Cảnh sát gài bẫy

Ông Tony Bunch bị giải tòa hôm thứ Sáu 13 tháng Mười 2017 về tội mua dâm; ra tòa ông kêu oan, vì ông chưa đưa cho người đàn bà đến gạ gẫm anh đồng nào cả, và cũng chưa hề đụng đến cô ta, trong lúc ông đổ xăng xe; ông nói ông bị bắt và bị truy tố oan về tội “prostitution public payment of,” (trả tiền công khai để mua dâm); có thể Bunch chưa phạm tội; nhưng ông có thành tích bị bắt lần thứ nhì cũng về tội này; lần trước cách lần này vài tháng.

Bunch nói với phóng viên tờ Houston Chronicle là ông mới tan sở, ghé đổ xăng trước khi về nhà thì một phụ nữ trẻ, đẹp, cười với ông.

“Cô ta cười rất tươi, tôi cũng cười với cổ,” Bunch nói; rồi giải thích, “Tôi có quyền cười với ai cũng được, tôi độc thân mà.”

Người phụ nữ đến gần ông hơn, rồi hỏi ‘’Can you help a girl out?’ (giúp một cô gái được không?)

“Giúp cách nào?” Hai bên ngã giá, nhưng Bunch chợt thấy nghi, có lẽ cảnh này diễn tiến cũng giống với lần trước ông bị gài bẫy. Nhưng trước khi ông kịp thoái thác thì cảnh sát đã xuất hiện, ông bị còng về bót.

Bunch mướn luật sư Edward Okwueze bênh vực ông, và bảo luật sư, “có thể tôi sắp làm sai, nhưng chưa làm sai, thì tôi đã có tội gì đâu? Mọi việc, mọi lời đối thoại đều do cô mồi của cảnh sát trình diễn, tại sao lại bỏ tù tôi?”