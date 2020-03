Cảnh sát Vancouver thu giữ một số vũ khí sau vụ tấn công ở Công viên Oppenheimer

Trong khi điều tra một vụ tấn công, các sĩ quan cảnh sát Vancouver đã tìm thấy ba chiếc, sáu con dao và một kềm cắt ổ khóa, tất cả nằm trong cùng một căn lều trong Công viên Oppenheimer. Cảnh sát Vancouver một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn trong Công viên Oppenheimer sau một vụ tấn công và thu giữ vũ khí khác mới vừa cảy ra tuần trước.

Sáng sớm Thứ Ba 3/3, cảnh sát được gọi đến công viên sau khi một người đàn ông bị cáo buộc tấn công vào một trong các lều. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 32 tuổi bị đánh vào mặt bằng cán rìu và bị thương nhẹ.

Trong cuộc điều tra, cảnh sát tìm thấy chiếc rìu là hung khí dùng trong vụ tấn công, cũng như hai chiếc rìu bổ sung, sáu con dao và một kềm cắt ổ khóa. Vụ bắt giữ diễn ra một tuần sau khi Sở Cảnh Sát Vancouver VPD tuyên bố thu giữ một lô vũ khí đáng kể, bao gồm 9 khẩu súng, hơn 30 con dao, dao rựa và rìu.

Phát ngôn nhân của Sở Cảnh sát là Trung sĩ Aaron Roed, người phụ trách liên lạc với truyền thông, cho biết VPD đang tiếp tục đối phó với nhiều vụ bắt giữ vũ khí trong công viên, vì điều này làm tăng mối lo ngại về an toàn cho các thành viên của cộng đồng cũng như với các nhân viên công lực.

Trung sĩ Roed nói “Chúng tôi tiếp tục đưa ra những cảnh báo về tội phạm bắt nguồn từ công viên, nơi không có dấu hiệu chậm lại.” Không có ai bị bắt giữ nào trong vụ xung đột nhỏ vừa rồi.

Ngoài ra, vào sáng Thứ Tư 4/3, các nhân viên VPD tuần tra trong khu vực đã thấy một trong những căn lều trong công viên bị cháy. Roed cho biết cảnh sát đã gọi ngay cho Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Vancouver đến dập tắt đám cháy và dọn sạch khu vực, giúp mọi người rời khỏi công viên để đảm bảo an toàn công cộng. Nguyên nhân vụ cháy là do các thùng chứa khí propane và aerosol trong lều phát nổ, làm hỏng nặng căn lều.

May mắn là đám cháy được phát hiện kịp thời nên chưa lan rộng và không có ai bị thương. Không có ai đứng ra nhận là chủ của căn lều bị cháy đó. Trung sĩ Roed cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện rõ rệt của họ ở trong và xung quanh Công viên Oppenheimer, nơi được xem là “giang sơn riêng” của những người vô gia cư và các hoạt động phạm pháp. Cảnh sát đang sát cánh làm việc với tòa Thị chính Thành phố Vancouver, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Vancouver, và Hội đồng Công viên Vancouver để giải quyết các vấn đề an toàn liên quan đến công viên.