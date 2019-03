Cảnh sát phá vỡ một cơ sở sản xuất thuốc lắc meth bất hợp pháp của người Việt.

Newmarket: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 3, lực lượng cảnh sát vùng York, trong khu vực đại thủ phủ Toronto đã phá vỡ một cơ sở sản xuất thuốc lắc loại meth ở East Gwillimbury, gần thành phố Newmarket.

Theo thám tử Doug Bedford thì cuộc khám phá ra cơ sở sản xuất thuốc lắc này là một thảm hại cho những băng đảng tội ác.

Thám tử Bedford cũng nói là cảnh sát đã triệt hạ hai cơ sở làm thuốc lắc có khả năng sản xuất hàng trăm ký lô chất methamphetamine.

Số lượng thuốc lắc tịch thu lên đến 5 triệu dollars.

Đây là kết quả của chiến dịch truy lùng có tên là Discard khởi động từ tháng 11 năm ngoái.

Cảnh sát đã truy tầm ra cơ sở sản xuất thuốc lắc này, sau khi cư dân trong vùng than phiền là có trên 100 bịch rác và chất thải hóa học chứa trong những thùng sắt, được bỏ bất hợp pháp ở trên những khu vực đồng cỏ ở East Gwinllimbury.

Những nghi can bị bắt giữ là Duc Sang Luong, 46 tuổi và Nga Thi Trần, 38 tuổi ở thành phố Bradford,

Thi Bich Le 31 tuổi ở Toronto,Duc Minh Pham 27 tuổi ở thành phố Mississauga, Thi Ngan Trinh 38 tuổi,Lan Thi Ngoc Le 25 tuổi và Van Duc Do 38 tuổi ở thành phố Toronto.

Có 3 trẻ em đã được giao cho cơ quan bảo trợ Nhi Đồng thành phố Toronto coi sóc.

Cảnh sát cũng tịch thu 2 chiếc xe hơi của những nghi can này.

Ngoài những nghi can bị bắt giữ, cảnh sát cũng cho lệnh truy nã thêm một nghi can khác mà họ nghĩ là người này đã không còn ở Canada? Đó là ông Van Truong Do, 34 tuổi.