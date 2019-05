Cành hoa nhỏ

Mai An

Nắng mai chan hòa

Lá xanh xen lẫn lily trắng ngần

Những cánh hoa trong gió nhẹ

Thoảng hương thơm chuyện tình yêu ngọt ngào

Sáu giờ sáng hôm nay nắng đã chan hòa ấm áp từng ngọn cây

cành lá, thích quá một buổi sáng thật tuyệt vời, An khóa cửa

nhà ngồi xuống bực tam cấp, nhìn lại cái iphone còn mười lăm

phút chờ xe đi làm, trong không gian yên tịnh mọi người trong

xóm hầu như còn ngủ yên trừ một vài người đi làm ca sáng, chỗ

An ở nhiều người đã về hưu, có những người làm ca chiều hay

ca đêm thỉnh thoảng mới gặp nhau lúc họ tan ca về cũng là lúc

mình chuẩn bị đi, cuộc sống xứ người thật phẳng lặng, chỉ vào

mùa xuân hay hè về xóm mới vui hơn vì trẻ nhỏ chơi xích đu,

cầu tuột hay bơi lội nơi công viên nhỏ gần bên.

An có đủ giờ để nhìn ra mảnh vườn nhỏ trước nhà có những

bông hoa lily trắng nhỏ thật xinh như những dây chuông, bông

có sáu cánh mỏng nhỏ nhoi khiêm nhường màu trắng tinh khiết

như những mối tình đẹp, vẻ đẹp và mùi thơm quyến rũ của nó

càng đẹp hơn trong tay nhiều cô dâu cùng chú rể trên thế giới,

hoa lily valley cũng đã thật đẹp trong tay cô dâu Kate Middleton

lúc đám cưới cùng chú rể William của hoàng gia Anh, một đám

cưới sang trọng mà mọi người đều đã tò mò xem thử.

An ngắm kỹ những bông hoa nhỏ thật xinh đẹp như để mình

chìm đắm vào một cơn mơ hay mình cũng đang hít thở thật sâu

chút không khí trong lành của một ngày mới trong làn gió

thoảng nhẹ nhẹ mùi thơm của hương hoa lily, những bông hoa

trắng nhỏ thật xinh tượng trưng cho những mối tình đẹp, mình

thấy thật vui khi chợt nhận ra trên cành cao còn có thêm tiếng

chim xanh ríu rít như tiếng ai hát một bài hát ca ngợi tinh yêu

như bài hát “Hoa trinh nữ của Trần thiện Thanh, loại hoa tầm

thường nhưng đẹp như chuyện tình của chúng ta …”

Những bông hoa lily trắng nho nhỏ thật xinh đẹp thánh thiện

như tình yêu đôi lứa như khối tình êm đềm trong sáng không

toan tính không đo đếm, thật đơn sơ nhưng An chợt giựt mình

vì còn những mối tình thiêng liêng cao quí khác trong đời sống

chúng ta được biểu tượng trên những bông hoa khác như hoa

hồng, hoa sen… tình yêu dành cho cha mẹ hay người thân.

An vẫn thích nét mộc mạc nhỏ nhoi với hương thơm quyến rũ

của lily, nếu mình để một chậu hoa lily nơi hành lang lối vào

phòng khách hay đường lên cầu thang về phòng ngủ, mình sẽ

cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ của nó tỏa hương

thơm ngát .

Mùi hương thơm ngát của hoa lily như chuyện tình đẹp của nữ

hoàng nước Anh Elizabeth với hoàng thân Philip hay chuyện

tình dân gian của hai vợ chồng tí hon theo chuyện kể của Đoàn

Dự.

Hoa lily nở như những chuyện tình …

Mai An