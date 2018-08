Cảnh sát bắt giữ một nghi can đụng xe chết người trong tầng hầm đậu xe và bỏ chạy.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 9, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ một nghi can về tội đụng xe chết người và chạy trốn.

Nghi can là ông Paul Veenhop, 54 tuổi, đã bị bắt giữ mà nạn nhân là một cụ ông 82 tuổi cũng sống cùng một chúng cư với nghi can Veenhop.

Theo bản công bố thì nghi can Veenhop đã lái xe vào tầng hầm đậu xe của chúng cư , vào lúc 5 giờ chiều hôm thứ bảy 25 tháng 8, tại cao ốc gần đường Don Mills Road và Graydon Hall Drive.

Trong khi lái xe xuống tầng hầm, chiếc xe của nghi can lái đã đụng phải một cụ ông 82 tuổi và đã chạy trốn.

Sau cuộc điều tra cảnh sát đã tìm ra thủ phạm cũng như chiếc xe đã đụng chết người.