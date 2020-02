Cảnh sát Hoàng Gia Canada bắt giữ hai “con lừa” chở tiền cho băng đảng lường gạt ở Ấn Độ

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ bảy ngày 15 tháng 2 ở thành phố Toronto, cảnh sát Hoàng Gia Canada đã loan báo là sau những cuộc điều tra, cơ quan này đã bắt giữ hai nghi can, là những “con lừa” chở tiền của một băng đảng lường gạt ở Ấn Độ: những nghi can này là người có nhiệm vụ nhận số tiền của những nạn nhân bị lường gạt ở Canada, và bí mật chuyển số tiền này về Ấn Độ.

Hai nghi can là một cặp vợ chồng ở thành phố Brampton, trong vùng đại thủ phủ Toronto

Chiêu lừa đảo của những băng đảng lường gạt mà trụ sở ở Ấn Độ, là chúng điện thoại giả danh là nhân viên sở thuế Canada CRA, nói gạt với những người nhẹ dạ, nhất là những người lớn tuổi, là những người này thiếu thuế, và nếu không tìm cách thương lượng với chúng thì sẽ bị bắt ở tù.

Nhiều người tin lời chúng, theo cách chúng chỉ dẫn, gửi tiền bằng tiền ảo Bitcoin, bằng thẻ quà tặng.. cho chúng.

Hai “con lừa” ở vùng đại thủ phủ Toronto có nhiệm vụ thâu nhận số tiền này và gửi về Ấn Độ.

Hai nghi can cũng là người Canadians gốc Ấn Độ là ông Gurinder Dhaliwal 37 tuổi và bà Inderpreet Dhaliwal, 36 tuổi ở thành phố Brampton đã bị bắt giữ.

Cảnh sát tịch thu một máy đếm tiền, 27 ngàn dollars tiền mặt và số nữ trang trị giá trên 100 ngàn dollars.