Cảnh sát thành phố Toronto được mời tham dự diễn hành lễ hội đồng tính ở New York

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 5, hiệp hội những người cảnh sát đồng tính ở New York, the Gay Officers Action League, đã gửi thư mời các cảnh sát thành phố Toronto sang New York, diễn hành với đồng phục cảnh sát, trong ngày lễ hội đồng tính sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 sắp đến.

Ngày 25 tháng 6 là ngày có các cuộc diễn hành mừng lễ hội đồng tính ở trên toàn thế giới , kể cả ở thành phố Toronto.

Hàng năm các nhân viện cảnh sát thành phố Toronto, với đồng phục, vẫn tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính.

Tuy nhiên trong năm ngoái, một tổ chức của những người da đen có tên là Black Lives Matter đã cản trở cuộc diễn hành ở Toronto và đòi hỏi ban tổ chức phải thỏa thuận một số điều kiện do họ đặt ra, trước khi cho cuộc diễn hành tiếp tục.

Một trong những điều kiện mà tổ chức Black Lives Matter đòi hỏi là không cho những cảnh sát với đồng phục có quyền diễn hành trong những cuộc diễn hành của những người đồng tính tương lai.

Hàng năm chính quyền thành phố Toronto vẫn bỏ tiền tài trợ cho cuộc diễn hành, và số tiền tài trợ năm nay lên đến 260 ngàn dollars.