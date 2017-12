Cảnh sát thành phố Ottawa báo động về những tài xế Uber giả mạo.

Ottawa: Theo những tin tức vừa được sở cảnh sát thành phố Ottawa công bố hôm thứ tư ngày 20 tháng chạp, thì có nhiều tài xế Uber giả mạo ở trong thành phố, mà nhất là trong khu vực Byward Market.

Theo bản tin của sở cảnh sát thành phố thì có kẻ đã giả dạng là tài xế Uber, mời gọi những người trong khu vực Byward Market lên xe của người này.

Nghi can này thường đến chờ ở những khu vực có người muốn kêu xe tắc xi vào buổi tối.

Khi chở khách về , nghi can đã yêu cầu trả tiền bằng thẻ tín dụng hay thẻ trả tiền mặt (debit card) và nghi can này đã tìm cách chụp những dữ kiện của khách hàng cũng như số mật mã.

Sau khi có những dữ kiện trên, nghi can đã chạy đến một máy rút tiền ATM và rút ra một số tiền lớn, từ trương mục của các nạn nhân.