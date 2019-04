Cảnh sát bắt giữ một nghi can thứ nhì trong vụ bắt cóc một sinh viên Trung quốc

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 4, cảnh sát đã bắt giữ nghi can thứ nhì, trong số 4 nghi can được thấy trên màn hình an ninh , trong vụ mưu toan bắt cóc một sinh viên Trung quốc du học ở thành phố Toronto những ngày trước đây.

Nghi can thứ nhì tên là Hashim Abdullahi, 33 tuổi bị bắt giữ ở thành phố Brampton.

Tưởng cũng nên nói thêm bốn nghi can, bịt mặt đã bắt cóc sinh viên Wanzhen Lu, 22 tuổi tại tầng hầm bãi đậu xe của một cao ốc chúng cư ở thành phố Markham vào ngày 23 tháng 3.

Vụ bắt cóc diễn ra dưới sự chứng kiến của người bạn gái của anh Lu và được ghi lại trong máy hình an ninh của khu chúng cư.

Có thể vụ bắt cóc của những tay bắt cóc tay mơ đã gây ồn ào trong công luận và khiến chúng không thể thực hiện theo những mưu toan, cho nên vài ngày sau đó, chúng đã thả anh Lu ra.

Cảnh sát cũng xác nhận là những tên bắt cóc đã đòi tiền chuộc.

Nạn nhân là một công tử nhà giàu từ Trung quốc qua Canada du học ở một trường đại học tư Yorkville ở Vaughan và có đến 3 chiếc xe hơi đắt tiền như Lamborghini, Rolls Royce và Land Rover.