnh viêm phổi ở ngoài Trung quốc: một người chết ở Hồng Kông và một người chết ở Phi Luật Tân.

Cũng theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ hai 10 tháng 2 vừa qua, chuyến phi cơ thứ nhì của Canada chở theo 236 hành khách, đã rời phi trường Vũ Hán, trên đường đến phi trường Trenton, ở tỉnh bang Ontario.

Đây là nhóm hành khách người Canadians cuối cùng rời khỏi Trung quốc trở lại Canada, gia nhập với 285 hành khách đến từ hai chuyến bay đầu.

Những hành khách này sẽ bị cấm cung tại motel trong trại binh Trenton trong vòng 14 ngày, trước khi được tự do về nhà, nếu không có triệu chứng bị nhiễm vi rút Novel Corona.

.