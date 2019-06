Canada theo dõi sát vụ Nga bắt giữ một ký giả điều tra

Tổng trưởng Ngoại giao Canada, Chrystia Freeland hôm thứ Hai 10/6 nói rằng bà sẽ lên tiếng về việc thiếu tự do báo chí ở Nga trong một hội nghị ở Luân Đôn mà Canada sẽ đồng tổ chức vào tháng tới với Vương quốc Anh.

Lời bình luận của bà được đưa ra cùng ngày khi ba tờ báo lớn của Nga – trong một sự biểu dương đoàn kết hiếm hoi – đưa ra những trang bìa trước gần như giống hệt nhau để ủng hộ một nhà báo bị giam giữ.

Ký giả điều tra nổi tiếng Ivan Golunov đã bị đánh đập và bị giam giữ trong 12 giờ mà không có luật sư sau khi ông bị cảnh sát chặn lại ở Moscow vào thứ Năm tuần trước, theo luật sư của Golunov. Nhà báo này đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy mà ông cho rằng do cảnh sát dàn dựng nên.

Bà Freeland, từng là một nhà báo trước khi tham gia chính trị, nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang theo dõi hiện tình ở Nga rất chặt chẽ với sự quan tâm và chú ý cao độ”.

Bà Freeland và người đồng nhiệm của Anh Jeremy Hunt sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tự do truyền thông ở London vào giữa tháng Bảy. Bà cho biết sự kiện này sẽ đưa ra “những trường hợp đặc biệt” trên khắp thế giới, nơi cuộc sống của các nhà báo bị nguy hiểm.

Sau cuộc nói chuyện tại Diễn đàn kinh tế quốc tế của châu Mỹ ở Montréal, bà nói: “Chúng tôi sẽ nói chuyện tại hội nghị đó về tự do báo chí – hoặc thiếu tự do báo chí – ở Nga, trong số các quốc gia khác”.

Bà Freeland cho biết tiếp: “Đây sẽ là lần đầu tiên của sự kiện thường niên”. Bà nói thêm, Canada đã cam kết sẽ đứng ra tổ chức hội nghị thứ nhì vào năm tới.

Kommersant, Vedomosti và RBK nằm trong số các nhật báo được tôn trọng nhất ở Nga hôm thứ Hai 10/6 đã đồng loạt đăng trên trang bìa dòng tiêu đề giống nhau “Chúng tôi là Ivan Golunov” và bài xã luận chung kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch cho vụ án.

Trong bối cảnh báo chí Nga bị phân mảnh, một hành động biểu dương đoàn kết như thế trong báo chí là điều hiếm thấy. Tất cả 3 tờ báo trên đều bị áp lực từ nhà cầm quyền và sự kiểm duyệt kín đáo.

Vụ bắt giữ nhà báo đã báo động cộng đồng truyền thông. Trong âm mưu mô tả Golunov là một kẻ buôn ma túy chuyên nghiệp, cảnh sát hôm 7/6 đã công bố một số hình ảnh, theo họ nói là từ nhà Golunov, về những gì dường như là một phòng bào chế ma túy trước khi họ rút lại tuyên bố, nói rằng những bức ảnh được chụp ở nơi khác.

Golunov bị quản thúc tại gia sau khi được thả để chờ xét xử từ hôm 8/6. Nếu bị kết án, Golunov có thể đối mặt với án 10-20 năm tù.

Golunov, 36 tuổi, là phóng viên nổi tiếng với các vụ điều tra cáo buộc tham nhũng của một số viên chức tại Moscow.

