Cảnh sát truy tầm kẻ tráo tiền giả toonie

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 2 tháng 10, cảnh sát tỉnh bang British Columbia đã cho lệnh truy lùng trên toàn quốc 1 nghi can lường gạt các ngân hàng ở tỉnh bang B.C.

Số tiền mà các ngân hàng ở tỉnh bang B.C. bị mất lên đến 30 ngàn dollars.

Nghi can này tên là Terrelle Robert Talbot đã bị buộc tội lường gạt 17 ngân hàng ở tỉnh bang B.C.

Trong thời gian nhiều tháng trước, nghi can Talbot đã đem những cuộn tiền $2 (toonie) đến các ngân hàng này xin đổi ra tiền giấy.

Vì những cuộn đồng toonie đã có khuôn mẫu sẵn cho mỗi cuộn là $50, cho nên các nhân viên ngân hàng chỉ thấy có hai đồng toonie ở đầu và cuối của cuộn tiền.

Sau này khi mở nhữg cuộn tiền toonie ra thì các ngân hàng mới thấy là bên trong chỉ là những token bằng nhôm dùng cho những máy giặt quần áo ở tiệm.

Tích tiểu thành đại, nghi can Talbot đã chịu khó đi nhiều lần đến các ngân hàng khác nhau.

Theo cảnh sát thì nghi can Talbot, 43 tuổi, nguyên là cư dân của tỉnh bang Nova Scotia, lang bạt kỳ hồ đến tỉnh bang B.C. và không có địa chỉ chắc chắn.

Cảnh sát đang mở cuộc truy lùng.