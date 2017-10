Cảnh sát khám phá một tổ chức người Việt trồng cần sa quy mô

Gainsville, Georgia: Theo những tin tức công bố hôm thứ năm ngày 12 tháng 10, cảnh sát tiểu bang Georgia đã khám phá ra một tổ chức trồng cần sa quy mô, trong khu vực những nhà giàu có ở thành phố Gainsville.

Các viên chức an ninh đã lục soát 6 căn nhà trong thành phố Gainsville và khám phá ra những căn hầm của các nhà này đã được sửa chữa để trồng cần sa.

Theo trung úy Dan Scalia của nhóm đặc nhiệm bài trừ ma túy ở quận Hall thì những cây cần sa cao hơn cả ông đã được trồng trong những căn hầm này.

Cảnh sát đã tịch thu 300 cân Anh cần sa,trên 1,500 cây cần sa với trị giá trên 7.1 triệu Mỹ kim.

9 nghi can người Việt đã bị bắt giữ.

Sau đây là danh sách những nghi can:

Minh Luong, 53, ở Gainesville; Phi Ngoc Luong, 25, ở Hoschton; Henry Nguyen, 48, ở Gainesville; Hang Nguyen, 53, ở Duluth; Thao Phuong Nguyen, 26, ở Hoschton, Trung Bui, 47, ở Flowery Branch; Nam Van Dao, 46,ở Gainesville; và Thu Thai Phan, 50, và Binh Van Hoang 52, cả hai ở Flowery Branch.

Cảnh sát cũng truy tầm thêm những nghi can Vinh To, 63; Sen Thi Do, 46; và Dung Nguyen, 47, tất cả ba người này ở Flowery Branch.