Cảnh sát RCMP bắt giữ một nghi can người Việt, giết một đồng hương và nổi lửa đốt nhà

Mission, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 10, các cơ quan an ninh tỉnh bang British Columbia đã bắt giữ một người Việt vì can tội đã giết một người Việt khác.

Trong đám cháy diễn ra ở một căn nhà trên đường Gunn Avenue, trong thành phố Mission, tỉnh bang British Columbia trong ngày 20 tháng 8 vừa qua, người ta tìm thấy tử thi của ông Bùi Ngọc Viên 65 tuổi trong căn nhà này.

Qua các cuộc điều tra, cơ quan an ninh đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Châu 60 tuổi với tội danh giết người ở trường hợp gia trọng, cấp độ 1.

Tuy nhiên các cơ quan an ninh đã không công bố thêm chi tiết là ông Viên bị chết bằng cách nào: chết vì nhà cháy hay bị giết trước khi hung thủ đốt căn nhà?