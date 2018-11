Canada tìm kiếm những đồng minh chiến lược ở hội nghị hỗ tương kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương

Port Morseby, Papua New Guinea: Trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 11, các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia trên thế giới, đã nhóm họp ở thành phố Port Morseby, xứ Papua New Guinea, trong cuộc họp thượng đỉnh hỗ tương kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC).

Trong số những nhà lãnh đạo tham dự có thủ tướng Justin Trudeau của Canada, chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump không tham dự và phó tổng thống Mike Pence đã đại diện.

Cuộc họp thượng đỉnh đã kết thúc trong hôm chúa nhật ngày 18 tháng 11, và đã không đạt được một thông cáo chung về đường hướng, như những cuộc họp thượng đỉnh APEC trước đây.

Trong bài diễn văn bế mạc cuộc hội nghị, ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato cho biết xung đột về tầm nhìn khiến các thành viên không thể thống nhất dự thảo tuyên bố chung, nhất là khi Bắc Kinh và Washington hé lộ những tham vọng cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời không có dấu hiệu giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.

Canada đã bị kẹt giữa hai thế lực của hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, và đã phải tìm những quốc gia đồng minh , để cùng phát triển.

Trong khi Hoa Kỳ từ chối không tham dự, thì dưới áp lực của Bắc Kinh, trong cuộc thăm viếng Bắc Kinh trong tuần qua, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã cho biết là sẽ có một phái đoàn cao cấp của Canada đến tham dự cuộc hội thảo về con đường và vành đai kinh tế, the 2019 Belt and Road Forum.

Trong cuộc họp thượng đỉnh APEC, thủ tướng Trudeau đã gặp riêng các thủ tướng Mã Lai Á, thủ tướng Nhật, và thủ tướng Úc để bàn thảo về những dự định phát triển kinh tế với các quốc gia này.