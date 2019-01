Canh cánh tình quê

Võ Thị Yến

Tôi nhớ trong phần mở đầu, tác phẩm Ngoại Tình, của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, có câu thật hay: “Khi ta ở đất cho ta tâm hồn, để khi đi đất thành nơi ta ở.” (1)

Kể từ khi người Việt ào ạt bỏ xứ ra đi, hành trang họ mang theo chỉ 1 % sự sống, đánh canh bạc may rủi dưới biển trời mênh mông, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Cuộc sống nhân gian, kiếp người có quá nhiều cái mất, nhưng cái mất quê hương, tổ quốc là mất mát lớn nhất và đau đớn nhất, niềm ray rứt khôn nguôi.

Vì lẽ đó, khi “hoàn hồn” trên quê mới, họ hoài mong có một phiên bản quê hương, cho đỡ một phần nhớ nhung, và cùng tựa nhau tìm hơi ấm. Trong nỗi niềm này, hàng loạt hội đồng hương ra đời trên Thế Giới Tự Do. Trong đó có Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng Georgia. Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng Georgia, thành lập năm 1995, các nhiệm kỳ thời đầu, do các cao niên lãnh đạo, những nhiệm kỳ sau này, hội luôn được các bạn trẻ kế tục đại diện điều hành, điều đáng nói cứ mỗi khi mãn nhiệm, hội đều có tân ban chấp hành, tính đến nay hội đã trải qua 8 ban chấp hành, tất cả anh em cũ, mới đều xúm xít bên BCH đương nhiệm, lo việc chung. Gần mười năm trở lại đây, hội đều giữ thông lệ mở đại hội vào ngày 01 Tết Dương Lịch hằng năm, thời điểm lý tưởng vừa kết thúc năm cũ, đón mừng năm mới.

Năm nay Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng Georgia khai mạc đại hội lúc 11 giờ 30 ngày 01 tháng 1-2019, tại hội trường Royal Ballroom, với số người tham dự có thể ngoài ba trăm. Chương trình được điều hành bởi hai MC tài hoa: Minh Viên và Trí Dũng.

Trước hết phần văn nghệ dạo đầu, múa lân, chào quốc kỳ Mỹ Việt, tế lễ, đồng ca: Quảng Nam hành khúc, do đồng hương Nguyễn Trí Dũng, sáng tác. Trong diễn văn khai mạc, Hội trưởng Nguyễn Cao Trung chân tình tri ơn mọi người, đặc biệt quý trưởng thượng, và những vị ở xa, đã hy sinh thì giờ quý báu đến với đại hội năm 2019, đa tạ các mạnh thường quân ủng hộ Đặc San Sông Thu, các BCH Cộng Đồng, các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, đã dành nhiều ưu ái cho Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Điểm qua sinh hoạt và những buồn vui năm rồi, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng hy vọng chặng đường kế tiếp tiếp tục nhận được hỗ trợ, để phục vụ tốt hơn nữa.

Chủ bút Nguyễn Thị Anh Trinh giới thiệu đặc san Sông Thu, cảm ơn quý nhà văn, nhà thơ, cùng cộng tác viên, quý cơ sở thương mại, tất cả để hoàn thành món ăn tinh thần, như đang trong bàn tay thương yêu của mọi người! Nói xong cô đi vội vào nhà bếp, để cùng giúp lo phần ăn trưa!

Tiếp theo là mục bán đấu giá, với những phẩm vật giá trị, được hai anh Đặng Hoàng và Trần Phú Đa, giới thiệu, phân tích rất ngọn ngành và đặc sắc, thuyết phục cử tọa, nhờ đó đã tăng lên nguồn tiền đáng kể cho hội.

Để thêm sinh động, có vé số mời miễn phí, nhằm tạo điều may mắn năm mới! Vé lô tô, do anh Hoàng hát, vừa vui, vừa giúp gây quỹ cho Hội. Anh Hoàng hô lô tô rất chuyên nghiệp, làm say lòng mọi người.

Ngoài ra có 19 phần thưởng học sinh giỏi, từ cấp tiểu học tới trung học, và 13 phần quà biếu các cao niên.

Phần ẩm thực cũng nhận được nhiều lời khen rất ngon, thức ăn dồi dào, phục vụ quá chu đáo, hội trường rộng rãi, trang trí sang trọng, ngoài dự tưởng.

Bế mạc lúc 3: 30 pm cùng ngày.

Võ Thị Yến

(1) Xin đừng lẫn lộn bài thơ “Tiếng hát con tàu”, của nhà thơ nịnh nọt Chế Lan Viên, cũng na ná, rồi kết thúc với câu nghe rợn người, mà ai cũng biết: “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”!