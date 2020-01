Cảnh báo tuyết lở cho vùng miền nam B.C. và Alberta

Cơ quan Dự báo Tuyết lở của Canada (Avalanche Canada) hồi tuần trước đã đưa ra cảnh báo tuyết lở do con người kích hoạt (human-triggered avalanches) cho vùng miền nam tỉnh bang B.C. và Alberta. Tính đến 10:45 phút sáng giờ tỉnh bang hôm thứ Ba 23-12, thì cảnh báo công cộng này vẫn còn hiệu lực cho các vùng núi non trên toàn miền nam của 2 tỉnh bang, tại cả các địa hình hiểm trở lẫn ở những khu vực dễ đến.

Theo các chuyên gia về dự báo thời tiết và tuyết lở, các vùng nói trên trong vài ngày qua đã chứng kiến một lượng tuyết đổ “đáng kể”, với hơn 120 centimetre tuyết đã rớt trong vài khu vực. Lớp tuyết mới đã nằm chồng trên lớp tuyết cũ yếu hơn, khiến cho cả hai lớp đều có nguy cơ tuột xuống, theo Avalanche Canada.

Cảnh báo của Avalanche Canada được đưa ra vì có sự lo ngại cho những người đi trượt tuyết và người đi bộ đường dài trong suốt tuần nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Đã có nhiều trận tuyết lở xảy ra rồi trong một ít ngày qua, trong những khu vực trước đây tuyết rất dễ tuột, dễ chuồi nhất. Thí dụ, hôm thứ Bảy 21-12, một chiếc xe lửa chở hàng hóa của công ty hỏa xa CP đã bị tuyết lở rớt xuống trúng trong công viên quốc gia Glacier tuy không có thương vong nào được ghi nhận.

Hiện Avalanche Canada cùng với Parks Canada và Alberta’s Kananaskis Country đang cảnh báo bất cứ ai ra vào các khu vực núi non phải hết sức cẩn thận. Cảnh báo an toàn công cộng nói trên áp dụng cho nhiều điểm đến mùa đông phổ biến ở B.C. và Alberta, gồm các vùng Sea-to-Sky, phía nam rặng núi Rockies, South Coast Inland, Kananaskis Country, Purcells, các công viên quốc gia Banff-Yoho-Kootenay, Lizard Range-Flathead, công viên quốc gia Waterton Lakes. Nếu có đi vào những vùng nói trên, dân chúng nên mang theo các thiết bị thu-phát tín hiệu, máy thăm dò và cây xẻng, nhưng đừng đi vào những khu vực nguy hiểm bất kể có được trang bị an toàn đến thế nào.